Invitat în podcastul „Contrapunct”, realizat de jurnalistul Dan Andronic pe platforma Hai România, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a povestit că a refuzat să participe la o întâlnire „politică” propusă de ambasadorul SUA pentru liderii grupurilor parlamentare, în perioada în care era președinte al Senatului. Tăriceanu a transmis ambasadorului, în scris, că „astfel de discuții își găsesc cadrul firesc în Parlament, într-o democrație parlamentară”, iar „întâlnirea nu s-a mai ținut”.

Fostul premier a amintit și de o altă reuniune la Ambasada SUA, pe vremea când conducea grupul PNL din Camera Deputaților, cu ocazia vizitei Victoriei Nuland la București.

„Discuția a semănat cu o lecție de politică de pe vremea comuniștilor”, a afirmat el, adăugând că „s-a sărit calul” în ceea ce privește implicarea diplomatică în politica internă: „Nu e vorba de lobby, sunt intervenții de influențare a unor decizii în mod direct”.

Tăriceanu, despre cazul Birchall

În cadrul discuției, Tăriceanu a comentat și documentul depus în SUA de un fost contractor CIA referitor la Ana Birchall, spunând că „nu îl surprinde” și criticând un „reflex de servilism față de o mare putere” în rândul clasei politice.

„Istoric vorbind, complexul a rămas; s-a schimbat doar Înalta Poartă”. Totodată, el a subliniat că „dialogul dintre state este firesc”, ambasadorii având dreptul să solicite audiențe la președinte, premier sau miniștri, dar a precizat că discuțiile politice între partidele parlamentare trebuie să aibă loc în mod instituțional: „Nu aveam nevoie de o mijlocire”.

Tăriceanu a explicat că politicienii români nu au perceput ca fiind nepotrivită invitația de a discuta probleme politice la ambasadă. El a subliniat că, deși românii ar fi putut rezolva aceste discuții în cadrul instituțiilor parlamentare, străinii au observat disponibilitatea liderilor politici și au profitat de această situație.