Călin Popescu-Tăriceanu dezvăluie cum a respins întâlnirea politică a Ambasadei SUA
Invitat în podcastul „Contrapunct”, realizat de jurnalistul Dan Andronic pe platforma Hai România, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a povestit că a refuzat să participe la o întâlnire „politică” propusă de ambasadorul SUA pentru liderii grupurilor parlamentare, în perioada în care era președinte al Senatului. Tăriceanu a transmis ambasadorului, în scris, că „astfel de discuții își găsesc cadrul firesc în Parlament, într-o democrație parlamentară”, iar „întâlnirea nu s-a mai ținut”.
Fostul premier a amintit și de o altă reuniune la Ambasada SUA, pe vremea când conducea grupul PNL din Camera Deputaților, cu ocazia vizitei Victoriei Nuland la București.
„Discuția a semănat cu o lecție de politică de pe vremea comuniștilor”, a afirmat el, adăugând că „s-a sărit calul” în ceea ce privește implicarea diplomatică în politica internă: „Nu e vorba de lobby, sunt intervenții de influențare a unor decizii în mod direct”.
Tăriceanu, despre cazul Birchall
În cadrul discuției, Tăriceanu a comentat și documentul depus în SUA de un fost contractor CIA referitor la Ana Birchall, spunând că „nu îl surprinde” și criticând un „reflex de servilism față de o mare putere” în rândul clasei politice.
„Istoric vorbind, complexul a rămas; s-a schimbat doar Înalta Poartă”. Totodată, el a subliniat că „dialogul dintre state este firesc”, ambasadorii având dreptul să solicite audiențe la președinte, premier sau miniștri, dar a precizat că discuțiile politice între partidele parlamentare trebuie să aibă loc în mod instituțional: „Nu aveam nevoie de o mijlocire”.
Cum au sesizat străinii disponibilitatea românilor
Tăriceanu a explicat că politicienii români nu au perceput ca fiind nepotrivită invitația de a discuta probleme politice la ambasadă. El a subliniat că, deși românii ar fi putut rezolva aceste discuții în cadrul instituțiilor parlamentare, străinii au observat disponibilitatea liderilor politici și au profitat de această situație.
“Dar vreau să vă spun că ei nu au sesizat nefirescul. Da, nu au sesizat nefirescul aceste invitații. Cum adică să ne ducem noi să discutăm politică la ambasadă? Nu știm să vorbim între noi? Sau n-avem unde să facem? Străinii au sesizat că la nivelul clasei politice, a leadershipului există această disponibilitate și atunci de ce să n-o folosească?”