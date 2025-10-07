Marți, aurul a depășit pragul simbolic de 4.000 de dolari pe uncie pentru prima dată, susținut de un aflux masiv de investiții în contextul tensiunilor geopolitice și al nesiguranței economice, dar și de speculațiile legate de eventuale noi reduceri ale dobânzilor de către Rezerva Federală.

Aurul a înregistrat în primele trei luni ale anului cea mai ridicată creștere trimestrială din 1986 încoace.

De la începutul anului, aurul a urcat cu 51%, impulsionat de achizițiile masive ale băncilor centrale, apetitul în creștere pentru ETF-urile garantate cu aur, deprecierea dolarului și interesul tot mai accentuat al investitorilor privați, care văd în metalul prețios un refugiu sigur în fața tensiunilor comerciale și geopolitice.

Metalul prețios se bucură de apreciere atunci când dobânzile sunt reduse și economia trece prin momente instabile.

Este privit ca un plasament stabil și un scut împotriva inflației, oferind investitorilor încrederea că își va menține valoarea chiar și în perioadele de creștere a prețurilor.

Blocajul administrativ din SUA a lăsat traderii și decidenții fără informații federale cruciale, printre care și raportul lunar privind ocuparea forței de muncă.

Săptămâna viitoare vor fi anunțate datele principale privind inflația pentru luna septembrie.

În absența informațiilor oficiale, investitorii s-au orientat către surse independente pentru a estima momentul și intensitatea viitoarelor scăderi de dobânzi anunțate de Fed.

Traderii se așteaptă ca Fed să reducă dobânda cu 0,25 puncte procentuale la întâlnirea din 28–29 octombrie, o mișcare care ar putea fi repetată și în cadrul ședinței din decembrie.

„Prevăd că aurul va ajunge la 4.300 de dolari pe uncie în următoarele șase luni, deoarece se așteaptă ca dolarul american să continue să se deprecieze”, a declarat Michael Langford, director de investiții la Scorpion Minerals.

Luni, miliardarul Ken Griffin a descris creșterea aurului ca alternativă considerată mai sigură decât dolarul drept „profund îngrijorătoare”.

„Observăm o inflație semnificativă a activelor, cu o îndepărtare de dolar, deoarece oamenii caută modalități de a-și dedolariza portofoliile sau de a-și reduce expunerea la riscul suveran al SUA„, a spus el într-un interviu.

Luni, Goldman Sachs a majorat prognoza pentru aur la decembrie 2026, ridicând prețul estimat de la 4.300 la 4.900 de dolari pe uncie.

Datele Băncii Populare a Chinei arată că, în septembrie, banca centrală a continuat să-și suplimenteze rezervele de aur, marcând astfel a 11-a lună consecutivă de creștere.