Miercuri, Banca Centrală a raportat un curs oficial de 5,0820 lei pentru un euro, marcând o ușoară apreciere comparativ cu ziua precedentă, când moneda europeană se tranzacționa la 5,0811 lei.

Dolarul american a înregistrat o ușoară creștere miercuri, atingând valoarea de 4,3306 lei, comparativ cu cotația de 4,3247 lei de marți, conform cursului oficial.

Francul elvețian a continuat să se întărească miercuri, Banca Națională afișând un curs de 5,4373 lei, în creștere față de nivelul de 5,4253 lei înregistrat anterior.

Miercuri, prețul aurului a urcat semnificativ, gramul atingând 541,6013 lei, în creștere cu 13,5037 lei (+2,55%) față de cotația de 528,0976 lei consemnată în ședința anterioară.

Miercuri, 1 octombrie, ROBOR 3 luni a ajuns la 6,50%, cel la 6 luni a ajuns la 6,65%, în timp ce cel la 12 luni este 6,84%.

În ultimele zile ale lunii septembrie, nivelurile pe termen scurt s-au menținut constante, iar pe termen mediu și lung s-au înregistrat fluctuații minore, indicând o piață stabilă, cu tendință de ușoară creștere pentru creditele pe termen lung.

Amintim că ROBOR este reprezintă rata dobânzii la care băncile din România sunt dispuse să împrumute lichiditate altor bănci pe piața interbancară în lei. Acest indice servește drept referință pentru stabilirea dobânzilor variabile la creditele acordate persoanelor fizice și juridice.

ROBOR se calculează zilnic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:45 și 11:00, ca medie aritmetică a dobânzilor cotate de zece bănci selectate de Banca Națională a României (BNR). Pentru a asigura relevanța și acuratețea indicelui, se elimină valorile extreme (cea mai mare și cea mai mică rată cotată) înainte de calcul. Compania Thomson Reuters este responsabilă de calcularea și publicarea cotelor ROBOR, sub supravegherea BNR.

ROBOR influențează direct costul creditelor cu dobândă variabilă. O creștere a indicelui ROBOR determină majorarea ratelor lunare la aceste credite, iar o scădere a ROBOR poate conduce la reducerea acestora. Astfel, ROBOR joacă un rol esențial în economia națională, reflectând costul lichidității pe piața interbancară și influențând deciziile financiare ale consumatorilor și ale instituțiilor financiare.