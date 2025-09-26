Banca Naţională a României (BNR) a anunţat valorile indicelui ROBOR, care stă la baza costului creditelor de consum şi ipotecare cu dobândă variabilă în lei, astfel că:

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6.52% pe an de câteva zile. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la trei luni în perioada 1 iunie 2025 – 26 septembrie 2025:

valoare maxima: 7.15 % (4 iunie 2025);

valoare minima: 6.52% (26 septembrie 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.76 %.

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6.67% pe an de câteva zile. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la șase luni în perioada 1 iunie 2025 – 26 septembrie 2025:

valoare maxima: 7.23 % (2 iunie 2025);

valoare minima: 6.67 % (26 septembrie 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.88 %.

Indicele ROBOR la 12 luni stagnează la 6,85% pe an de câteva zile. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la 12 luni în perioada 1 iunie 2025 – 26 septembrie 2025:

valoare maxima: 7.34 % (2 iunie 2025);

valoare minima: 6.83 % (11 septembrie 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 7.02 %.

Romanian Interbank Offer Rate (ROBOR) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci. Ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru opt scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni). Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referintă media aritmetică a cotațiilor de dobandă utilizate de zece bănci selectate de BNR.

Cristian Popa, membru al conducerii Băncii Naționale a României (BNR), a spus, din cauza inflației mari, BNR nu poate să le scadă acum. Reducerea dobânzilor ar fi posibilă doar când inflația începe să scadă vizibil, probabil la mijlocul anului viitor. Până atunci, dobânzile rămân ridicate pentru a ține inflația sub control.

El le recomandă românilor să fie atenți la cheltuieli și să păstreze bani puși deoparte pentru situații neașteptate, într-o perioadă cu creștere economică redusă și prețuri mari.

Conform lui, prețurile cresc mai repede decât se aștepta vara aceasta. Popa a explicat că prețurile mari vor rămâne în jur de 12 luni, după care ar trebui să scadă mai vizibil. Cele mai mari creșteri se văd la serviciile din cauza salariilor mai mari și a cererii pe piața muncii. El a mai spus că, dacă TVA s-ar majora, inflația ar crește și mai mult, ceea ce ar afecta direct consumatorii.

BNR prognoza o inflație de 9,2% în trimestrul trei și 8,8% la finalul anului, dar acum se pare că inflația va ajunge în jur de 10% și chiar o poate depăși.