”Fără penali” și pentru aleșii locali. Lege pentru primarii şi funcţionarii locali condamnaţi

Deputatul USR Ciprian Rigman a subliniat că administrația publică trebuie să fie condusă de persoane integre, care își dedică activitatea interesului public și dezvoltării comunităților, nu obținerii de beneficii personale prin mijloace ilegale. El a adăugat că adoptarea proiectului de lege va reprezenta un pas important spre normalitate și va transmite un mesaj clar că persoanele implicate în fapte de corupție nu vor mai avea loc în structurile administrației locale.

”România trebuie să meargă înainte cu funcţionari şi primari integri. Aceştia trebuie să îşi pună cu adevărat cariera în susţinerea interesului public, respectiv al comunităţilor pe care le reprezintă, nu să lucreze pentru propria îmbogăţire ilicită. Odată adoptat, noul proiect de lege ne va aduce mai aproape de această normalitate şi va da un semnal ferm societăţii că pentru corupţi nu va mai exista loc în administraţie”, declară deputatul USR Ciprian Rigman.

USR precizează că, în urma modificărilor aduse Codului administrativ în 2022 – schimbări solicitate insistent atât de partid, cât și de societatea civilă – primarii, consilierii locali și județeni, precum și funcționarii publici își pierd automat mandatul sau funcția în cazul unei condamnări definitive la pedeapsa cu închisoarea.

Cu toate acestea, prevederea nu este valabilă în situațiile în care instanța decide renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea executării acesteia.

Deputatul USR Ciprian Rigman a atras atenția că, în prezent, există în continuare primari și funcționari care rămân în funcții, deși au comis intenționat infracțiuni de corupție sau abuz în serviciu. El a explicat că proiectul legislativ propus elimină aceste lacune din legislație, care contrazic principiul „Fără penali în funcții publice”. Astfel, după adoptarea modificărilor, orice hotărâre judecătorească definitivă legată de comiterea unei infracțiuni de corupție sau de serviciu – fie că este vorba despre condamnare, renunțarea ori amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării – va duce automat la pierderea mandatului sau a funcției deținute.