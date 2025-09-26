România dispune de o suprafață semnificativă de teren agricol, însă valorificarea acesteia variază în funcție de regiune și infrastructură. În ultimele decenii, terenurile agricole au devenit o investiție atractivă, mai ales în zonele cu sol fertil și acces facil la piețe.

Factorii care influențează prețul includ fertilitatea solului, accesul la irigații, apropierea de drumuri și de orașe, dar și dimensiunea parcelelor. Terenurile contigue, mai mari, sunt mult mai valoroase decât parcelele fragmentate.

Cererea pentru teren agricol a crescut în special datorită interesului pentru agricultura intensivă și proiectele de dezvoltare rurală finanțate din fonduri europene. Această tendință a dus la creșteri semnificative ale prețurilor în județele cu potențial agricol ridicat.

În anul 2025, prețul mediu al unui hectar de teren agricol în România a fost de 8.414 euro, marcând o creștere de 4,8% față de anul precedent, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Această valoare reflectă o tendință ascendentă constantă, în ciuda provocărilor climatice și economice cu care se confruntă sectorul agricol.

De exemplu, în județul Timiș, un hectar de teren agricol poate ajunge chiar și la 15.000 de euro, în funcție de localizare și potențialul agricol.

În județul Timiș, prețurile variază între 10.000 și 15.000 de euro/hectar, iar cumpărătorii provin atât din România, cât și din afaceri internaționale, în special olandezi și italieni, atrași de oportunitățile oferite de agricultura românească.

Prețurile terenurilor agricole din România variază semnificativ în funcție de regiune, influențate de factori precum fertilitatea solului, accesul la infrastructură și potențialul de dezvoltare imobiliară.

În regiunea București-Ilfov, prețul mediu depășește 12.000 de euro/hectar, fiind cele mai scumpe terenuri din țară.

În contrast, în regiunea Nord-Est, prețul mediu este de aproximativ 7.000 de euro/hectar, reflectând o fertilitate mai redusă a solului și o infrastructură mai puțin dezvoltată.

În județul Arad, prețurile pot varia între 2.500 și 30.000 de euro/hectar, în funcție de localizare și potențialul agricol. De exemplu, un hectar de teren lângă Pecica a fost vândut cu 30.000 de euro, datorită potențialului de dezvoltare imobiliară și infrastructurii favorabile.

Datele Institutului Național de Statistică și ale surselor din teren arată că județele din vestul și sud-vestul țării au, în general, cele mai ridicate prețuri medii, în timp ce zonele din nord-estul României sunt mai accesibile pentru cumpărători. Această distribuție reflectă atât calitatea terenului, cât și cererea existentă pe piață.

Pe piața actuală, cumpărătorii iau în calcul mai mulți factori înainte de achiziție: dimensiunea și contiguitatea parcelelor, posibilitatea de irigare, apropierea de centre urbane și perspectivele de valorificare viitoare. În funcție de aceste elemente, un hectar de teren poate avea un preț mult peste media regională sau chiar mai redus, în zonele mai puțin fertile.

Estimarea prețurilor medii pentru un hectar de teren agricol în diverse județe (2025):

Arad: 2.500 – 30.000 €/ha

Timiș: 10.000 – 15.000 €/ha

Dolj: 4.500 – 12.000 €/ha

Cluj: 3.500 – 5.500 €/ha

Bihor: 4.000 – 7.000 €/ha

Iași: 3.500 – 7.000 €/ha

Suceava: 3.500 – 5.000 €/ha

Botoșani: 3.500 – 7.000 €/ha

Vaslui: 2.500 – 4.000 €/ha

Brașov: 4.000 – 7.000 €/ha

Constanța: 4.000 – 7.000 €/ha

Tulcea: 4.000 – 7.000 €/ha

Giurgiu: 3.000 – 6.000 €/ha

Călărași: 4.000 – 8.000 €/ha

Teleorman: 3.000 – 6.000 €/ha

Olt: 4.500 – 5.500 €/ha

Mehedinți: 2.500 – 5.000 €/ha

Gorj: 2.500 – 5.000 €/ha

Vâlcea: 2.500 – 4.000 €/ha

Argeș: 2.500 – 4.000 €/ha

Mureș: 4.000 – 5.500 €/ha

Sibiu: 4.000 – 5.500 €/ha

Harghita: 4.000 – 7.000 €/ha

Covasna: 4.000 – 7.000 €/ha

Aceste valori reflectă variabilitatea puternică a pieței terenurilor agricole și arată că factorii locali pot influența decisiv prețul final al unui hectar.

În luna iulie 2025, au fost vândute 12.335 de terenuri agricole la nivel național, conform datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Cele mai multe tranzacții au avut loc în județele:

Buzău – 1.224 terenuri,

Mehedinți – 858 terenuri,

Dolj -591 terenuri.

La polul opus, cele mai puține tranzacții au fost înregistrate în județele:

Ilfov – 83 terenuri,

Sălaj – 69 terenuri,

Teleorman -21 terenuri.

Aceste statistici indică o activitate economică intensă în anumite regiuni, în timp ce alte zone rămân mai puțin atractive pentru investitori.

Un exemplu concret de tranzacție recentă pe OLX este terenul agricol disponibil în extravilanul comunei Putineiu, județul Teleorman:

Suprafața totală: 10,12 ha, compusă din 4 loturi:

Lot 1: 6 ha Lot 2: 3 ha — preț 7,3 lei/mp, total 657.000 lei Lot 3: 0,7 ha Lot 4: 0,42 ha — preț 5,1 lei/mp, total 57.120 lei

Terenul are cadastru la zi, un singur proprietar și este liber de sarcini.

Loturile se vând toate împreună.

Preț total de vânzare: 714.120 lei (142.824 euro).

Această ofertă exemplifică modul în care terenurile agricole sunt evaluate pe piață, ținând cont de suprafață, localizare și prețul pe metru pătrat. Comparativ cu media județului Teleorman, prețul pe hectar se situează în intervalul așteptat, confirmând tendințele pieței locale.

Pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sunt disponibile mai multe oferte de terenuri agricole:

Mehedinți, Corlățel: suprafață totală de 78,4653 ha (arabil/pășune), teren extravilan, preț: 2.206.619 lei

Constanța, Ciocirlia: teren agricol extravilan, 44 ha, preț: 1.842.850 lei

Olt, Iancu Jianu: 47,2015 ha, preț: 3.483.407 lei

Giurgiu, Ulmi: 33 ha, preț: 9.103.140 lei

Brăila, Siliștea: 45,9 ha, preț: 2.055.000 lei

Mai mulți factori determină valoarea terenurilor agricole:

Fertilitatea solului — solurile negre, bogate în humus, au prețuri mai ridicate. Accesul la apă și irigații — terenurile irigate permit culturi intensive și au valoare mai mare. Proximitatea față de orașe — terenurile mai aproape de centre urbane sau drumuri principale sunt mai atractive pentru investitori. Dimensiunea și continuitatea loturilor — parcelele mari și contigue permit mecanizare și exploatare eficientă. Posibilitatea de finanțare europeană — terenurile eligibile pentru subvenții cresc cererea și valoarea lor.

Acești factori explică variațiile mari de preț chiar în cadrul aceluiași județ și subliniază importanța unei analize detaliate înainte de achiziție. De exemplu, două parcele aflate la câțiva kilometri distanță pot avea prețuri diferite semnificativ, în funcție de fertilitatea solului, accesul la irigații, conectivitatea cu drumurile principale sau proximitatea față de piețele de desfacere.

În plus, dimensiunea și contiguitatea loturilor influențează direct posibilitatea de mecanizare și rentabilitatea agriculturii intensive, iar terenurile eligibile pentru subvenții europene atrag un interes mai mare și, implicit, prețuri mai ridicate.

Prin urmare, orice investitor trebuie să evalueze atât caracteristicile fizice ale terenului, cât și perspectivele economice și logistice, pentru a evita supraevaluarea sau achizițiile cu potențial redus de rentabilitate. Analiza atentă a acestor aspecte poate face diferența între o investiție profitabilă și o cheltuială nejustificată.