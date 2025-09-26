Noua lege a pensiilor, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, a stabilit cadrul recalculării în două etape distincte. Ministrul Muncii a subliniat însă că nu există certitudini privind o eventuală majorare a veniturilor. Potrivit declarațiilor sale, discuțiile pe acest subiect depind de efectele măsurilor fiscale deja aplicate.

Conform Legii nr. 360/2023, două grupuri de pensionari au fost incluse în proces. Prima categorie o reprezintă persoanele care dețineau deja, până la 1 septembrie 2024, adeverințele privind veniturile suplimentare.

Acestea nu au fost introduse în calculul pensiei din lipsa unei reglementări legale anterioare. Cea de-a doua categorie îi include pe pensionarii care au depus documentele după intrarea în vigoare a noii legi.

Astfel, deși procedura administrativă a fost respectată, beneficiile financiare promise nu pot fi garantate în lipsa unei surse clare de finanțare.

„Discuții despre majorări pot avea loc doar după ce vedem impactul primelor două pachete de măsuri fiscale”, a precizat ministrul Florin Manole, conform Ziarul de Iași.

Întrebat despre posibilitatea indexării cu rata inflației, Florin Manole a precizat că nu dorește să ofere răspunsuri definitive. El a subliniat că o decizie se va putea lua doar după prezentarea proiectului de rectificare bugetară.

„Nu vreau să mă antepronunţ, vreau să văd un draft al rectificării bugetare şi trebuie să vedem cu toţii, nu doar eu, ce impact au avut cele două pachete propuse de premierul Bolojan în reducerea deficitului. Şi, mai mult decât atât, sper să existe rapid adoptat şi pachetul de măsuri propus de PSD, pentru că avem nevoie de impulsionarea creşterii economice, avem nevoie de măsurile de creştere”, a transmis ministrul Manole.

Declarațiile arată că majorările sunt condiționate de rezultatele măsurilor fiscale și de disponibilitatea bugetară în perioada următoare.

Oficialul a ținut să menționeze că pensiile existente nu sunt puse în pericol. El a afirmat că statul va acoperi toate obligațiile până la finalul anului, chiar dacă acest lucru ar necesita alocări suplimentare.

„Bugetul pentru pensii va fi dimensionat până la sfârşitul anului, astfel încât să nu existe nicio problemă în plata pensiilor. Dacă asta înseamnă că trebuie bani în plus, vor fi bani în plus, dar toţi pensionarii în plată îşi vor primi banii fără nici o problemă. Pensiile nu sunt în pericol de a nu fi plătite”, a adăugat Florin Manole.

Această precizare vizează în special asigurarea pensionarilor că drepturile lor lunare nu vor fi afectate, chiar dacă procesul de recalculare întâmpină dificultăți financiare.

Din declarațiile oficiale reiese că principala problemă nu este legată de plata pensiilor curente, ci de imposibilitatea de a susține o creștere suplimentară. Costurile generate de recalculare nu au fost, deocamdată, acoperite printr-o sursă sigură de finanțare.

Pensionarii care au cheltuit pentru adeverințe rămân, astfel, în incertitudine. Măsurile legislative prevăd dreptul la recalculare, dar aplicarea efectivă depinde de spațiul bugetar și de evoluția economiei.

În acest context, autoritățile așteaptă evaluările de impact ale pachetelor fiscale și rezultatele rectificării bugetare pentru a decide dacă vor exista sau nu majorări.