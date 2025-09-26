Guvernul României a adoptat, prin Legea nr. 141/2025, un set complex de modificări fiscale și de reglementare aplicabile industriei de jocuri de noroc și jocuri online. Acest Pachet 2 de Măsuri Fiscale aduce schimbări directe pentru operatorii de jocuri de noroc, dar și pentru Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), care își vede extinse atribuțiile de control și inspecție. În mod special, legea introduce pentru angajații ONJN obligația de a urma cursuri periodice de formare și instruire, pentru a asigura un nivel ridicat de integritate și profesionalism în supravegherea pieței.

În plus, au intrat în vigoare modificări importante privind regimul de impozitare, combaterea platformelor de gambling nelicențiate, respectarea unor termeni și condiții unitare, prevenirea oricărei forme de fraudă, protecția utilizatorilor, precum și instituirea unor interdicții ferme pentru minori.

Legea nr. 141/2025 precizează expres că „Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc asigură respectarea prevederilor legale aplicabile domeniului, inclusiv prin emiterea de ordine obligatorii pentru operatori și furnizori, cu efect imediat”. În cadrul Pachetului 2 de Măsuri Fiscale, o noutate importantă este introducerea obligației ca angajații ONJN să urmeze cursuri de specializare și instruire periodică. Astfel, autoritatea nu doar că își întărește rolul executoriu, ci își profesionalizează personalul, ceea ce asigură un control mai strict asupra pieței de jocuri de noroc online și offline. Prin aceste schimbări, ONJN devine un organism central, capabil să impună rapid interdicții, să prevină frauda, să protejeze utilizatorii și să mențină integritatea întregii industrii de gambling.

În mod concret, ONJN dobândește competențe suplimentare de inspecție și control, fiind responsabil de supravegherea continuă a respectării de termeni și condiții în baza cărora s-au emis licențele. Astfel, „inspectorii ONJN pot efectua verificări neanunțate la sediile operatorilor economici licențiați și pot solicita în mod direct date și documente necesare pentru a constata legalitatea desfășurării activităților”.

Legea stipulează că „în cazul constatării unor nereguli grave, inspectorii ONJN dispun măsuri de suspendare a activității până la remedierea deficiențelor sau, după caz, aplică sancțiunea de revocare a licenței”. Această posibilitate de intervenție rapidă transformă ONJN într-un actor central al pieței de jocuri de noroc, capabil să impună interdicție imediată și să protejeze consumatorii de riscurile asociate operatorilor neconformi.

Mai mult decât atât, ONJN are acum obligația de a monitoriza permanent respectarea regulilor de protecție a minorilor și de a preveni orice formă de fraudă sau manipulare. Legea menționează expres că „Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc urmărește protejarea intereselor participanților, inclusiv prin verificarea modului de acordare a premiilor și a publicității aferente acestora”. Aceasta responsabilitate sporită determină o schimbare structurală în rolul ONJN, transformându-l dintr-un organism preponderent administrativ într-un garant al echității și transparenței în sectorul de gambling.

Operatorii economici care dețin licență pentru jocuri de noroc de Clasa II (B2B) joacă un rol esențial, furnizând infrastructura tehnică pentru operatorii de Clasa I. Conform modificărilor aduse de Pachetul 2 de Măsuri Fiscale, acești furnizori sunt obligați să raporteze lunar către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc date detaliate privind accesările, blocările și domeniile interzise. În plus, legea impune măsuri stricte de arbitraj tehnic, precum geo-blocarea și monitorizarea contractelor, pentru a preveni accesul utilizatorilor din România la platforme nelicențiate. Încălcarea acestor obligații atrage sancțiuni severe, inclusiv revocarea licenței, amenzi și chiar răspundere penală. Astfel, rolul operatorilor B2B nu se mai limitează la suport tehnic, ci devine unul de garant al transparenței, al protecției fiecărei persoane fizice și al respectării termenilor și condițiilor impuse de ONJN.

Legea stabilește clar că nerespectarea acestor obligații poate atrage revocarea licenței și răspundere penală în cazurile în care operatorii B2B colaborează cu entități fără drept de funcționare. În plus, operatorii trebuie să implementeze mecanisme tehnice, cum ar fi geo-blocarea și verificarea permanentă a domeniilor, pentru a împiedica accesul utilizatorilor români către platforme nelicențiate. În situația în care se constată accesul neautorizat, furnizorii au obligația de a notifica imediat operatorii și de a solicita remedierea situației, sub sancțiunea aplicării măsurilor de interdicție de către ONJN.

Această reglementare evidențiază rolul esențial al operatorilor B2B în menținerea integrității pieței de jocuri de noroc, protejând persoană fizică, prevenind fraudă și asigurând respectarea regulilor pentru acordarea de premii și castiguri în platformele de gambling.

Operatorii de Clasa I (B2C), cei care oferă direct jocuri de noroc online și fizice către utilizatori, fie platforme de cazinouri, fie agenții de pariuri sau săli de slot-machine, sunt direct vizați de Pachetul 2. Conform Legii nr. 141/2025, aceștia au interdicția absolută de a încheia contracte cu entități nelicențiate și obligația de a implementa sisteme de verificare precum codurile QR pe fiecare mijloc de joc.

Legea nr. 141/2025 impune pentru operatorii de Clasa I obligații clare: „se interzice încheierea de contracte care au ca obiect facilitarea accesului la platforme de jocuri la distanță nelicențiate, indiferent de modalitatea de promovare sau mijlocul de transmitere utilizat”. În plus, aceeași lege prevede că „mijloacele de joc de tip slot-machine trebuie să fie dotate cu un cod QR emis de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, care să permită verificarea licenței și a autorizației de exploatare”.

Aceste măsuri sporesc gradul de transparență pentru utilizator și garantează accesul la informații clare despre operator, cazino și tipurile de premii și castiguri oferite. Totodată, obligațiile impuse protejează minorii, limitează riscurile de fraudă și asigură respectarea termeni și condițiilor, consolidând astfel încrederea în piața de gambling reglementată.

O altă modificare adusă de Pachetul 2 de Măsuri Fiscale privește jocurile de noroc în spațiile publice. Conform articolului 62 din Legea nr. 141/2025, operatorii de comunicații electronice sunt obligați să restricționeze accesul la platformele de gambling nelicențiate în locațiile cu acces public la internet. Această măsură instituie o interdicție fermă, menită să prevină accesul minorilor și să reducă riscul de fraudă. Prin urmare, orice utilizator sau persoană fizică ce facilitează accesul la jocuri online interzise riscă sancțiuni grave.

Legea introduce clar noțiunea de „participare frauduloasă” la jocuri de noroc la distanță, sancționând atât utilizatorii, cât și furnizorii care facilitează accesul la platforme nelicențiate. Contravențiile atrag amenzi între 5.000 și 10.000 lei, iar infracțiunile pot duce la revocarea licenței și chiar la pedepse cu închisoarea. Aceste prevederi întăresc lupta împotriva fraudei, limitând arbitrajul între operatori și lăsând ONJN autoritatea finală.

De asemenea, „constituie infracțiune încheierea de contracte de către furnizorii de servicii cu operatori neautorizați, sancțiunea fiind închisoarea sau amenda penală, precum și revocarea licenței”. În acest fel, legea combate fraudă atât la nivel de operator, cât și la nivel de utilizator.

Un element cheie al Pachetului 2 este faptul că ordinele emise de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc sunt executorii de drept și trebuie respectate în maximum cinci ore. Aceasta obligă inclusiv motoarele de căutare și rețelele sociale să elimine conținuturi ce promovează cazinouri și platforme ilegale. Astfel, ONJN capătă o putere fără precedent în reglementarea pieței de gambling și protecția utilizatorilor. Această normă acordă autorității o putere fără precedent în lupta cu platformele ilegale, obligând inclusiv motoarele de căutare și rețelele sociale să elimine linkuri către platforme de gambling neautorizate. Astfel, ONJN nu se mai limitează la sancțiuni administrative, ci devine un actor activ în impunerea interdicțiilor.

Legea prevede că „oferirea de recompense financiare sau materiale unor persoane fizice pentru a facilita accesul la platforme de jocuri la distanță neautorizate constituie infracțiune”. În același timp, „participarea unei persoană fizică la astfel de platforme este contravenție și se sancționează conform legii”. Astfel, atât utilizatorii cât și operatorii sunt vizați de un regim sancționator mai strict, iar mecanismele de arbitraj devin limitate, lăsând ONJN drept autoritate finală. În acest mod, legiuitorul limitează spațiul de manevră pentru cazinouri și platforme neautorizate.

În ceea ce privește fiscalitatea, Pachetul 2 de Măsuri Fiscale introduce o creștere semnificativă a taxelor și impozitelor pentru operatorii Clasa I. Taxa de autorizare pentru jocuri de noroc online a fost stabilită la 30% din venituri, dar nu mai puțin de 480.000 euro anual. Pentru pariurile cu cote fixe, impozitul este de 25% din venituri, cu un minim de 240.000 euro, iar pentru fiecare slot-machine se plătește 6.000 euro. Aceste măsuri sporesc presiunea financiară asupra operatorilor și furnizorilor, având impact direct asupra prețurilor, premiilor și câștigurilor oferite utilizatorilor.

În ceea ce privește impozitarea utilizatorilor, Legea nr. 141/2025 modifică articolul 110 din Codul fiscal, stabilind că veniturile obținute din jocuri de noroc sunt supuse impozitării în funcție de cuantumul câștigurilor. Textul legal prevede aplicarea unor cote progresive și a unor sume fixe pentru diferitele praguri de venit, astfel încât impozitul datorat de persoană fizică să crească odată cu valoarea premiilor și castigurilor obținute. Această reglementare are impact direct asupra motivației de participare a utilizatorilor și influențează modul în care operatorii de cazino și platformele de gambling online își gestionează activitățile, asigurând totodată respectarea prevederilor legale privind fiscalitatea.

„Având în vedere noile obligații impuse operatorilor și furnizorilor de Clasa I și Clasa II, precum și cerințele stricte privind raportarea, implementarea măsurilor tehnice de restricționare a accesului și respectarea termeni și condițiilor, toate entitățile implicate în piața de jocuri de noroc trebuie să acorde o atenție sporită conformității cu legea. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la revocarea licenței, aplicarea de sancțiuni penale sau administrativ-fiscale și restricționarea accesului la piața reglementată de gambling”, a declarat Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator.

Pentru fiecare persoană fizică, Legea nr. 141/2025 prevede cote progresive de impozitare a câștigurilor și premiilor obținute din jocuri de noroc. Aceasta descurajează participarea necontrolată, încurajează conformarea fiscală și obligă cazinourile și platformele de gambling să își adapteze strategiile.

Prin adoptarea Legii nr. 141/2025, România a introdus un cadru mult mai strict pentru întreaga industrie de jocuri de noroc. Autoritatea ONJN este întărită, fiscalitatea a devenit mai împovărătoare, iar regimul sancționatoriu este extins asupra operatorilor, furnizorilor și chiar al fiecărui utilizator. Prin prevederi precum „ordinele sunt executorii de drept și trebuie respectate în termen de 5 ore” sau „veniturile din jocuri de noroc până la suma de 10.000 lei inclusiv se impun cu o cotă de 4%”, legiuitorul transmite un mesaj clar: piața trebuie să funcționeze într-un cadru legal transparent și riguros, iar orice fraudă, abatere sau încercare de evitare a interdicțielor va fi sancționată sever.