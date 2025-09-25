Documentul prevede că, începând cu 1 ianuarie 2026, nu vor mai putea fi amplasate pe teritoriul Capitalei afișe, panouri sau alte suporturi publicitare care promovează cazinouri, case de pariuri, jocuri online sau orice alt tip de jocuri de noroc.

Interdicția se aplică atât pe imobilele și terenurile aflate în proprietatea Municipiului București, cât și pe cele administrate de sectoare sau de companiile municipale.

Pentru afișajele deja existente, termenul-limită de dezafectare este 1 septembrie 2026. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi cuprinse între 4.000 și 5.000 de lei, aplicate de Poliția Locală a Municipiului București și de polițiile locale de sector.

Proiectul acordă o perioadă de tranziție mai lungă pentru evenimentele sportive desfășurate pe domeniul public sau privat al Capitalei. În acest caz, interdicția privind publicitatea la jocuri de noroc ar urma să intre în vigoare abia de la 1 ianuarie 2029.

Autoritățile explică această derogare prin necesitatea ca organizatorii și sponsorii să aibă timp pentru a-și adapta contractele și strategiile comerciale.

Raportul de specialitate atașat proiectului arată că publicitatea pentru jocuri de noroc stimulează comportamente cu impact negativ asupra societății: creșterea numărului de persoane dependente, probleme familiale, pierderi financiare și marginalizare socială.

De asemenea, reclamele sunt considerate un factor de atracție pentru minori și tineri, categorie deosebit de vulnerabilă la astfel de mesaje.

Documentul citează un studiu realizat de Centrul de Studii în Idei Politice (CeSIP), care arată că unul din patru liceeni a declarat că a participat la jocuri de noroc, iar aproape un sfert dintre aceștia au început înainte de 14 ani.

Proiectul este supus procedurii de transparență decizională până pe 2 octombrie 2025. Observațiile și propunerile pot fi transmise prin e-mail, prin poștă sau direct la Registratura Primăriei. Dacă există solicitări scrise, va fi organizată și o dezbatere publică până pe 30 octombrie 2025.

Dacă hotărârea va fi adoptată, Bucureștiul va deveni primul mare oraș din România care interzice integral afișajul publicitar pentru jocurile de noroc.

Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru protecția tinerilor și pentru reducerea fenomenului de dependență, într-un context în care numărul accidentelor sociale și economice cauzate de această industrie este în creștere.