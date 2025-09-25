Action, retailerul internațional de tip discount pentru produse non-alimentare, a deschis miercuri, 24 septembrie, primul său magazin în România, alegând ca destinație orașul Pitești.

România devine astfel a paisprezecea țară în care compania olandeză este prezentă.

„Suntem mândri că am deschis primul magazin Action în România. E un adevărat moment de referință pentru noi. Primirea călduroasă din partea clienților la deschiderea din Pitești ne oferă multă încredere pentru ceea ce urmează. Așteptăm cu nerăbdare să deschidem magazinele din Oradea și Arad în luna octombrie și să facem cunoscută și mai multor români gama noastră surprinzătoare de produse, la cele mai mici prețuri”, a declarat Boyko Tchakarov, General Manager Action România, în exclusivitate pentru Capital.ro.

Locuitorii Piteștiului și vizitatorii orașului sunt îndemnați să descopere formula Action: peste 6.000 de produse de calitate din 14 categorii, de la detergenți, articole de curățenie și îngrijire personală până la jucării, bricolaj, grădină și divertisment, toate la prețuri reduse.

Reprezentanții companiei au precizat că săptămânal sunt introduse 150 de produse noi, iar 1.500 dintre acestea costă sub 5 lei.

Hajir Hajji, CEO al Action, a transmis că deschiderea primului magazin din România reprezintă un moment important pentru companie, marcând începutul unui parcurs prin care brandul își propune să ajungă la cât mai mulți consumatori români. Acesta a adăugat că firma este mândră să aducă formula unică Action clienților din țară, oferindu-le o gamă surprinzătoare de produse la cele mai mici prețuri.

„Suntem cu adevărat încântați să deschidem astăzi primul magazin Action din România. Acest pas important marchează începutul călătoriei noastre aici și suntem mândri să aducem formula unică Action clienților români, oferindu-le gama noastră surprinzătoare de produse la cele mai mici prețuri. Deschiderea din Pitești reprezintă startul unui parcurs prin care tot mai mulți români se vor bucura de experiența Action în următorii ani. Le mulțumesc tuturor celor care, cu dedicare și pasiune, au făcut posibilă această deschidere. Succesul nostru se bazează pe angajamentul echipelor noastre”, a declarat Hajir Hajji.

Action este prezentă în Europa cu peste 3.000 de magazine și are aproximativ 80.000 de angajați din 151 de naționalități, la fel de diverși ca și comunitățile în care activează. Numai în 2024, compania a creat peste 10.500 de locuri de muncă și a investit în traininguri și promovări interne, peste 3.500 de angajați fiind avansați în roluri cu mai multă responsabilitate.

Retailerul pune un accent puternic pe calitate și sustenabilitate. Toate produsele sub marcă proprie folosesc bumbac, lemn și cacao din surse certificate 100% sustenabile, iar uleiul de palmier folosit este, de asemenea, certificat.

De asemenea, compania are obiective clare de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, aprobate de inițiativa Science Based Targets, magazinele sale nu utilizează încălzire pe gaz, iar iluminatul este complet LED în toate spațiile comerciale și logistice.

Magazinul din Pitești, situat în Supernova Shopping Center, are o suprafață de peste 840 mp și este deschis zilnic între 09:00 și 21:00. Echipa care îl gestionează este formată din 18 angajați. Cu ocazia inaugurării, vizitatorii au putut participa la o tombolă tip „roata norocului”, având șansa de a câștiga premii.

Nu a fost însă singurul moment important pentru centrul comercial Supernova Pitești. A fost marcată și o altă premieră de amploare, care schimbă peisajul de retail din județul Argeș. Este vorba despre primul hipermarket La Cocoș din acest județ.

Reprezentanții Supernova au subliniat importanța zilei, afirmând că prin inaugurarea magazinelor Action și La Cocoș, centrul comercial își consolidează statutul de punct de atracție pentru cumpărături și petrecerea timpului liber pentru locuitorii din județul Argeș și împrejurimi. Aceștia au transmis că își propun să aducă în continuare branduri și concepte relevante pentru întreaga comunitate.

Supernova Pitești continuă să își diversifice mixul de chiriași, promițând că noi branduri naționale și internaționale se vor alătura în viitor, oferind o experiență de shopping tot mai variată vizitatorilor.