Miruna Gorgan și-a dedicat cariera predării și elevilor. Aceasta a dezvoltat metode și tehnici prin care face ca materiile și programa rigidă să fie mai atractive pentru cei care se pregătesc în vederea susținerii unui examen important, și nu numai.

În cadrul podcastului moderat de Sorin Andreiana, redactor-șef Revista Capital, Miruna a povestit în ce constă industria meditațiilor în România și metoda prin care a ajutat peste 1.000 de elevi să ia note bune la examenele naționale.

Miruna Gorgan este profesoară de matematică și geografie, cu formare în matematică-informatică și master în matematică aplicată. În paralel, aceasta a urmat cursuri de psihopedagogie, lucru care i-a permis să profeseze timp de doi ani în învățământul românesc clasic, predând de la școala gimnazială și până la liceu.

Pasiunea sa pentru predare a început din facultate, moment în care a pornit și pe drumul meditațiilor, la rugămintea unei mămici care dorea pregătire la matematică pentru copilul său.

După ani de meditații a apărut și povestea meditatiematematica.ro. Miruna a vorbit despre abordarea sa inovatoare în meditațiile online pentru examenele naționale și bacalaureat, precum și despre viziunea ei asupra educației românești. Potrivit acesteia, au fost multe aspecte care au făcut-o să aleagă exclusiv drumul meditațiilor.

„În acel moment, școala românească era rigidă, cu manuale greoaie, cu o programă stufoasă și cu elevi nevăzuți. Elevi la care nu puteai să ajungi. Erau 30 de elevi pe vremea aceea în clasă. Timpul era condensat și pur și simplu era foarte multă presiune să predăm tot, cât mai mult, cât mai în detaliu. Nu mai ajungeai la el să-l vezi, să-l simți. Să te conectezi cu fiecare în parte, să înțelegi real nevoile lui. Făceam testările periodice, pe atunci erau și teze, însă era dificil. Din punctul meu de vedere, a rămas dificil ca elevii să fie văzuți în școală”, spune Miruna.

Profesoara a explicat că business-ul cu meditații a fost creat din dorința de libertate, de creativitate. A dorit să-și dezvolte propria metodă de predare, adaptată fiecărui elev.

„Mi-am dorit să ies din acea rigiditate. Mi-am dorit libertatea de a pune în practică ceea ce știu, metodele pe care le-am dezvoltat independent din toată experiența pe care o aveam. Voiam un cadru în care eu să îndrum, să-mi crez contextul. Mi-am conturat propria metodă pe care am dezvoltat-o de la an la an”, explică fondatoarea meditatiematematica.ro.

Business-ul bazat pe meditații oferite elevilor a fost creat din pasiune. Profesoara dorește să ofere elevilor ajutorul real de care au nevoie. Pentru Miruna, matematica nu înseamnă doar formule, ci este necesar ca profesorul să se conecteze cu elevii.