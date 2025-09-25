Cele mai recente analize ale pieței de închirieri din România arată diferențe considerabile între orașele mari, dar și între zonele din cadrul aceluiași oraș. Potrivit unei analize realizate de Storia, cele mai mici chirii înregistrate în perioada 1 august – 15 septembrie 2025 pornesc de la 130 de euro pentru o garsonieră în cartierul Romanilor din Arad și de la 138 de euro în cartierul Rovine din Craiova.

La polul opus, în orașe precum Cluj-Napoca și București, prețurile minime sunt semnificativ mai mari. În Cluj-Napoca, chiar și în zonele considerate mai accesibile, precum Strada Gherase Dendrino, garsonierele se închiriază începând de la 310 euro. În București, cele mai mici chirii pentru o garsonieră se situează la 187 de euro pe Strada Principatele Unite, Sectorul 4.

Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe în cadrul OLX Group, care gestionează Storia și OLX Imobiliare în România, a explicat că valorile prezentate reflectă pragurile minime de pornire pentru chirii, însă bugetul necesar poate crește semnificativ în funcție de dotările și amplasarea locuinței.

„Aceste valori arată pragurile minime de la care pot porni chiriile, însă bugetul necesar crește în funcție de dotările dorite și de amplasarea locuinței. De aceea, credem că este esențial ca cei care caută o chirie să aibă acces la informații transparente și complete, pentru a lua decizii cât mai informate în privința locuinței care li se potrivește”, spune Monica Dudău.

Analiza evidențiază faptul că orașele din sud-vestul țării continuă să ofere cele mai accesibile chirii. În Arad, garsonierele din zona Romanilor se închiriază de la 130 de euro, iar în Craiova, zona Rovine propune prețuri de pornire de 138 de euro.

Oradea reprezintă și ea o opțiune accesibilă, cu garsoniere disponibile în zona Dimitrie Cantemir de la 167 de euro. În contrast, Cluj-Napoca se menține în topul celor mai scumpe orașe, cu 310 euro pentru cele mai ieftine garsoniere, iar în București, prețurile diferă foarte mult între sectoare, de la 187 de euro în Sectorul 4 până la peste 330 de euro în Sectorul 6.

La categoria apartamentelor cu două camere, Arad oferă cele mai ieftine locuințe, cu 250 de euro pe Străzile Andrei Șaguna și Mircea Stănescu. Oradea urmează cu chirii de 270 de euro în zona Ioșia Nord. În Cluj-Napoca, prețul minim pentru două camere este de 300 de euro pe Strada Prunilor, iar în Sibiu, în zona Broscărie, chiria minimă este tot de 300 de euro. Craiova, zona Piața Gării, se aliniază acestei tendințe, cu 300 de euro pentru două camere.

Timișoara și Brașov înregistrează ușor prețuri mai ridicate: în cartierul Steaua-Fratelia, chiria pentru două camere începe de la 342 de euro, iar în Brașov, zona Est Zizin, de la 360 de euro. În București, cele mai accesibile apartamente cu două camere sunt de 330 de euro în Sectorul 1, Intrarea Victor Eftimiu, urmate de 395 de euro în Sectorul 6, Drumul Bacriului. Alte sectoare ale Capitalei, precum 2, 3 și 5, înregistrează chirii de minimum 400 de euro.

Pentru chiriașii care au nevoie de mai mult spațiu, Arad și Craiova rămân cele mai accesibile opțiuni. În Arad, un apartament cu trei camere în zona Șega se închiriază de la 280 de euro, iar în Craiova, în zona Valea Roșie, de la 285 de euro.

În Timișoara, Steaua-Fratelia oferă prețuri începând de la 300 de euro, iar în Oradea, zona Velența, de la 370 de euro. Sibiu propune chirii de la 380 de euro pe Strada General Eremia Grigorescu și Strada Căprioarelor.

Cluj-Napoca se menține în topul scumpirilor, cu 466 de euro pentru un apartament de trei camere pe Strada Valea Chintăului. Brașov, zona Noua-Dârste, propune chirii de la 489 de euro.

În București, cele mai mici chirii pentru apartamente de trei camere sunt de 480 de euro pe Strada Sergent Gheorghe Lățea (Sectorul 6), urmate de 493 de euro în zona Giurgiului (Sectorul 4), iar în alte sectoare prețurile pornesc de la 500 de euro.

Analiza relevă că în orașe precum Arad, Craiova sau Oradea, diferențele între chiria pentru două camere și cea pentru trei camere sunt foarte mici. De exemplu, în Timișoara, Steaua-Fratelia, un apartament cu două camere se închiriază cu 342 de euro, iar unul cu trei camere cu 300 de euro.

În Craiova, două camere în Piața Gării costă 300 de euro, în timp ce trei camere în Valea Roșie sunt 285 de euro, diferența fiind de doar 15 euro în favoarea locuinței mai mari.

În Cluj-Napoca, însă, saltul de preț este semnificativ: de la 300 de euro pentru două camere la 466 de euro pentru trei camere, o diferență de 166 de euro.

Bucureștiul înregistrează diferențe și mai mari între sectoare: de exemplu, la două camere, intervalul este între 350 și 1.890 de euro, iar la trei camere, de la 480 la 2.500 de euro, diferențe de peste 2.000 de euro pentru același tip de locuință, în funcție de amplasare și dotări.

În general, orașele din vestul și sud-vestul țării oferă cele mai accesibile opțiuni pentru chiriași, în timp ce Cluj-Napoca și București domină topul celor mai scumpe chirii.

Valorile minime reprezintă doar un punct de pornire, iar bugetul final depinde foarte mult de dotările și amplasarea locuinței.

În unele cazuri, prețul poate fi de cinci până la șase ori mai mare decât cel al celor mai ieftine opțiuni disponibile, ceea ce transformă alegerea unei chirii într-un proces care necesită informare detaliată și compararea atentă a ofertelor disponibile pe piață.