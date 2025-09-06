În pragul noului an universitar, chiriile din marile orașe ale României au atins cote record, punând presiune asupra bugetelor studenților și familiilor acestora. În București, chiria pentru o garsonieră ajunge la 450 de euro pe lună, iar în alte centre universitare precum Cluj-Napoca, Iași și Brașov, prețurile sunt și ele în creștere. Această tendință reflectă o scumpire medie de 5,8% față de vara anului 2024, cea mai mare din Uniunea Europeană.

În Capitală, prețurile variază între 350 și 450 de euro lunar pentru o garsonieră, în funcție de locație, dotări și vechime. Locuințele noi sau recent renovate, cu mobilier modern, pot adăuga până la 100 de euro la chirie. De exemplu, un apartament de două camere în nordul Bucureștiului, complet mobilat și utilat, costă aproximativ 650 de euro lunar. Mulți studenți aleg să împartă chiria și costurile cu facturile, optând pentru apartamente de două sau trei camere.

În Cluj-Napoca, chiria pentru o garsonieră este de aproximativ 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu două camere, prețul mediu ajunge la 600 de euro. Locuitorii orașului confirmă că prețurile au fost întotdeauna mari și nu au scăzut în ultima perioadă.

În Iași, garsonierele se închiriază cu un preț mediu de 350 de euro pe lună, iar în Brașov, prețurile sunt similare. Cu toate acestea, și în aceste orașe, prețurile au început să crească, influențate de cererea mare din partea studenților.

Potrivit datelor Eurostat, România a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor chiriilor din Uniunea Europeană, cu o scumpire medie de 5,8% față de vara anului 2024. Această valoare este de peste două ori mai mare comparativ cu media europeană.

Creșterea chiriilor are efecte directe și asupra pieței locuințelor pentru studenți și tineri angajați, care sunt nevoiți să caute soluții alternative, precum închirierea în regim de colocare sau alegerea cartierelor periferice, mai accesibile. În plus, unii optează pentru contracte pe termen scurt sau pentru camere în cămine private, unde prețurile sunt mai mici, dar condițiile de locuit pot fi mai restrânse. Această situație evidențiază necesitatea unor politici publice care să stimuleze construcția de locuințe sociale sau studențești și să ofere tinerilor acces la locuințe decente la prețuri rezonabile.

Creșterea prețurilor chiriilor în marile orașe universitare din România reprezintă o provocare pentru studenți și familiile acestora. Este esențial ca autoritățile și instituțiile educaționale să colaboreze pentru a identifica soluții care să sprijine accesul tinerilor la locuințe decente și accesibile.