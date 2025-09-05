O femeie din Brașov a plătit 13.000 de lei pe an pentru un loc de parcare în cartierul Astra. Aceasta este cea mai mare sumă oferită până acum la o licitație organizată de Primăria Brașov. Licitația a fost foarte disputată, iar alte locuri de parcare s-au vândut și ele cu sume mari, mult peste prețul normal al abonamentului anual.

Cea mai mare sumă, 13.000 de lei pe an, a fost oferită pentru un loc de pe strada Berzei, după ce două femei s-au întrecut la licitație. Această licitație a fost etapa a doua, rezervată celor care nu locuiesc sau nu au mașina înregistrată la adresa respectivă.

Pe lângă aceasta, au mai fost locuri de parcare licitate cu sume mai mici, dar tot peste prețul standard: 3.250 lei/an, 2.800 lei/an, 2.700 lei/an, 2.500 lei/an, 2.200 lei/an și 1.900 lei/an.

Din cele 192 de locuri de parcare libere în cartierul Astra, 161 au fost atribuite, dintre care 24 pentru persoane cu dizabilități.

Un pensionar din Buzău a plătit 22.000 de lei cash pentru un loc de parcare timp de un an într-un cartier de blocuri, în luna iulie. Suma i-a surprins chiar și pe organizatorii licitației, care i-au spus că atribuirea locurilor de parcare nu e o glumă.

Licitația a fost organizată de Urbis Serv, care administrează parcările din Buzău, și a avut loc în cartierul Broșteni, o zonă liniștită, nu aglomerată. Bărbatul are o Dacia și a plătit întreaga sumă cash, ceea ce a amplificat surpriza organizatorilor.

Viceprimarul Apostu a spus că decizia pensionarului este „inexplicabilă”, mai ales că în zonă există aproape 100 de locuri de parcare libere. El a menționat că este o a doua atribuire deoarece mai sunt 6 locuri disponibile, iar suma de 22.000 de lei este un record pentru un loc de parcare în Buzău, depășind precedentul de 10.000 de lei.

Cel mai scump loc de parcare din lume s-a vândut recent cu 1,3 milioane de dolari în Hong Kong. Este un loc într-un complex de lux, Mount Nicholson, pe un deal cu vedere la port, și a depășit recordul anterior de 979.700 de dolari, tot din Hong Kong, din 2019.

Hong Kong este un oraș foarte aglomerat, cu o suprafață mică și 7,5 milioane de locuitori. Terenul este extrem de scump și căutat, iar prețurile pentru orice colț de spațiu, de la apartamente până la parcări, ajung la sume uimitoare.

În România, prețurile pentru parcări sunt mult mai mici decât în Hong Kong. Cel mai scump loc de parcare vândut până acum a fost într-un complex de lux din zona Floreasca, București, One Peninsula, pentru 60.000 de euro.

În general, în complexurile premium din București, un loc de parcare costă între 15.000 și 35.000 de euro, iar în Cluj sau Timișoara, în zonele centrale sau noi, prețurile pot ajunge până la 20.000 de euro.