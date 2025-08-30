Cele mai scumpe hoteluri din lume. Aspectele fundamentale ale acestor hoteluri, care demonstrează statutul de proprietăți ultra-exclusive, necesită o examinare suplimentară, pe lângă recenziile hotelurilor destinate muritorilor de rând.

Un hotel submarin funcționează ca cea mai scumpă unitate de cazare din lume, permițând oaspeților să ia masa în timp ce admiră peisajele oceanice prin intermediul unor călătorii private cu submarinul. Atributele unice ale acestei escapade includ bucătar personal și majordom la bord, potrivit economymiddleeast.com.

Artistul Damien Hirst a creat aici un suite care combină elemente artistice cu facilități de ospitalitate prin intermediul a două camere cu paturi king-size, împreună cu facilități private de înot și colecții de artă. Hotelul oferă servicii de majordom non-stop, camere de relaxare și mese de joc private, care duc la o cerere mare din partea oaspeților bogați și a celebrităților.

Un apartament cu două etaje oferă o piscină privată, servicii de majordom 24 de ore din 24 și acces personal la plajă.

În cadrul designului opulent al hotelului, există elemente interioare luxoase de inspirație arabă, combinate cu restaurante excepționale, care creează o destinație de lux pentru cei care caută experiențe de înaltă clasă într-un oraș de renume mondial.

Acest suite se mândrește cu o locație spectaculoasă, cu vedere la oraș, deoarece combină accesul la lift privat cu un pian Steinway și ferestre din sticlă antiglonț care au vedere la Lacul Geneva.

Statele Unite dețin cel mai mare suite hotelier, care ocupă 10.000 de metri pătrați. O sală de bal grandioasă, combinată cu cinci dormitoare și servicii private de majordom, funcționează alături de terasa privată de pe acoperiș, care oferă vederi uimitoare asupra Central Park în acest apartament luxos.

Vila privată de pe insulă retrasă aparține co-fondatorului Red Bull, Dietrich Mateschitz, și oferă bucătari personali, șofer și o piscină infinită privată.

În timpul Festivalului de Film de la Cannes, vedetele aleg acest suite deoarece are un design interior Art Deco, combinat cu vederi panoramice asupra oceanului, care oferă acces la restaurante cu stele Michelin, pentru o experiență extravagantă.

Oferă oaspeților vederi panoramice asupra oceanului prin ferestrele sale transparente, combinând în același timp o piscină individuală și oportunități private de luat masa, precum și opțiuni exclusive de transport maritim.