Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește adoptarea unei ordonanțe prin care sancțiunile aplicate medicilor implicați în raportări și decontări fictive de servicii medicale vor fi radical înăsprite. Documentul, aflat în analiză, prevede penalizări financiare consistente, excluderea temporară a medicilor din relația contractuală cu Casele de Asigurări de Sănătate și chiar posibilitatea pierderii definitive a dreptului de liberă practică, scrie economica.net.

Conform proiectului, sancțiunile se aplică gradual, în funcție de gravitatea și de repetarea abaterilor:

La prima abatere, medicii vizați vor fi excluși pentru șase luni din contractele cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), fiind recuperată contravaloarea serviciilor fictive, la care se adaugă o corecție de 5% aplicată spitalului pentru luna respectivă. Totodată, cazul poate fi transmis Colegiului Medicilor, cu scopul retragerii dreptului de liberă practică.

La a doua constatare a unei abateri, măsurile se înăspresc: se aplică o corecție financiară de 10% asupra decontărilor secției unde s-au descoperit nereguli, iar medicul este exclus pentru trei ani din contractele cu sistemul public de asigurări. În paralel, Colegiul Medicilor poate fi sesizat pentru retragerea licenței profesionale.

În perioada de excludere, medicul sancționat nu are dreptul să profeseze în nicio unitate sanitară aflată în relație contractuală cu Casele de Asigurări de Sănătate, ceea ce echivalează practic cu blocarea activității în sistemul public.

Ordonanța introduce reguli ferme și pentru spitalele publice. Acestea sunt obligate să pună la dispoziția organelor de control toate documentele justificative și evidențele financiar-contabile referitoare la sumele decontate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

De asemenea, spitalele trebuie să demonstreze corelația dintre tratamentele și analizele efectuate și consumul de medicamente, reactivi și alte materiale sanitare achiziționate. Refuzul de a prezenta aceste documente va fi sancționat cu aplicarea unei corecții de 20% din valoarea contractului spitalului pentru perioada verificată.

Dacă, în urma controalelor, se constată discrepanțe între medicamentele cumpărate și cele utilizate efectiv, ori între numărul și tipul de investigații paraclinice și consumabilele aferente facturate, CNAS și casele județene vor sesiza instituțiile abilitate de lege, inclusiv cele cu competențe de anchetă penală.

Astfel, Guvernul transmite un semnal clar că fraudele din sistemul sanitar nu mai sunt tratate doar ca abateri administrative, ci ca potențiale infracțiuni cu consecințe grave asupra finanțării publice.

Executivul justifică măsurile prin necesitatea de a stopa raportările fictive și de a limita pierderile din sistemul public de sănătate. Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, din care se decontează serviciile medicale, este deja supus presiunilor financiare, iar autoritățile consideră că practicile frauduloase nu mai pot fi tolerate.

Noua ordonanță marchează o schimbare de paradigmă: pentru prima dată, sancțiunile aplicate medicilor pot merge până la excluderea definitivă din profesie, în cazul unor abateri repetate.