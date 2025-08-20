Sindicaliștii SANITAS s-au întâlnit cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Ei au discutat despre măsurile din al doilea pachet și despre alte propuneri care ar putea îmbunătăți activitatea din sistemul medical. Noutățile din proiectul de lege includ:

creșterea plății pentru serviciile medicale din ambulator la 8 lei, până la 1 ianuarie 2026;

obligativitatea ca toți medicii să lucreze și în ambulator, dar cu program mai flexibil;

schimbarea regulilor pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție și manager;

un nou sistem de finanțare a spitalelor, bazat pe criterii de performanță (complexitatea cazurilor, numărul pacienților, numărul de paturi etc.);

reguli clare de finanțare pentru cazurile grave transferate de la privat la stat.

Ministrul a spus că întâlnirea cu reprezentanții SANITAS și Solidaritatea Sanitară a fost una utilă și că sănătatea nu poate progresa fără responsabilitate, transparență și sprijin pentru pacienți și personalul medical. Rogobete i-a invitat pe sindicaliști să facă parte din grupurile de lucru care vor construi noile pachete de măsuri. Conform lui, reforma în sănătate nu e doar o problemă administrativă, ci și o datorie morală față de pacienți și față de personalul medical.

„Astăzi am avut, la Ministerul Sănătăţii, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Federaţiei Sanitas şi Federaţiei Solidaritatea Sanitară. A fost un dialog necesar şi constructiv, pentru că sistemul de sănătate nu poate progresa fără responsabilitate, transparenţă şi sprijin real pentru pacienţi şi pentru personalul medical.”

Ministrul a afirmat că prin măsuri clare, responsabilitate și dialog constant, oamenii își pot recăpăta încrederea în sistemul sanitar și că el va continua să fie alături de pacienți și cadrele medicale pentru a construi un sistem corect, performant și orientat către nevoile reale ale celor care depind de el.

„Reforma în sănătate nu este doar o chestiune administrativă. Este o datorie morală faţă de pacienţi şi faţă de profesioniştii care susţin zi de zi spitalele din România. Prin măsuri clare, prin responsabilizare şi printr-un dialog constant, putem reda încrederea oamenilor în sistemul sanitar. Voi continua să fiu alături de pacienţi şi de personalul medical, pentru un sistem corect, performant şi centrat pe nevoile reale ale celor pe care îi servim.”

El a explicat că managerii de spital vor avea contracte de management cu indicatori de performanță clari, iar concursurile pentru funcții vor fi organizate într-un mod mai corect și profesionist. Șefii de secție, laborator sau servicii medicale vor semna contracte cu criterii de performanță evaluate anual, pentru ca cei aflați în funcții de conducere să fie mai responsabili și pentru ca pacienții să primească servicii mai bune.

„De asemenea, şefii de secţie, de laborator sau de servicii medicale vor semna contracte de administrare cu criterii de performanţă evaluate anual. Această schimbare pune accent pe responsabilizarea celor aflaţi în poziţii de conducere şi pe calitatea actului medical oferit pacienţilor.”

corectarea OUG 36/2025, care a afectat unele categorii de angajați din sănătate. Ministrul a promis că problema va fi rezolvată printr-un nou act legislativ;

participarea la toate comisiile care vor lucra la viitoarele legi din sănătate;

îmbunătățirea normativului de personal, astfel încât numărul de angajați să fie calculat realist, în funcție de condițiile din spitale;

consultări pentru reorganizarea serviciilor de Ambulanță, astfel încât angajații să nu își piardă locurile de muncă;

ca sănătatea și asistența socială să fie exceptate de la legea care interzice cumulul pensiei cu salariul, transferurile și detașările, din cauza lipsei de personal și a suprasolicitării angajaților;

sprijin din partea Ministerului pentru păstrarea locurilor de muncă și a veniturilor tuturor angajaților din sănătate, în ciuda măsurilor de austeritate.

Sindicaliștii SANITAS au mai spus că se vor întâlni și cu ministrul Muncii, Florin Manole, pentru discuții despre sistemul de asistență socială.