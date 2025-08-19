Ministerul Muncii pregătește schimbări importante în modul de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap, după ce controalele efectuate în ultimii ani au scos la iveală fraude și nereguli majore. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat Petre Florin Manole, care subliniază că noua metodologie va avea ca scop sprijinirea reală a persoanelor cu dizabilități și eliminarea abuzurilor.

„Reforma va fi doar despre cei care trăiesc zi de zi cu o dizabilitate și care au nevoie de sprijin real și corect din partea statului”, a transmis oficialul.

Potrivit datelor prezentate, verificările au descoperit numeroase situații în care dosarele nu respectau criteriile legale de încadrare. Au existat cazuri în care:

lipseau cererile de evaluare, documentele de identitate sau actele medicale;s-au folosit parafe falsificate;

sute de persoane figurau în sistemul informatic, fără documente fizice care să susțină deciziile;

până la jumătate dintre dosarele analizate nu aveau documentație medicală de bază.

În unele situații, neregulile au fost atât de grave încât au fost sesizate organele de cercetare penală.

Ministerul Muncii va publica în curând noile criterii și metodologia de evaluare, menite să reducă semnificativ riscul de fraudă și să protejeze resursele publice.

„Este clar că actualul sistem lasă loc pentru abuzuri. Banii contribuabililor nu trebuie să fie irosiți, ci să ajungă la beneficiarii onești”, a declarat Manole.

Reforma anunțată vine după ani de critici privind birocrația și tratamentul inegal aplicat persoanelor cu dizabilități, dar și pe fondul scăderii încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

