Din 8 decembrie 2025, pachetele de conturi oferite de BCR vor suferi modificări în ceea ce privește taxele lunare de administrare. Banca introduce praguri minime de încasări pentru a evita plata comisioanelor.

Pentru contul George Standard, clienții care nu încasează lunar cel puțin 2.000 de lei vor plăti un comision de 15 lei.

În cazul contului George Gold, suma minimă de încasări este de 5.000 de lei, iar comisionul pentru neîndeplinirea acestei condiții va fi de 30 de lei.

Alte tipuri de conturi, precum ClasiCont, Comod2 sau TotalCont, vor fi taxate cu sume cuprinse între 15 și 30 de lei, în funcție de pachetul ales.

În plus, banca introduce un comision standard pentru operațiunile în valută. Astfel, conversiile valutare, inclusiv cele efectuate pentru plățile online, vor fi taxate cu 2,5%. Măsura va afecta direct clienții care utilizează frecvent cardurile pentru achiziții în alte monede.

Aceste schimbări sunt justificate de BCR prin necesitatea alinierii costurilor de operare la serviciile digitale dezvoltate, dar și prin stimularea utilizării pachetelor cu fluxuri regulate de încasări.

O noutate semnificativă introdusă de bancă este serviciul „Plăți simplificate prin număr de telefon”. Prin această opțiune, utilizatorii pot trimite bani direct către alte persoane folosind doar numărul de telefon asociat contului, fără a mai fi nevoie de coduri IBAN sau alte date bancare.

Funcționalitatea este activată automat pentru clienții cu cont curent și poate fi gestionată din aplicația George. Sistemul se bazează pe o bază de date securizată în care numerele de telefon sunt asociate conturilor bancare, permițând astfel transferuri instantanee.

Pe lângă acest serviciu, banca lansează și „Transferul automat bazat pe aplicații partenere”. Această opțiune permite programarea unor transferuri între conturile proprii, condiționate de anumite evenimente generate în aplicațiile comerciale partenere. Spre exemplu, clienții pot seta transferuri automate pentru plăți recurente sau pentru achiziții efectuate în aplicații colaboratoare.

Prin aceste funcționalități, BCR își consolidează strategia de digitalizare și de integrare a plăților în ecosistemul online, oferind utilizatorilor o experiență mai rapidă și mai flexibilă.

Contractele bancare actualizate includ prevederi mai stricte privind gestionarea erorilor și a suspiciunilor de fraudă. În cazul în care o tranzacție este dublată accidental sau apare o eroare tehnică, banca are dreptul să retragă suma transferată greșit din contul clientului fără notificare prealabilă.

De asemenea, BCR își rezervă dreptul de a bloca fondurile sau conturile atunci când există suspiciuni de fraudă. În aceste situații, banii pot fi returnați instituției plătitoare, iar măsura se menține până la primirea unei decizii oficiale din partea autorităților competente.

Pentru tranzacțiile frauduloase contestate, clienții vor avea obligația să depună o plângere penală. Acest pas este considerat necesar de către bancă pentru a continua procedurile de investigare și eventual recuperare a sumelor.

Astfel de reguli sunt introduse pentru a clarifica responsabilitățile părților și pentru a diminua riscul de pierderi în caz de incidente de securitate.

BCR va trece la un model de comunicare complet digitalizat cu clienții. Toate notificările și informările contractuale vor fi transmise prin Mesageria din Internet Banking sau Mobile Banking, însoțite de alerte prin SMS sau notificări push.

Pentru ca acest sistem să funcționeze, clienții trebuie să își mențină actualizat numărul de telefon. Lipsa unui număr valid poate duce la restricționarea accesului la servicii, inclusiv la operațiuni esențiale.

În ceea ce privește semnăturile, acestea vor putea fi realizate atât în formă olografă, cât și electronică. Noile reguli includ utilizarea semnăturilor digitale în procesele bancare, inclusiv pentru ordinele de plată excepționale. Acest pas urmărește să reducă birocrația și să accelereze fluxurile de lucru.

Măsura face parte dintr-un trend generalizat în sectorul bancar, unde documentele electronice și semnăturile digitale devin standard, eliminând necesitatea prezentării fizice la ghișeu.

BCR a reamintit clienților că toate depozitele constituite în bancă sunt protejate prin schema națională de garantare a depozitelor. Suma maximă garantată este de 100.000 de euro pentru fiecare deponent, conform legislației în vigoare.

În caz de indisponibilizare a fondurilor, compensațiile vor fi acordate în termen de șapte zile lucrătoare. Această prevedere se aplică indiferent de tipul contului deținut.

De asemenea, în cazul conturilor comune, garanția se aplică separat pentru fiecare titular, ceea ce înseamnă că suma maximă acoperită se multiplică în funcție de numărul persoanelor asociate aceluiași cont.

Această regulă are rolul de a oferi un grad suplimentar de protecție deponenților și de a consolida încrederea în stabilitatea sistemului bancar.