Măsura este legată de o amplă modernizare tehnologică. Sparda-Bank West trece la un nou furnizor de servicii IT, compania Atruvia AG, ceea ce presupune integrarea completă într-un sistem informatic modernizat. În urma acestei tranziții, clienții vor avea acces la o platformă de internet banking reînnoită și la o aplicație mobilă nouă.

Procesul începe miercuri, 9 octombrie, la ora 18:00, și se încheie duminică, 13 octombrie, la ora 9:00. Până atunci, clienții nu vor putea efectua transferuri sau autentificări online, iar ordinele permanente și debitele directe aflate deja în derulare vor fi procesate automat, fără întreruperi.

În această perioadă, cardurile de debit (BankCard) vor funcționa doar parțial, motiv pentru care instituția recomandă retragerea numerarului în avans. Cardurile de credit vor rămâne o alternativă, însă nu vor putea fi utilizate pentru plăți online timp de patru zile.

Totodată, vineri, 10 octombrie, toate sucursalele Sparda-Bank West vor fi închise, inclusiv zonele de autoservire. Bancomatele și imprimantele de extrase vor redeveni funcționale abia luni, 13 octombrie. Situația amintește de o operațiune similară derulată în vară, când peste 700.000 de clienți ai sucursalei Sparda-Bank din Baden-Württemberg au trecut prin același proces de modernizare.

Pe durata întreruperii, nici serviciile telefonice nu vor fi disponibile. Pentru a pregăti clienții, banca a transmis pachete informative prin poștă și a publicat detaliile pe site-ul oficial. Reprezentanții instituției avertizează că, imediat după implementarea noului sistem, unele funcționalități ar putea fi mai lente sau pot apărea întreruperi, solicitând clienților răbdare și înțelegere în primele zile de după lansare.

„În perioada 9-13 octombrie 2025, vom trece la o nouă bază tehnică. În urma acestei schimbări, veți beneficia de un nou serviciu de online banking, o nouă aplicație bancară, precum și aplicația SpardaSecureGo+ pentru aprobarea tranzacțiilor. Odată cu trecerea la noul nostru furnizor de servicii IT, Atruvia AG, ne pregătim serviciile bancare pentru viitor – confortabile, sigure și moderne. În timpul tranziției, vor exista restricții în operațiunile bancare”, a transmis banca.

Sparda-Bank West este o bancă cooperativă germană, parte a grupului Sparda-Banken, care activează în special în vestul Germaniei. Instituția oferă servicii financiare pentru persoane fizice și companii mici.