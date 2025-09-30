Mulți clienți bancari cunosc regula de bază: după trei încercări nereușite ale codului PIN, bancomatul reține cardul. Recuperarea acestuia necesită un drum la bancă, uneori implică costuri suplimentare și poate dura câteva zile până când ai din nou acces la cont.

Deși poate fi neplăcut, această măsură este menită să protejeze banii și contul împotriva fraudelor. Este important să știi și alte situații care pot declanșa blocarea cardului.

Unele bancomate eliberează mai întâi numerarul și apoi cardul; dacă utilizatorul se îndepărtează sau întârzie, aparatul poate reține cardul pentru siguranță. Alteori, sesiunea expiră din cauza inactivității, iar sistemul consideră că dispozitivul a fost părăsit, blocând astfel accesul. Pentru a evita aceste situații, rămâi lângă aparat până primești numerarul, chitanța și cardul, iar orice întârziere semnificativă trebuie raportată imediat băncii. Cardurile blocate astfel ajung, de regulă, la banca emitentă pentru recuperare.

Defecțiunile hardware sau problemele software pot determina reținerea cardului. Cipul degradat, contactele uzate sau erorile de comunicare între ATM și rețea sunt motive tehnice comune. Băncile și operatorii de bancomate tratează aceste cazuri ca măsuri preventive: cardurile sunt inventariate și, dacă nu există suspiciuni de fraudă, redirecționate către banca emitentă pentru ca proprietarul să le poată recupera.

Există riscuri reale legate de dispozitivele atașate ilegal la bancomate, camerele care captează codul PIN sau componente care modifică mecanismul de eliberare. Dacă observi elemente suspecte, nu continua operațiunea, anulează tranzacția și anunță banca sau poliția. Este recomandat să acoperi tastatura la introducerea codului PIN și să eviți bancomatele izolate sau deteriorate.

Blocările interne ale băncilor

Băncile pot bloca cardurile din diverse motive interne: depășirea limitelor, alerte de conformitate, documente neactualizate sau tranzacții considerate neobișnuite. În astfel de cazuri, ATM-ul poate reține cardul până la clarificarea situației. Este esențial să contactezi serviciul clienți pentru a afla pașii necesari pentru actualizarea datelor și redobândirea accesului la cont.

Pași de urmat după reținerea cardului

Primul lucru este să informezi banca emitentă și să soliciți blocarea temporară a cardului, dacă acest lucru nu s-a făcut automat. Verifică dacă bancomatul aparține băncii tale sau altei instituții și află unde sunt direcționate cardurile reținute. Dacă bănuiești manipulare sau furt de date, depune o plângere la poliție, notează ora și locația incidentului și, dacă este sigur, fă o fotografie a aparatului.