Potrivit premierului Ilie Bolojan, asumarea și respectarea deciziilor creează încredere și predictibilitate, motiv pentru care a reușit să convingă Comisia Europeană să accepte un deficit de 8,4% pentru acest an.

Întrebat la Digi 24 cum a reușit să convingă Comisia Europeană să accepte un deficit de 8,4% pentru acest an, Ilie Bolojan a explicat că în relațiile cu partenerii – inclusiv creditorii, agențiile de rating, investitorii și Comisia Europeană – este esențial să fii credibil, să spui adevărul și să respecți angajamentele asumate.

Premierul a subliniat că, dacă anumite obiective nu pot fi atinse, este mai corect să explici motivele, menționând că Guvernul actual are doar trei luni de mandat și a adoptat măsuri care se aplică în ultimele patru luni ale anului sau începând cu 1 ianuarie anul viitor, astfel încât impactul asupra PIB-ului pe aceste luni era sub 1%.

”Unul din lucrurile importante în relaţiile cu partenerii, partenerii înseamnă creditorii noştri, înseamnă companiile de rating, înseamnă Comisia Europeană, investitorii în România, cetăţenii din România este să încerci să fii credibil şi să le spui oamenilor adevărul, iar dacă poţi să faci anumite lucruri, să ţi le asumi, dar să şi le şi faci, iar dacă nu le poţi face, nu poţi atinge anumite obiective, e mult mai corect să explici de ce nu poţi atinge aceste obiective. Vă rog să vă gândiţi că, în condiţiile în care acest Guvern este de trei luni de zile, orice măsuri ai lua, nu ai cum să ai efecte pentru tot anul. Pentru că noi am luat măsuri care se aplică doar pe ultimele patru luni ale anului, unele dintre ele se aplică de la 1 ianuarie anul viitor, deci efectele pe aceste luni erau practic reduse sub 1% din Produsul Intern Brut”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că a fost necesar să prezinte Comisiei Europene realitățile bugetare și planul guvernului pentru respectarea țintelor asumate, subliniind că transparența și predictibilitatea generează încredere atât în fața cetățenilor, cât și a partenerilor externi. El a menționat că un grad mai ridicat de încredere se traduce prin credite cu dobânzi mai mici și o disponibilitate mai mare a investitorilor de a investi în România, deoarece aceștia știu că promisiunile și obiectivele comunicate vor fi respectate, iar acest nivel de predictibilitate nu se construiește peste noapte.

”A trebuit să explicăm cât se poate de clar Comisiei care sunt realităţile bugetare şi, evident, pe baza unui plan pe care îl avem să respectăm ţintele pe care ni le stabilim, ci pentru că asta este un indicator de încredere pentru ţara noastră, atât în faţa cetăţenilor, dar şi în faţă a partenerilor noştri. Orice fel de grad de încredere mai ridicat, înseamnă credite pe care le luăm cu dobânzi mai scăzute, înseamnă o apetenţă mai mare pentru a investi în România, pentru că oamenii ştiu pe ce se bazează dacă li se spune că se va întâmpla un anumit lucru sau că va fi o anumită predictibilitate. Ştiu că se vor respecta acele lucruri şi asta nu se face de pe zi pe alta”, a transmis premierul.

Întrebat despre posibile majorări de taxe în 2026, Bolojan a răspuns că, în prezent, nici în negocierile cu Comisia Europeană, nici în discuțiile din cadrul Guvernului sau al coaliției nu există astfel de propuneri. El a explicat că provocarea principală nu constă în creșterea taxelor, ci în reducerea cheltuielilor, iar măsurile adoptate până acum vor avea efecte și în anul viitor, estimate la peste 2% din PIB.

Astfel, guvernul își propune ca deficitul pentru 2026 să se apropie cât mai mult de 6%, reducând treptat împrumuturile României, stabilizând dobânzile și creând spațiu bugetar pentru investiții care să susțină dezvoltarea economică.