Veniturile totale ale bugetului au însumat 420,11 miliarde de lei în primele opt luni din 2025, înregistrând o creștere de 11,8% față de anul anterior. Raportat la PIB, veniturile au crescut cu 0,74 puncte procentuale. Majorarea a fost generată atât de veniturile curente, cât și de fondurile europene, fiecare contribuind cu 0,38 puncte procentuale.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 39,63 miliarde de lei, în creștere cu 20,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

„Execuţia bugetului general consolidat în primele opt luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 86,36 miliarde lei, respectiv 4,54% din PIB faţă de deficitul de 80,87 miliarde lei, respectiv de 4,59% din PIB aferent celor opt luni ale anului 2024”, anunţă Ministerul.

O contribuție importantă la această evoluție a venit din impozitul pe dividende, unde s-a înregistrat o creștere de 77,3%. Avansul a fost determinat de distribuirea dividendelor aferente anului 2024, pentru care s-a aplicat cota de impozitare de 8%.

Și impozitul pe salarii a consemnat o creștere de 21%, peste ritmul de avans al fondului total de salarii din economie, estimat la 11%. Creșterea a fost influențată de eliminarea facilităților fiscale pentru anumite sectoare economice, precum construcțiile, agricultura, industria alimentară și domeniul IT.

Contribuțiile de asigurări au însumat 137,73 miliarde de lei, în creștere cu 10,3% față de anul trecut. Dinamica mai redusă comparativ cu fondul de salarii din economie a fost influențată de transferul mai mare către pilonul II de pensii. Sumele alocate au fost de 14,8 miliarde de lei, comparativ cu 11,6 miliarde de lei în perioada ianuarie-august 2024.

Impozitul pe profit a adus la buget 27,09 miliarde de lei, cu 11,7% mai mult decât în perioada similară din 2024. Creșterea a fost susținută de rezultatele financiare ale agenților economici. Încasările nete din TVA au totalizat 82,55 miliarde de lei, în urcare cu 6,9%. Ministerul Finanțelor explică această evoluție prin rambursările mai mari de TVA, care au crescut cu 8%, dar și printr-un efect de bază ridicat.

Veniturile din accize s-au ridicat la 32,36 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 15,9% față de anul trecut. Evoluția a fost susținută în principal de accizele la produsele din tutun și cele energetice, care au înregistrat creșteri de 18,5% și, respectiv, 15,4%.

Veniturile nefiscale au însumat 37,61 miliarde de lei, cu 4,6% peste nivelul din aceeași perioadă a anului 2024. Ministerul Finanțelor a precizat că această categorie include și suma de 1,6 miliarde de lei recuperată ca ajutor de stat de la Societatea Carpatica Feroviar România – S.A.

În ceea ce privește fondurile externe, sumele rambursate de Uniunea Europeană și donațiile au totalizat 31,49 miliarde de lei, în creștere cu 37,3% față de primele opt luni din 2024.

Cheltuielile totale ale bugetului general consolidat au fost de 506,47 miliarde de lei, cu 10,9% mai mult în termeni nominali față de anul trecut. Ca pondere în PIB, acestea au crescut la 26,6%, față de 25,9% în perioada similară a anului precedent.

Cheltuielile de personal au însumat 113,3 miliarde de lei, în urcare cu 6,9%. Raportat la PIB, ponderea acestora s-a menținut la 6%.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au ajuns la 63,32 miliarde de lei, cu 4% peste nivelul anului trecut. În domeniul sănătății, s-a înregistrat o creștere de 8,6% pentru decontarea medicamentelor și finanțarea programelor naționale.

Dobânzile plătite au însumat 33,18 miliarde de lei, cu 10,33 miliarde de lei mai mult decât în perioada ianuarie-august 2024.

Cheltuielile cu asistența socială s-au ridicat la 167,4 miliarde de lei, în creștere cu 13,9%. Ministerul Finanțelor a arătat că aceste plăți au fost influențate de recalcularea pensiilor din sistemul public, aplicată de la 1 septembrie 2024, conform Legii nr. 360/2023.

„Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale, respectiv pe cele 8 luni ale anului 2025, au fost în sumă de 2,4 miliarde de lei”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 8,54 miliarde de lei. Din această sumă, o parte semnificativă a fost direcționată către transportul de călători, producătorii agricoli și schema de compensare pentru consumul de energie al consumatorilor noncasnici.

Alte cheltuieli s-au ridicat la 12 miliarde de lei, incluzând burse pentru elevi și studenți, sprijin pentru culte, despăgubiri civile și plăți legate de restituirea proprietăților.

Cheltuielile pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile au totalizat 38,9 miliarde de lei, cu aproape 26% mai mult decât în 2024. Investițiile publice, incluzând cheltuielile de capital și programele de dezvoltare, s-au ridicat la 71,95 miliarde de lei, cu 10,65% peste nivelul anului trecut.

Bugetul pentru 2025 a fost construit pe o prognoză de creștere economică de 2,5% și un deficit anual estimat la 7% din PIB. Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că România a convenit cu Comisia Europeană să încheie anul cu un deficit de 8,4% din PIB.