Luni, 29 septembrie, a avut loc ședința coaliției de guvernare menită să definitiveze proiectul primei rectificări bugetare din acest an. Tot astăzi, documentul intră în transparență decizională, iar miercuri sau joi, în funcție de avizare, va fi adoptat de către Guvern.

Ministerele au cerut, în total, 80 de miliarde de lei în plus la această rectificare, însă asemenea alocări nu sunt posibile. A recunoscut-o clar chiar ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a explicat sâmbătă că suma cerută de ordonatorii de credite, care se ridică la aproximativ 80 de miliarde de lei, nu poate fi asigurată.

„Realiniem practic resursele pe care le avem în momentul de faţă cu un spaţiu fiscal restrâns la nevoile ţării. Şi pentru acest lucru am discutat cu fiecare ordonator în parte şi în continuare discutăm, astfel încât să asigurăm resurse pentru aceşti ordonatori. Bineînţeles că nu putem asigura 80 de miliarde de lei cât au cerut ordonatorii, dar facem în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie”, a indicat șeful de la Finanțe.

Adrian Negrescu, managerul companiei de consultanță Frames, a explicat pentru Capital.ro că finanțele statului român au ajuns în situația unui pacient cu grave probleme, aflat în prezent la terapie intensivă, iar soluția rectificării bugetare vine acum ca o operație efectuată de urgență.

Guvernul are drept prioritate asigurarea banilor pentru pensii și salarii, iar apoi cele pentru cheltuieli urgente. Aici putem încadra și investițiile la care lucrările nu pot fi amânate.

Din păcate, cererea ministerelor pentru 80 de miliarde de lei în plus ne demonstrează că mulți dintre funcționarii statului par să trăiască într-o realitate paralelă față de restul României, subliniază Negrescu.

Ei par să ignore ordinul expres de reducere a cheltuielilor dat de către premierul Ilie Bolojan.

„Rectificarea este ca o operație de urgență pentru un pacient cu grave probleme, ajuns la terapie intensivă. Scopul este să îl menții în viață și, ușor ușor, să reușești să îl scoți din comă. Cam așa arată și finanțele statului, aflate într-o criză cronică care nu poate fi rezolvată decât prin restructurări semnificative. Prioritate sunt cheltuielile cu salariile și pensiile, cea mai gravă problema bugetară, și apoi cheltuielile urgente, inclusiv investițiile esențiale unde nu se pot amâna lucrările. Faptul că ministerele au cerut peste 80 de miliarde în plus la rectificare dovedește că mulți dintre funcționarii statului trăiesc într-o realitate paralelă în care noțiunile de deficit, de austeritate, de reduceri de cheltuieli nu există”, a afirmat Adrian Negrescu.

Guvernul va mai trece această procedură a stabilirii unei rectificări bugetare și la final de an, consideră Adrian Negrescu. Totul va avea loc în noiembrie sau, mai sigur, în luna decembrie, decizia urmând să depindă de veniturile care vor ajunge la buget în lunile septembrie și octombrie.

Cât despre actuala rectificare bugetară, analistul economic spune că este absolut necesară pentru a corecta un buget SF, care n-a ținut cont de realitatea din teren. Spre exemplu, bugetul pentru 2025 a plecat de la o creștere economică estimată la 2,5%, în timp ce țara noastră se chinuie acum să nu intre în recesiune.