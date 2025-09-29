Schimbările au fost adoptate de Consiliul Local Sector 3 în ședința din 28 august, iar aplicarea lor a început pe 28 septembrie. Printre principalele modificări se numără posibilitatea ca locurile nominale să fie folosite și de alte persoane, nu doar de titulari. Tariful de 5 lei pe oră, deja aplicat pentru locurile nenominale, este acum valabil și pentru locurile de reședință.

Primarul Robert Negoiță a susținut această schimbare, iar regulamentul precizează:

„Locurile de parcare nominale şi nenominale, ca regulă generală, se pot utiliza contra cost, pe o perioadă limitată, în zilele de Luni până Duminică, de către orice persoană fizică sau juridică aflată în tranzit, excepţie făcând parcarea subterană Decebal, pentru care se vor respecta prevederile HCLS 3 nr. 24/24.02.2022, cu modificările şi completările ulterioare”.

Pentru a evita conflictele, regulamentul stabilește prevederi clare pentru cei care ocupă temporar un loc nominal. Aceștia trebuie să lase un număr de telefon vizibil în parbriz, astfel încât să poată fi contactați de titular. Dacă proprietarul locului solicită spațiul, șoferul care a parcat temporar trebuie să elibereze locul în cel mult cinci minute.

Textul hotărârii precizează:

„Iar în cazul în care ocupantul este contactat de către deţinătorul locului de parcare, acesta va avea la dispoziţie maxim 5 minute pentru elibera locul de parcare, având posibilitatea mutării pe un alt loc de parcare disponibil, până la finalizarea intervalului pentru care a achitat tariful orar”.

În regulament se mai menționează că autorizațiile de parcare eliberate pentru locurile nominale le oferă titularilor dreptul de a le folosi zilnic, de luni până duminică. Totodată, dacă locul este liber, acesta poate fi utilizat de orice persoană aflată în tranzit, cu condiția achitării tarifului orar prevăzut la articolul 33, alineatul (1).

Documentul precizează și că șoferii care ocupă temporar un astfel de loc trebuie să afișeze un număr de telefon la vedere, pentru a putea fi contactați, iar în cel mult cinci minute de la apelul titularului au obligația să elibereze spațiul.

„Autorizaţiile de parcare eliberate ca urmare a atribuirii unui loc de parcare nominal, dau dreptul titularului acesteia să utilizeze locul de parcare de Luni până Duminică, iar în cazul în care locul de parcare este liber, pe locul respectiv poate parca orice persoană care tranzitează zona, cu condiţia achitării tarifului orar conform art. 33, alin. (1), precum si cu obligaţia afişării la loc vizibil a unui număr de telefon pentru a putea fi contactat, iar in maxim 5 minute de la momentul contactării de către titular, să elibereze locul ocupat”.

Noul regulament oferă posibilitatea de a solicita până la trei locuri de parcare de reședință per imobil, dacă acestea sunt disponibile. Până acum, limita era de două locuri pentru fiecare adresă.

Conform prevederilor:

„Persoanele fizice sau juridice care au adresa de domiciliu/reşedinţă/sediu social sau punct de lucru într-un imobil de pe raza Sectorului 3, vor putea solicita al doilea, precum şi al treilea loc de parcare de reşedinţă per imobil, în limita disponibilităţii zonei.”

Pentru agenții economici a fost eliminată condiția minimă de 300 de metri pătrați ai spațiului unde își desfășoară activitatea, ceea ce înseamnă că firmele pot solicita locuri de parcare fără această restricție.

Fiecare loc suplimentar de parcare presupune achitarea unei taxe anuale, la care se adaugă un tarif suplimentar egal cu valoarea acesteia. Plata se face integral și în avans, indiferent de momentul atribuirii locului.

Regulamentul detaliază:

„Pentru fiecare loc de parcare rezervat, se va achita taxa de parcare stabilită pentru parcările de reşedinţă de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi un tarif suplimentar care va fi egal cu taxa de parcare anuală integrală, indiferent de momentul atribuirii. Tariful suplimentar se va achita integral şi în avans, iar în cazul în care autorizaţia de parcare îşi încetează valabilitatea, tariful suplimentar rămâne impus, fiind o creanţă certă şi exigibilă”.

Anterior, documentul menționa doar că sumele achitate nu se restituie, dar acum formularea este extinsă, confirmând caracterul definitiv al plății.