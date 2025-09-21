De la începutul anului, au fost ridicate deja peste 11.000 de mașini din patru sectoare, dintre care o parte erau abandonate, dar majoritatea parcate ilegal sau pe locuri de reședință plătite de alți cetățeni.

Proprietarii acestor locuri susțin că plătesc anual sume semnificative, în jur de 600 de lei, pentru a beneficia de parcare, însă de multe ori găsesc spațiile ocupate. În astfel de cazuri, oamenii apelează la Poliția Locală, care trimite echipe de ridicare pentru a elibera locul.

Procedura implică verificarea situației de către agenți, urmată de ridicarea autoturismului și transportarea acestuia la un depozit special. Proprietarul îl poate recupera doar după ce achită costurile aferente.

Taxele sunt consistente: aproximativ 200 de lei pentru ridicare, 150 pentru transport, alți 150 pentru depozitare și, în plus, amenda poliției locale pentru staționare neregulamentară, în medie 800 de lei. Astfel, totalul pentru prima zi ajunge la circa 1.300 de lei.

În fiecare zi suplimentară de depozitare se adaugă câteva zeci de lei, iar în cazul parcării pe locurile de reședință în afara programului permis, amenda poate urca până la 1.000 de lei.

În Sectorul 3, consiliul local a aprobat deja un proiect prin care tarifele aproape se dublează, astfel încât un șofer prins că parchează ilegal ar putea plăti într-o singură zi 1.800 de lei.

Primarul din Sectorul 3, Robert Negoiță, a susținut recent că aceste tarife sunt calculate pe baza costurilor reale, precum salariile angajaților, întreținerea utilajelor, carburanții și taxele de drum. În plus, șoferii trebuie să fie atenți la marcaje. Mai precis, locurile albastre, administrate de Primăria Generală, costă 5 lei pe oră, iar cele albe, gestionate de sectoare, pot avea tarife diferite.