Un nou vortex polar, format în jurul Arcticii, ar putea influența semnificativ vremea din România, aducând iarna mai devreme decât de obicei.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), există șanse ca primele ninsori să fie consemnate încă din ultima lună de toamnă, un scenariu care ar putea marca un început mai timpuriu al sezonului rece.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat la Digi24 că nu trebuie exclusă posibilitatea ca după 21 noiembrie să apară episoade de răcire și chiar ninsori, fenomen întâlnit și în alți ani.

Ea a precizat că iarna, în mod tradițional, aduce strat de zăpadă nu doar în zonele montane, însă ultimele sezoane reci au fost printre cele mai călduroase din istorie, ceea ce face ca prognozele să fie mai greu de anticipat.

Mateescu a subliniat că abia pe măsură ce se apropie sfârșitul toamnei vor putea fi furnizate estimări mai precise pentru iarna 2025-2026, dar că, la fel ca în ultimii ani, este de așteptat să existe alternanțe între perioadele calde și răcirile bruște.

„Nu trebuie să excludem niciodată o posibilitate ca iarna în România să aducă primele ninsori încă din ultima lună de toamnă, mai ales începând după 21 noiembrie. Este o tradiție în acest sens, să consemnăm episoade cu răciri și zăpadă. Iar iarna în ansamblu ei înseamnă strat de zăpadă nu numai la munte, din păcate ultimele ierni au fost cele mai călduroase. Cu măsură ce ne apropiem de ultima lună de toamnă vom putea să apreciem cum va fi iarna lui 2025-2026. Este prea devreme să ne dăm seama acum, însă putem să ne așteptăm la alternanțele bine cunoscute deja cu care am experimentat ultimele ierni, în care perioada călduroase au fost urmate de răciri”, a explicat Mateescu pentru postul TV.

În ceea ce privește evoluția imediată a vremii, ANM anunță temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă.

În weekend, în sudul și sud-vestul țării s-au înregistrat valori de 31-32 de grade Celsius, iar începutul acestei săptămâni va continua în aceeași notă, cu temperaturi chiar și cu 10 grade peste media multianuală.

Elena Mateescu atrage atenția că spre finalul săptămânii, începând de vineri, este prognozată o răcire semnificativă, mai ales în vest, centru și nord, unde vor apărea și precipitații.

În restul țării, valorile termice se vor apropia treptat de normalul climatologic, marcând tranziția către un regim termic mai tipic pentru finalul lunii septembrie.