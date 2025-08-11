Elena Mateescu a explicat că, mâine, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar în sudul Banatului, sudul Olteniei, precum și în partea de sud-vest a Transilvaniei și Munteniei se va înregistra o vreme caniculară, deoarece temperatura maximă va putea depăși pragul critic de 35 de grade Celsius.

Potrivit șefei ANM, valul de căldură va continua pe întreaga durată a săptămânii, cu ușoare fluctuații zilnice.

Ea a declarat la Digi24 că temperaturile vor varia între 27 și 37 de grade, astfel încât întreaga săptămână va fi marcată de o vreme caldă, chiar deosebit de caniculară. De asemenea, a menționat că zilnic vor fi actualizate alertele meteorologice referitoare la acest val de căldură intens și persistent care afectează ultima lună a verii 2025.

„Temperaturile se vor situa între 27 până la 37°, astfel încât întreaga săptămână va fi caracterizată de o vreme caldă, chiar deosebit de caniculară. Și, cu siguranță, zilnic vom actualiza alertele meteorologice ce vor caracteriza acest val de căldură intens și persistent din ultima lună a verii 2025”, a explicat șefa ANM.

Temperaturile ridicate vor fi resimțite în întreaga țară, inclusiv în Capitală. De miercuri, temperaturile vor urca până la 36 de grade, iar joi, în Câmpia de Vest, se vor înregistra din nou 37 de grade. În București, maximele vor ajunge între 35 și 36 de grade, nefiind exclusă atingerea pragului de 37. De asemenea, nici litoralul nu va fi ferit de caniculă, deși temperaturile vor fi mai moderate.

Elena Mateescu a precizat că nici litoralul nu va scăpa de caniculă, deși temperaturile vor fi mai moderate. La mare va fi o vreme caldă, fără precipitații, cu maxime în jur de 27-28 de grade în zona litoralului, în timp ce în zona continentală a județului Constanța valorile se vor apropia de 33-34 de grade.

Șefa ANM a menționat, de asemenea, că și în prezent, zona continentală a județului Constanța se află sub incidența avertizării meteorologice de cod galben.

„La mare, o vreme caldă, fără precipitații, cu maxime în jurul a 27-28° în zona litoralului, în zona continentală a județului Constanța, chiar valori apropiate de 33-34°, așa cum și astăzi zona continentală a județului Constanța se află sub incidența avertizării meteorologice de cod galben”, a spus Mateescu.

Azi, 11 august, România se confruntă cu o zi cu temperaturi extreme în sud-vestul și sudul țării. În Oltenia, mercurul va urca până la 41 de grade Celsius la umbră, iar stresul termic va atinge niveluri critice, provocând un disconfort accentuat pentru populație pe tot parcursul zilei, în special în zonele de câmpie.

În celelalte regiuni, temperaturile vor scădea și se vor situa aproape de valorile normale pentru această perioadă a anului. În Bucovina, maximele vor ajunge până la 25 de grade, creând o atmosferă mai răcoroasă.

De asemenea, în zonele de deal și munte din Muntenia, nord-estul Olteniei, precum și în sudul și estul Transilvaniei, sunt așteptate averse locale.

În Dobrogea și Bărăgan, ziua va fi însorită, iar temperaturile vor fi foarte ridicate. Mai ales în Bărăgan, canicula se va resimți puternic, cu valori maxime care vor atinge 36 de grade Celsius. Din cauza umidității crescute și a lipsei vântului, aerul va deveni greu de respirat. Mai multe puteți citi aici.