Regulă pentru cei care au casă la curte. Aceste plante sunt ideale pentru zonele din grădină unde este dificil să crești iarbă. Pot acoperi bine zonele în care gazonul se chinuiește să crească și creează covoare luxuriante, adăugând textură și culoare.

Există motive întemeiate pentru a alege plante cu creștere joasă în locul ierbii. Iată care sunt o parte dintre ele, conform gardeningknowhow.com.

Acoperă zonele în care iarba se chinuie să crească. Aceste plante sunt utile în zonele umbroase. Puteți găsi o mulțime de plante cu creștere joasă, cu soare parțial și umbră, care prosperă chiar și în grădinile unde lipsește multă lumină naturală.

Necesită puțină întreținere. Dacă aveți o curte mare și nu doriți să întrețineți mult gazon, înlocuiți o parte din el cu o alternativă luxuriantă, cum ar fi plante cu creștere joasă, care nu necesită multă îngrijire.

Cimbrul târâtor este una dintre plantele ideale cu creștere joasă. Crește foarte jos, în unele cazuri nu depășește 5 cm înălțime și acoperă pământul cu flori pe tot parcursul verii.

Este o plantă perenă, veșnic verde, în cea mai mare parte a arealului său de creștere. Chiar și atunci când nu este înflorit, cimbrul târâtor creează o suprafață mare de creștere, verde și luxuriantă.

Această plantă parfumată are nevoie de o locație cu soare din plin și sol bine drenat, dar, în general, necesită puțină întreținere și tolerează o nutriție deficitară a solului și seceta.

Este o plantă perenă veșnic verde care nu crește mai mult de 15 cm înălțime. Are frunze mari, de un verde închis, care cresc dens și este una dintre cele mai bune plante cu creștere joasă pentru a preveni buruienile.

Pachysandra este greu de găsit în pepiniere și magazinele mari, dar puteți obține plante de pachysandra. Rețineți că pachysandra este considerată invazivă în unele locuri. Dacă alegeți să o cultivați, fiți pregătiți să o țineți sub control. Evitați să o creșteți în apropierea zonelor împădurite, unde se poate răspândi ușor.

Phlox subulata este o floare frumoasă, cu creștere joasă, care înflorește primăvara, în culori superbe. Este o alegere excelentă de plantă de acoperire a solului dacă sunteți în căutarea unei opțiuni native. Phlox subulata preferă soarele, dar tolerează și puțină umbră. Phlox crește cel mai bine în sol care se drenează bine, dar rămâne constant umed. Dacă tăiați florile după ce s-au ofilit, s-ar putea să reînflorească.

Potentilla canadensis este o floare perenă joasă care formează un covor. Este originară din estul Statelor Unite și Canadei. Cunoscută și sub numele de potentilla târâtoare, această plantă este ușor de cultivat și vă răsplătește cu flori galbene, frumoase, primăvara și vara.

De asemenea, este veșnic verde, așa că veți avea parte de o creștere pe tot parcursul anului. Potentilla canadensis este o alegere nativă excelentă pentru susținerea vieții sălbatice. Polenizatorii o adoră, la fel și păsările care mănâncă semințele. Cultivați-o în plin soare sau la umbră parțială, într-un sol care se drenează foarte bine.