Regulă pentru cei care stau la casă și au curte. Vechea zicală „planta potrivită la locul potrivit” este cu siguranță adevărată. În cele din urmă, ar trebui să iei în considerare dimensiunea matură a unei plante. Deși acea plantă este mică acum, poate reprezenta o problemă mai târziu, când va ajunge la dimensiunea completă.

Citiți mai departe pentru a afla despre cele mai invazive plante, pe care nu ar trebui să le plantați în curte. Speciile invazive sunt fie interzise, fie restricționate de legile statale Dacă le plantăm accidental, trebuie să le îndepărtăm imediat. Acestea sunt cele mai cunoscute plante invazive care nu sunt recomandate în curtea casei, potrivit housebeautiful.

Perii Bradford cresc până la 8 metru în înălțime și au o scoarță gri deschis. Sunt printre primii copaci care înfloresc primăvara, dar, în ciuda faptului că sunt destul de frumoși, acești copaci sunt considerați invazivi.

Creșterea rapidă, frunzișul dens și abundența de flori au făcut-o o plantă extrem de dorită, dar s-a dovedit problematică.

Deși este apreciat pentru florile sale de primăvară, Bradford Pear este foarte invaziv și se poate hibridiza cu perele native, creând probleme ecologice.

Wisteria sinensis se agață de plante de susținere sau structuri artificiale prin tulpini răsucite. Frunzele sunt strălucitoare, verzi, iar florile sunt albe, violete sau albastre.

Fiecare ciorchin se deschide simultan înainte ca frunzele să crească și are un miros caracteristic asemănător strugurilor. Toate părțile plantei conțin glicozide, care sunt toxice. De asemenea, tulpinile sale strânse care se învârtesc pot sufoca ramurile copacilor.

Dacă vrem să avem trandafiri, acesta este o specie pe care ar trebui să o evităm. Plantată inițial pe medianele autostrăzilor pentru a reduce lumina farurilor, s-a răspândit rapid pe marginea drumurilor, pe pășuni și în multe alte locuri deschise.

Acest arbust de foioase cu ciorchini de flori albe a fost plantat cândva pentru a încuraja fauna sălbatică. Cu toate acestea, desișurile sale spinoase încâlcite sufocă vegetația nativă.

Este un arbust ornamental, cu frunzișul de culoare roșu-închis, iar toamna capătă o nuanță de roșu-carmin, și ramuri spinoase. Florile mici grupate apar în mai, au culoare galben-roșiatici. Fructele sunt mici în nuanțe de roșu și sunt îndrăgite de păsări.

Planta exotică invazivă a fost introdusă în Statele Unite în secolul al XIX-lea, ca plantă ornamentală pentru amenajarea teritoriului, dar se răspândește rapid, supraaglomerand rapid plantele native din jur. Planta are spini ascuțiți și poate crește până la 6 metri înălțime.

Această iarbă perenă târâtoare agresivă este considerată una dintre cele mai rele specii invazive din lume. Rădăcinile sale produc o substanță chimică care împiedică creșterea altor plante, permițându-i să creeze straturi dense care sufocă plantele native.

Iedera englezească se adaptează la aproape orice sol bine drenat, inclusiv la solurile sărace în nutrienți. Iedera englezească se află pe lista celor mai invazive plante în mai multe zone și reprezintă o amenințare gravă la adresa mediului și a creșterii naturale a plantelor.

În aceste zone, iedera englezească ar trebui plantată într-un ghiveci și ținută pe o terasă, deoarece ghiveciul ajută la împiedicarea răspândirii.