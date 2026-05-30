Plante interzise în curți și grădini. Ordin de la UE. Proprietarii pot fi obligați să le elimine pe banii lor

SURSA FOTO: Dreamstime – Grădină cu flori, gazon, curte

Publicat de Leonard Bădilă la 30 mai 2026, 06:30
Mulți oameni își transformă grădinile în adevărate colțuri exotice, fără să știe că unele plante decorative cumpărate online sau aduse din străinătate sunt interzise în Uniunea Europeană. O simplă alegere făcută din pasiune pentru flori rare sau plante spectaculoase poate aduce obligația eliminării acestora din curte. Regulile europene sunt deja în vigoare de mai mulți ani, iar lista speciilor considerate periculoase continuă să fie extinsă constant.

Uniunea Europeană a impus reguli stricte pentru multe plante de grădină considerate invazive

În spatele acestor interdicții se află preocupările legate de protejarea biodiversității și de răspândirea necontrolată a plantelor invazive care pot afecta ecosistemele locale. Autoritățile atrag atenția că multe dintre aceste specii sunt disponibile inclusiv pe internet, iar proprietarii de grădini trebuie să verifice cu atenție ceea ce cumpără, conform informațiilor publicate de CHIP.

Uniunea Europeană aplică încă din ianuarie 2015 regulamentul privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor invazive alogene. Pe lista oficială figurează în prezent 88 de specii de plante și animale care nu pot fi deținute, cultivate, transportate sau comercializate pe teritoriul UE.

Motivul acestor măsuri este faptul că speciile respective sunt considerate un pericol pentru biodiversitate. Ele se răspândesc rapid și pot distruge speciile locale. Regulamentul european obligă statele membre să împiedice extinderea acestor plante și să gestioneze speciile deja răspândite în natură.

Printre plantele interzise se află numeroase specii exotice

Printre plantele interzise se află numeroase specii exotice cunoscute pentru aspectul lor spectaculos. Multe provin din Asia, America de Sud, Africa sau Australia și au fost introduse în Europa ca plante ornamentale. Pe lista speciilor interzise apar inclusiv anumite tipuri de iarbă de pampas, bambus decorativ sau plante acvatice considerate extrem de agresive.

Lista plantelor vizate de regulamentul UE include:

Denumire științifică Nume în română Origine
Acacia mearnsii Salcâm negru Africa
Acacia saligna Salcâm cu frunze de salcie Australia
Alternanthera philoxeroides Iarba de aligator America de Sud
Andropogon virginicus Iarbă de mătură cu tulpină albastră America de Nord și Sud
Baccharis halimifolia Tufiș de pădure America de Nord
Cardiospermum grandiflorum Viță balonaș America de Nord și Sud
Cortaderia jubata Iarba de pampas andină America de Sud
Delairea odorata Iederă de vară Africa de Sud
Ehrharta calycina Iarbă de stepă Africa
Gunnera tinctoria Rubarbă gigantică chiliană America de Sud
Gymnocoronis spilanthoides Plantă de ceai din Senegal America de Sud
Hakea sericea Hakea mătăsoasă Australia
Heracleum persicum Persană de pădure Asia
Lespedeza cuneata Trifoi chinezesc Asia și Australia
Lygodium japonicum Ferigă japoneză cățărătoare Asia temperată și tropicală
Microstegium vimineum Iarbă japoneză Asia temperată și tropicală
Nanozostera japonica Iarbă de mare japoneză Asia temperată și tropicală
Pennisetum setaceum Iarbă purpurie Africa
Prosopis juliflora Arborele Mesquite America de Sud
Pueraria montana var. lobata Viță de vie Kudzu Asia
Rugulopteryx okamurae Algele brune ale lui Okamura Indo-Pacific și Pacificul de Nord-Vest
Triadica sebiferă Arborele de seu chinezesc Asia
SURSA FOTO: Dreamstime – Semințe de legume, semințe pentru grădina de legume

Autoritățile europene au identificat și mai multe plante invazive care s-au răspândit deja în natură

Autoritățile europene au identificat și mai multe plante alogene invazive despre care există dovezi că s-au răspândit deja în natură. Printre acestea se numără:

Denumire științifică Nume în română Origine
Ailanthus altissima Arborele lui Dumnezeu Asia
Asclepias syriaca Asclepias comună America de Nord
Broussonetia papyrifera Dud de hârtie Asia
Cabomba caroliniana Karolina-Haarnixe America de Nord și Sud
Celastrus orbiculatus Amărui cu frunze rotunde Asia
Crassula helmsii Acul Australia
Eichhornia crassipes Zambila de apă America de Sud
Elodea nuttallii Algă de apă cu frunze înguste America de Nord
Heracleum mantegazzianum Bureșul uriaș Asia
Heracleum sosnowskyi Brâncica Sosnowskyi Asia
Humulus scandens Hamei japonez Asia temperată și tropicală
Hidrocotile ranunculoide Pennywort de apă mare America de Nord
Impatiens glandulifera Balsam himalayan Asia temperată și tropicală
Koenigia polystachya Troscot himalayan Asia
Lagarosiphon major Algă de apă cu frunze alternative Africa
Ludwigia grandiflora Fânul cu flori mari America de Sud
Ludwigia peploides Fânul plutitor America de Nord și Sud
Lysichiton americanus Calla falsă galbenă America de Nord
Myriophyllum aquaticum Coridor de apă brazilian America de Sud
Myriophyllum heterophyllum Coridor de apă pestriț America de Nord
Parthenium hysterophorus Buruiana albă America de Nord și Sud
Persicaria perfoliata Troscot japonez Asia
Pistia stratiotes Salată de apă Origine necunoscută
Reynoutria japonica Troscot japonez Asia
Reynoutria sachalinensis Troscotul Sahalinului Asia
Reynoutria × bohemica Troscot bastard Asia
Salvinia molesta Ferigă plutitoare America de Sud

Regulamentul european interzice importul, deținerea, reproducerea, transportul, achiziția, utilizarea, schimbul și eliberarea în natură a speciilor incluse pe lista oficială

Specialiștii avertizează că riscul de a găsi aceste plante în magazinele clasice de bricolaj sau în florării este redus, însă comerțul online rămâne o problemă majoră. Semințele unor specii interzise continuă să fie vândute pe internet, iar mulți cumpărători nu cunosc legislația europeană și nici efectele pe care aceste plante le pot avea asupra mediului.

Potrivit explicațiilor oferite de Dr. Stefan Nehring de la Oficiul Federal pentru Protecția Naturii din Germania, regulamentul european interzice importul, deținerea, reproducerea, transportul, achiziția, utilizarea, schimbul și eliberarea în natură a speciilor incluse pe lista oficială.

Persoanele care au deja asemenea plante în grădină nu riscă automat amenzi, mai ales dacă acestea au fost cumpărate înainte de extinderea listei europene. Totuși, în cazul în care situația este descoperită de autorități, proprietarii pot fi obligați să elimine plantele pe cheltuiala proprie.

În unele landuri germane există reguli și mai stricte pentru grădinile private. Asociațiile de grădinari aplică propriile regulamente și interzic inclusiv plante cu creștere agresivă sau specii care pot transmite boli culturilor și plantelor cultivate.

Legislația europeană interzice și anumite plante prin normele antidrog

Pe lângă speciile considerate periculoase pentru biodiversitate, legislația europeană interzice și anumite plante prin normele antidrog. Cultivarea macului opiaceu, a plantei coca sau a unor specii halucinogene rămâne ilegală în Germania și în alte state europene.

În cazul cannabisului, regulile au fost relaxate parțial în anumite situații, însă cultivarea este permisă doar în limite clar stabilite de lege.

Etichete: , , , ,
Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

