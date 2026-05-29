România a colectat miliarde de lei din taxe de mediu în 2024. Energia și transporturile rămân principalele surse de venituri

Taxele de mediu au continuat să aibă o contribuție importantă la bugetul statului în 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai mari încasări au provenit din taxele aplicate consumului de energie și activităților de transport, sectoare care generează cea mai mare parte a impactului asupra mediului și a emisiilor poluante.

Datele prezentate de Institutul Național de Statistică în cadrul conturilor economice de mediu arată că taxele de mediu continuă să reprezinte una dintre componentele importante ale veniturilor fiscale colectate de stat.

Aceste taxe sunt aplicate produselor, activităților și serviciilor care au efect asupra mediului și urmăresc atât generarea de venituri bugetare, cât și încurajarea reducerii poluării și a consumului excesiv de resurse.

În ultimii ani, rolul taxelor de mediu a devenit tot mai important în contextul obiectivelor europene privind tranziția verde, reducerea emisiilor și creșterea eficienței energetice.

Potrivit statisticilor INS, cea mai mare parte a veniturilor provenite din taxele de mediu este generată de consumul energetic și de activitățile din sectorul transporturilor.

Categoria dominantă în structura taxelor de mediu rămâne cea a taxelor pe energie.

Aici sunt incluse accizele și alte obligații fiscale aplicate combustibililor utilizați în transport, industrie, producerea energiei și consumul populației.

Ponderea ridicată a taxelor pe energie este explicată prin consumul mare de carburanți și resurse energetice în economie, dar și prin faptul că aceste produse sunt considerate unele dintre principalele surse de emisii poluante.

La nivel european, taxarea consumului energetic reprezintă unul dintre cele mai utilizate instrumente fiscale pentru influențarea comportamentului de consum și pentru reducerea impactului asupra mediului.

În România, această categorie continuă să reprezinte cea mai mare parte a veniturilor provenite din taxele de mediu.

Un alt sector cu o contribuție majoră la încasările fiscale de mediu este transportul.

Taxele asociate utilizării vehiculelor, consumului de carburanți și activităților de transport generează o parte importantă din veniturile colectate de stat.

Importanța acestui sector este explicată de creșterea continuă a mobilității și a traficului rutier, care mențin transporturile printre principalele surse de poluare și consum energetic.

Pe fondul extinderii parcului auto și al creșterii transportului de mărfuri, contribuția acestui sector la taxele de mediu rămâne una semnificativă.

Datele statistice arată că principalii contributori la taxele de mediu sunt operatorii economici din sectoare precum industria prelucrătoare, transporturile, producția și distribuția de energie.

Aceste domenii utilizează volume importante de resurse energetice și desfășoară activități care generează emisii sau alte forme de impact asupra mediului.

În același timp, populația contribuie indirect prin taxele incluse în prețul carburanților, energiei electrice, gazelor și altor produse supuse fiscalității de mediu.

Astfel, o parte din costurile asociate politicilor de protecție a mediului este transferată către consumul final prin intermediul prețurilor.

Conturile economice de mediu realizate de INS sunt parte a sistemului european de monitorizare a impactului economic al politicilor de mediu.

Aceste date permit evaluarea modului în care taxele contribuie la susținerea obiectivelor privind reducerea poluării, combaterea schimbărilor climatice și eficientizarea consumului de resurse.

La nivelul Uniunii Europene, taxele de mediu sunt considerate instrumente esențiale pentru accelerarea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon.

Prin intermediul acestora, autoritățile încearcă să stimuleze investițiile în tehnologii mai puțin poluante și să descurajeze utilizarea resurselor cu impact ridicat asupra mediului.

Evoluția taxelor de mediu este urmărită atent și în contextul angajamentelor asumate de România privind reducerea emisiilor și dezvoltarea economiei verzi.

Datele INS evidențiază sectoarele care generează cele mai importante venituri fiscale de mediu și oferă o imagine asupra modului în care economia contribuie la finanțarea măsurilor de protecție a mediului.

Pe măsură ce politicile europene privind decarbonizarea economiei devin mai stricte, rolul taxelor de mediu este așteptat să crească în următorii ani.

Specialiștii estimează că instrumentele fiscale vor avea o importanță tot mai mare în atingerea țintelor climatice și în susținerea investițiilor necesare pentru modernizarea infrastructurii energetice și de transport.

În acest context, taxele de mediu nu mai sunt privite doar ca o sursă de venituri la buget, ci și ca un mecanism prin care autoritățile încearcă să orienteze economia către modele de dezvoltare mai sustenabile și mai puțin poluante.