Vești pentru românii care merg la stomatolog. ANPC a semnat un parteneriat important. Ce se schimbă pentru pacienți

Pacienții care beneficiază de servicii stomatologice ar putea avea parte de mai multă transparență privind costurile, planurile de tratament și drepturile pe care le au înainte de începerea intervențiilor. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Asociația Națională pentru Protecția Pacienților din Stomatologie (ANPPS) au încheiat un parteneriat instituțional care urmărește consolidarea protecției pacienților în calitatea acestora de consumatori ai serviciilor stomatologice.

Acordul de colaborare stabilește un cadru de cooperare între ANPC și ANPPS, organizație care reprezintă interesele pacienților din domeniul stomatologic și sprijină accesul la tratamente pentru persoanele vulnerabile și comunitățile defavorizate.

Potrivit celor două organizații, unul dintre principalele obiective este ca pacienții să primească informații complete și ușor de înțeles înainte de începerea tratamentelor. Astfel, aceștia ar trebui să cunoască în mod clar serviciile care urmează să fie efectuate, costurile aferente, etapele planului de tratament, condițiile de desfășurare a intervențiilor, precum și drepturile și obligațiile asumate atât de pacient, cât și de medic.

În acest context, ANPPS își propune să colaboreze cu ANPC și cu alte instituții competente pentru elaborarea unor ghiduri de informare dedicate domeniului stomatologic. Aceste materiale vor aborda atât drepturile consumatorilor de servicii stomatologice, cât și aspectele specifice relației dintre medic și pacient, informațiile urmând să fie structurate în funcție de fiecare specialitate stomatologică.

Demersul va fi completat prin studii, analize, materiale informative, sesiuni de instruire și evenimente publice destinate atât pacienților, cât și profesioniștilor din domeniu.

Un obiectiv important al colaborării îl reprezintă creșterea transparenței în relația dintre pacient și furnizorii de servicii stomatologice. Cele două organizații vor promova prezentarea clară a costurilor, etapelor tratamentului și condițiilor contractuale, astfel încât pacienții să poată lua decizii informate înainte de semnarea documentelor sau începerea intervențiilor.

Parteneriatul urmărește și promovarea unor practici comerciale corecte în domeniul stomatologic, inclusiv respectarea regulilor privind publicitatea, informarea și comunicările comerciale. Totodată, vor putea fi identificate și analizate situațiile în care ofertele sau mesajele publicitare pot crea confuzie ori pot influența în mod necorespunzător decizia consumatorilor.

ANPPS va transmite către ANPC problemele de interes general semnalate de pacienți, precum și analize, rapoarte și propuneri privind îmbunătățirea protecției acestora. La rândul său, ANPC va putea solicita expertiza consultativă a asociației în analizarea aspectelor care privesc consumatorii serviciilor stomatologice.

Cele două organizații au anunțat că vor organiza întâlniri periodice pentru evaluarea implementării acordului, identificarea problemelor recurente și stabilirea priorităților comune. De asemenea, vor fi create canale directe de comunicare pentru schimbul rapid de informații.

Colaborarea va include și campanii de informare și educare adresate pacienților, medicilor stomatologi, clinicilor și cabinetelor de medicină dentară. Acestea vor avea ca scop explicarea drepturilor pacienților, obligațiilor de informare ale furnizorilor și modalităților prin care pot fi prevenite neînțelegerile și litigiile.

Un alt obiectiv al parteneriatului este încurajarea soluționării amiabile a diferendelor. Prin activități de informare și consiliere, pacienții vor fi sprijiniți să își înțeleagă drepturile și să afle care sunt pașii pe care îi pot urma atunci când întâmpină probleme. În situațiile care intră în competența altor instituții, aceștia vor fi îndrumați către autoritățile abilitate.

„Prin acest parteneriat, problemele semnalate de pacienți vor putea fi analizate într-un cadru instituțional, iar experiențele lor vor putea contribui la dezvoltarea unor măsuri concrete de informare și prevenție. Ne dorim ca fiecare pacient să știe, înainte de începerea tratamentului, ce servicii va primi, care sunt costurile, etapele tratamentului și documentele care trebuie să îi fie puse la dispoziție. Este important să subliniem că nici activitatea ANPPS, nici acest parteneriat nu sunt îndreptate, sub nicio formă, împotriva medicilor stomatologi. Dimpotrivă, obiectivul nostru este să contribuim la o mai bună cooperare între medic și pacient, la creșterea încrederii dintre cele două părți și la prevenirea neînțelegerilor și a litigiilor care pot apărea în prezent în această relație. O relație corectă între medic și pacient începe prin transparență, comunicare și respect reciproc”, a declarat Alin Udeanu, președintele ANPPS.

Reprezentanții celor două organizații subliniază că acordul nu modifică atribuțiile legale ale ANPC și nu oferă ANPPS competențe de control, verificare sau sancționare. Asociația va avea exclusiv un rol consultativ, de sprijin și reprezentare a intereselor pacienților, în timp ce activitățile de control și eventualele sancțiuni rămân în responsabilitatea autorităților competente.