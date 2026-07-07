ANPC lansează un ghid pentru cumpărăturile online. Românii află cum pot evita fraudele, magazinele nesigure și practicile înșelătoare

Comerțul online continuă să se dezvolte rapid în România, însă odată cu numărul tot mai mare de cumpărături pe internet cresc și riscurile pentru consumatori. Magazine fictive, produse care nu corespund descrierii, plăți nesigure sau dificultăți în recuperarea banilor sunt doar câteva dintre problemele reclamate în ultimii ani.

În acest context, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a lansat „Ghidul de bune practici privind piața produselor și serviciilor comercializate online – Ediția 2026”, un document destinat atât consumatorilor, cât și comercianților, care explică principalele reguli aplicabile cumpărăturilor online și oferă recomandări pentru evitarea situațiilor neplăcute.

ANPC: Ghidul urmărește creșterea încrederii în comerțul electronic

Reprezentanții instituției spun că documentul este rezultatul colaborării dintre mai multe autorități și organizații implicate în domeniul comerțului electronic și al securității cibernetice.

”Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) anunţă lansarea oficială a «Ghidului de bune practici privind piaţa produselor şi serviciilor comercializate online – Ediţia 2026», un document de referinţă elaborat în cadrul unui amplu parteneriat interinstituţional şi public-privat, destinat consolidării încrederii în comerţul electronic şi promovării unui mediu digital adaptat realităţilor actuale”, au transmis reprezentanții ANPC.

La elaborarea ghidului au participat, alături de ANPC, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Asociația Română a Băncilor, Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) și Asociația Consumers United – Consumatorii Uniți.

Potrivit instituției, obiectivul este ca atât cumpărătorii, cât și operatorii economici să aibă la dispoziție un instrument care explică într-un mod unitar drepturile și obligațiile din comerțul electronic.

”Această colaborare reprezintă un exemplu de bune practici instituţionale, reunind autorităţi publice, sectorul financiar, industria comerţului electronic şi organizaţiile de protecţie a consumatorilor, cu obiectivul comun de a oferi un cadru unitar de informare şi orientare privind drepturile şi obligaţiile tuturor actorilor implicaţi în comerţul online”, a mai transmis sursa citată.

Noul document tratează cele mai frecvente situații cu care se confruntă consumatorii atunci când comandă produse sau servicii pe internet.

Printre subiectele abordate se numără drepturile cumpărătorilor înainte și după încheierea unui contract online, obligațiile magazinelor virtuale, regulile privind livrarea produselor, dar și modalitățile prin care pot fi depuse reclamații atunci când apar probleme.

Documentul explică inclusiv modul în care funcționează contractele încheiate la distanță și responsabilitățile platformelor digitale care intermediază vânzarea produselor și serviciilor.

O parte importantă a ghidului este dedicată siguranței cumpărăturilor online.

Consumatorii găsesc recomandări despre modul în care pot identifica magazinele de încredere, ce informații trebuie să verifice înainte de efectuarea unei plăți și cum își pot proteja datele personale în timpul tranzacțiilor efectuate pe internet.

Documentul tratează și aspecte legate de securitatea cibernetică a platformelor digitale, precum și măsurile care pot reduce riscul fraudelor informatice.

Totodată, sunt prezentate soluții pentru gestionarea reclamațiilor și modalitățile de soluționare alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți.

ANPC acordă o atenție deosebită și dreptului consumatorilor de a se retrage din contractele încheiate online.

În același timp, ghidul explică modul în care pot fi recunoscute practicile comerciale incorecte și așa-numitele „dark patterns”, metode prin care unele platforme încearcă să influențeze deciziile cumpărătorilor prin interfețe sau opțiuni prezentate într-un mod înșelător.

Documentul conține și informații privind obligațiile de informare pe care comercianții trebuie să le respecte înainte de finalizarea unei comenzi.

Pe lângă explicațiile privind legislația europeană și națională aplicabilă comerțului electronic, ghidul include exemple practice, recomandări pentru diferite situații întâlnite în activitatea de cumpărare online, răspunsuri la întrebări frecvente și o anexă care reunește principalele acte normative din domeniu.

Autoritatea precizează însă că documentul nu înlocuiește legislația în vigoare.

Ghidul are exclusiv un rol informativ și orientativ, fiind conceput pentru a facilita înțelegerea și aplicarea corectă a regulilor care guvernează comerțul electronic.

În contextul în care cumpărăturile online reprezintă o parte tot mai importantă din consumul zilnic al românilor, ANPC consideră că un nivel mai ridicat de informare poate contribui atât la reducerea fraudelor și a practicilor comerciale incorecte, cât și la creșterea încrederii consumatorilor în comerțul electronic.