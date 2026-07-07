Rusia lansează un nou avertisment către statele baltice: „Se joacă cu focul” prin sprijinul acordat Ucrainei

Tensiunile dintre Rusia și statele baltice continuă să se amplifice pe fondul războiului din Ucraina. Moscova acuză Letonia, Lituania și Estonia că permit folosirea teritoriului și a spațiului lor aerian pentru acțiuni ostile împotriva Federației Ruse și avertizează că aceste state își asumă riscuri majore prin implicarea în conflict.

Declarațiile vin într-un moment în care autoritățile ruse susțin că investighează informații potrivit cărora drone ucrainene ar fi tranzitat spațiul aerian al celor trei țări baltice înainte de a lovi ținte aflate pe teritoriul Rusiei. Acuzațiile au fost respinse categoric de guvernele de la Riga, Vilnius și Tallinn.

Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Mihail Galuzin, a criticat marți poziția adoptată de cele trei state membre ale NATO și Uniunii Europene, susținând că acestea contribuie la acțiuni îndreptate împotriva Rusiei.

„Prin faptul că se supun disciplinei NATO și UE și își pun teritoriul la dispoziție pentru acțiuni ostile împotriva Rusiei în contextul conflictului în Ucraina, statele baltice se joacă cu focul. Ele știu asta foarte bine asta”, a declarat Mihail Galuzin, citat de agenția rusă RIA Novosti.

Oficialul rus nu a prezentat dovezi publice care să susțină aceste acuzații, însă a insistat că Moscova urmărește cu atenție activitatea militară din regiune.

Cu o zi înainte, același oficial transmisese un mesaj direct către Letonia, afirmând că apartenența acesteia la Alianța Nord-Atlantică nu o protejează de eventualele consecințe ale unei implicări în atacuri asupra teritoriului rus.

Declarația vine în contextul în care Rusia susține că verifică informații privind utilizarea spațiului aerian al Letoniei, Lituaniei și Estoniei ca rute de tranzit pentru drone ucrainene.

Potrivit lui Galuzin, autoritățile ruse analizează aceste informații pentru a stabili dacă există elemente care confirmă implicarea celor trei state în facilitarea unor atacuri asupra unor obiective aflate pe teritoriul Federației Ruse.

Statele baltice au negat acuzațiile formulate de Moscova și au respins orice implicare în atacurile cu drone lansate asupra Rusiei.

În același timp, autoritățile din regiune avertizează că există riscul unor noi acțiuni provocatoare din partea Kremlinului.

Potrivit serviciilor de informații din Letonia, Rusia ar putea încerca să testeze reacția NATO prin incidente limitate în zona baltică sau în Polonia.

„Avem indicii conform cărora Rusia pregătește provocări militare împotriva țărilor baltice sau Poloniei”, au avertizat serviciile secrete letone.

Totodată, acestea au precizat că scenariile analizate nu vizează, în acest moment, un conflict militar de amploare.

„Cu toate acestea, nu va fi vorba de un atac la scară largă”.

Potrivit publicației britanice The Guardian, o sursă politică din cadrul NATO a confirmat existența unor informații privind posibile acțiuni pregătite de Rusia în regiune.

„Avem informații” conform cărora președintele rus Vladimir Putin „plănuiește ceva împotriva țărilor baltice”, a declarat sursa citată de publicația britanică.

Aceeași sursă susține că Moscova ar putea încerca să testeze nivelul de angajament al Statelor Unite și solidaritatea Alianței Nord-Atlantice față de statele baltice – Letonia, Lituania și Estonia –, considerate printre cei mai mici membri ai NATO.

Schimbul de acuzații are loc într-un context în care războiul din Ucraina continuă să genereze tensiuni între Rusia și statele membre NATO. În ultimele luni, Kievul a intensificat atacurile cu drone asupra unor obiective aflate pe teritoriul rus, iar Moscova acuză în mod repetat Occidentul că sprijină aceste operațiuni.

Pe de altă parte, țările baltice și aliații occidentali resping acuzațiile formulate de Kremlin și susțin că sprijinul acordat Ucrainei este unul defensiv și se desfășoară în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene.

Declarațiile din ultimele zile evidențiază faptul că relațiile dintre Rusia și statele aflate pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice rămân extrem de tensionate, iar evoluțiile din regiune sunt urmărite îndeaproape atât de NATO, cât și de autoritățile europene și americane.