Avertisment din două țări NATO: ”Există informații că Vladimir Putin pregătește ceva”. Țintele vizate

Două state aflate pe flancul estic al NATO avertizează că Rusia ar putea pregăti o nouă acțiune menită să testeze reacția Alianței Nord-Atlantice. Potrivit unor informații citate de publicația britanică The Guardian, serviciile de informații și oficiali din două țări membre NATO susțin că există semnale privind o posibilă „provocare” în statele baltice sau în Polonia.

Scenariul analizat nu vizează, deocamdată, o invazie militară de amploare, ci acțiuni hibride sau atacuri limitate, care ar avea rolul de a pune la încercare solidaritatea aliaților occidentali și disponibilitatea acestora de a activa mecanismele de apărare colectivă.

În paralel, surse occidentale atrag atenția că riscul unei escaladări a crescut în contextul în care Rusia este supusă unei presiuni tot mai mari din cauza atacurilor ucrainene cu rază lungă asupra unor obiective din apropierea Moscovei și Sankt Petersburgului.

Primul avertisment a venit din partea serviciilor de informații din Letonia, care au transmis luni că urmăresc cu atenție evoluțiile din regiune.

„Observăm indicii că Rusia pregătește provocări militare împotriva statelor baltice sau a Poloniei”, au transmis serviciile letone.

Totuși, aceeași evaluare precizează că autoritățile nu consideră că Rusia ar pregăti în acest moment un atac militar convențional de mari dimensiuni asupra unui stat membru NATO.

Potrivit analiștilor letoni, capacitatea militară a Moscovei este în continuare concentrată în mare parte pe războiul din Ucraina, ceea ce reduce posibilitatea deschiderii unui nou front militar.

Un al doilea stat NATO vorbește despre informații similare

Avertismentul Letoniei este susținut și de declarațiile unei surse politice de rang înalt dintr-un al doilea stat membru NATO, care, potrivit The Guardian, a afirmat săptămâna trecută că există informații privind posibile planuri ale Kremlinului.

„Există informații” că Vladimir Putin „pregătește ceva împotriva statelor baltice”, a declarat sursa.

Potrivit acesteia, liderul de la Kremlin ar putea încerca să testeze disponibilitatea Statelor Unite și a celorlalți aliați de a apăra cele mai mici state membre NATO – Estonia, Letonia și Lituania.

În evaluarea aceleiași surse, Kremlinul ar putea recurge la o astfel de strategie într-o încercare disperată de „a arunca zarurile”, pe fondul dificultăților întâmpinate în războiul din Ucraina.

Serviciile de informații din Letonia apreciază că Rusia nu dispune, în prezent, de resursele necesare pentru deschiderea unui nou conflict militar de amploare împotriva NATO.

În schimb, sunt luate în calcul alte forme de presiune.

„Atacuri hibride, precum lovituri cu rachete, drone sau alte acțiuni menite să transmită un mesaj: încetați să mai sprijiniți Ucraina, altfel veți avea propriile probleme”, este scenariul analizat de serviciile letone.

Astfel de acțiuni ar avea scopul de a crea tensiuni în interiorul Alianței și de a testa rapiditatea reacției NATO în cazul unui incident produs pe teritoriul unui stat membru.

Publicația The Guardian subliniază că, deși avertismentele venite din cele două state par să indice aceeași direcție, informațiile disponibile sunt mult mai limitate decât cele făcute publice înaintea invaziei ruse asupra Ucrainei din februarie 2022.

La acel moment, serviciile de informații occidentale publicaseră numeroase evaluări detaliate privind pregătirile militare ale Rusiei.

În prezent, datele aflate la dispoziția autorităților sunt mai puține, însă apar într-un context în care ofensiva rusă din Ucraina și-a încetinit ritmul, iar Kremlinul caută modalități de a schimba evoluția conflictului.

Keir Giles, specialist în Rusia în cadrul centrului de analiză Chatham House, consideră că Moscova ar putea încerca să extindă tensiunile și în alte zone.

„Moscova va căuta modalități de a perturba tendința actuală, fie printr-o escaladare pe orizontală (extinderea conflictului către alte țări), fie prin acțiuni desfășurate în altă parte. Nu ar trebui să ne așteptăm ca Rusia să accepte pasiv înfrângerea.”

Analistul apreciază că, pe măsură ce dificultățile de pe front cresc, Kremlinul ar putea recurge la metode alternative pentru a exercita presiune asupra Occidentului.

În același context, The Guardian amintește și de evoluțiile recente din Belarus.

Potrivit publicației, mai multe stații de retransmisie utilizate pentru drone au fost scoase din funcțiune după ce Ucraina a amenințat că le va ataca.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski lansase anterior un ultimatum de o săptămână, susținând că aceste echipamente facilitează atacurile rusești asupra teritoriului ucrainean.

Ulterior, un canal de Telegram a relatat că autoritățile din regiunile Brest și Gomel au cerut operatorilor de telefonie mobilă să demonteze releele de retransmisie, motivând oficial că acestea afectează zonele de cuibărit ale cocoșului de munte.

Informația nu a fost confirmată oficial de autoritățile belaruse, însă episodul este privit de analiști ca un nou element al tensiunilor tot mai mari din regiune.