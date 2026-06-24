Rusia respinge înghețarea frontului din Ucraina. Kremlinul nu acceptă garanții verbale: Nu vom crede pe cuvânt pe nimeni

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia nu va accepta înghețarea actualelor linii ale frontului ca punct de plecare pentru negocierile de pace cu Ucraina. Oficialul rus susține că Moscova nu dorește să repete experiența negocierilor eșuate din 2022 și cere reluarea discuțiilor în condițiile pe care le consideră acceptabile.

În paralel, Lavrov a afirmat că Rusia încearcă să afle dacă administrația președintelui american Donald Trump și-a schimbat poziția față de războiul din Ucraina, după declarațiile făcute de liderii occidentali la summitul G7.

În cadrul forumului internațional „Primakov Readings”, Serghei Lavrov a afirmat că Moscova este dispusă să continue dialogul cu Ucraina, însă nu acceptă un armistițiu bazat pe înghețarea situației militare existente.

Șeful diplomației ruse a declarat că Rusia a încercat o abordare similară în timpul negocierilor desfășurate la Istanbul în primele luni ale războiului. Potrivit acestuia, retragerea trupelor ruse din apropierea Kievului și suspendarea operațiunilor militare ar fi reprezentat un gest de bunăvoință care nu a fost urmat de continuarea negocierilor.

Lavrov a precizat că Rusia nu va accepta garanții verbale și că este pregătită să reia negocierile „în orice moment”, dar numai în condițiile pe care le consideră realiste.

„Nu vom crede pe cuvânt pe nimeni”, a declarat Lavrov.

De cealaltă parte, autoritățile de la Kiev au susținut în repetate rânduri că înghețarea conflictului pe actualele linii ale frontului ar putea reprezenta baza unor eventuale discuții de pace.

Potrivit lui Lavrov, Rusia dorește reluarea negocierilor pornind de la documentele și propunerile discutate în cadrul negocierilor din 2022.

În același timp, președintele Vladimir Putin a declarat că orice acord ar presupune cedarea întregii regiuni Donețk către Rusia, inclusiv a zonelor care se află în prezent sub control ucrainean.

Lavrov l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că acesta formulează cereri pe care Moscova le consideră nerealiste. Oficialul rus a acuzat și statele europene care sprijină Ucraina că împiedică găsirea unei soluții negociate.

În ultimele luni, Zelenski a cerut în mod repetat o întâlnire directă cu Vladimir Putin. Liderul rus a respins însă această posibilitate, declarând recent că o astfel de întrevedere nu ar avea utilitate în actualul context.

Un alt subiect abordat de Lavrov a fost poziția Statelor Unite față de conflictul din Ucraina. Ministrul rus a declarat că Moscova încearcă să înțeleagă dacă Donald Trump și-a modificat într-adevăr abordarea după summitul G7 desfășurat în Franța.

Declarația vine după ce președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că Trump ar fi ajuns la concluzia că Rusia nu dorește pacea și că această evaluare reprezintă o schimbare importantă a poziției americane.

Lavrov a spus că autoritățile ruse nu au primit încă explicații oficiale din partea Washingtonului privind concluziile summitului și direcția viitoare a politicii americane.

Oficialii ruși au făcut din nou referire la ceea ce numesc „spiritul de la Anchorage”, rezultat în urma întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska, în august anul trecut.

Potrivit Moscovei, la acel moment au existat propuneri care ar fi putut reprezenta baza unui compromis privind conflictul din Ucraina. Lavrov a afirmat că Rusia a acceptat anumite propuneri americane, însă ulterior ar fi fost solicitate concesii suplimentare.

În același timp, șeful diplomației ruse s-a plâns că sancțiunile americane împotriva Rusiei continuă să fie extinse. El a menționat și lipsa progreselor privind reluarea zborurilor directe între cele două țări sau restituirea unor proprietăți diplomatice rusești confiscate de autoritățile americane.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia se așteaptă la continuarea dialogului cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, implicați în contactele dintre Moscova și Washington.

Potrivit lui Peskov, cei doi sunt în prezent ocupați cu dosarul negocierilor privind Iranul, însă Rusia consideră că discuțiile referitoare la Ucraina vor fi reluate atunci când aceștia vor deveni disponibili.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a apreciat activitatea trimișilor americani și a afirmat că aceștia sunt dispuși să asculte argumentele tuturor părților implicate în conflict.

În paralel, Kievul continuă să susțină că nu va ceda teritorii Rusiei și că orice soluție de pace trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.