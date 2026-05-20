Xi Jinping a declarat în deschiderea întrevederii cu Vladimir Putin că Beijingul și Moscova trebuie să își aprofundeze cooperarea strategică într-o perioadă pe care a descris-o drept „complexă și instabilă” pentru sistemul internațional. Liderul chinez a susținut că cele două state, în calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU și „mari puteri globale”, au responsabilitatea de a contribui la stabilitatea internațională.

„China și Rusia ar trebui să contribuie la construirea unui sistem de guvernanță globală mai echitabil și mai just”, a declarat Xi Jinping.

Liderul de la Beijing a criticat ceea ce a numit „hegemonia unilaterală”, fără a nominaliza direct Statele Unite, și a afirmat că pacea, cooperarea și dezvoltarea rămân obiectivele majore ale comunității internaționale. Totodată, Xi Jinping a insistat asupra necesității unei „viziuni strategice pe termen lung” în relația dintre cele două state.

În cadrul discuțiilor, liderul chinez a afirmat că relațiile dintre China și Rusia continuă să se consolideze prin creșterea încrederii politice reciproce, extinderea cooperării economice și dezvoltarea legăturilor diplomatice și strategice.

Xi Jinping a avertizat că sistemul internațional riscă să revină la „legea junglei”, în contextul intensificării rivalităților geopolitice și al fragmentării relațiilor dintre marile puteri. Liderul chinez a afirmat că Beijingul și Moscova trebuie să se sprijine reciproc în procesele lor de dezvoltare națională și să se opună acțiunilor considerate destabilizatoare pentru ordinea globală.

În declarația comună publicată ulterior de Kremlin, China și Rusia au transmis că lumea se confruntă cu noi riscuri și provocări, într-un climat internațional tot mai instabil.

„Situaţia globală devine din ce în ce mai complexă. Agenda globală privind pacea şi dezvoltarea se confruntă cu noi riscuri şi provocări, existând pericolul fragmentării comunităţii internaţionale şi al revenirii la «legea junglei»”, se arată în declaraţia comună semnată de Xi Jinping şi Vladimir Putin.

Documentul comun critică, de asemenea, tentativele unor state de a domina afacerile globale și de a limita dezvoltarea altor țări.

„Încercările unor state de a gestiona unilateral afacerile globale, de a-şi impune interesele asupra întregii lumi şi de a limita dezvoltarea suverană a altor ţări, în spiritul epocii coloniale, au eşuat”, se precizează în documentul publicat de Kremlin.

Deși declarația nu menționează explicit Statele Unite, atât Beijingul, cât și Moscova au criticat în repetate rânduri ceea ce consideră a fi încercări occidentale de menținere a hegemoniei globale.

Vizita lui Vladimir Putin la Beijing coincide cu marcarea a 25 de ani de la semnarea Tratatului de bună vecinătate, prietenie și cooperare dintre Rusia și China, acord încheiat în 2001 și prelungit acum de cele două părți.

Președintele rus l-a numit pe Xi Jinping „prieten drag” și a declarat că relațiile dintre Moscova și Beijing se află la „un nivel fără precedent”. Potrivit liderului de la Kremlin, schimburile comerciale dintre cele două state au crescut de peste 30 de ori în ultimul sfert de secol.

„Rusia continuă să fie un furnizor de încredere de resurse energetice”, a declarat Vladimir Putin, adăugând că Beijingul este „un consumator responsabil” al acestora.

Afirmațiile vin într-un moment în care Rusia și-a intensificat exporturile energetice către China, în condițiile sancțiunilor occidentale impuse după invazia rusă în Ucraina. Beijingul a devenit unul dintre principalii cumpărători ai petrolului și gazelor rusești, în timp ce Moscova depinde tot mai mult de piața chineză și de componentele tehnologice importate din China.

Putin a confirmat și participarea sa la summitul APEC din noiembrie, organizat în orașul chinez Shenzhen, invitându-l totodată pe Xi Jinping să efectueze o vizită oficială în Rusia anul viitor.

În timpul întâlnirii, Xi Jinping a abordat și situația din Orientul Mijlociu, afirmând că războiul cu Iranul traversează „un moment critic” și că reluarea ostilităților este „inacceptabilă”.

Liderul chinez a reiterat inițiativa în patru puncte privind pacea și stabilitatea regională, prezentată anterior în cadrul întâlnirii cu prințul moștenitor din Abu Dhabi. Propunerea Beijingului vizează respectarea suveranității statelor, promovarea coexistenței pașnice și consolidarea dreptului internațional.

Analiști citați de Bloomberg susțin însă că Beijingul și Moscova au interese diferite în privința crizei din Orientul Mijlociu. China urmărește menținerea unor fluxuri stabile de energie din regiune, în timp ce Rusia ar putea beneficia economic de eventuale creșteri puternice ale prețurilor petrolului și gazelor.

Întâlnirea dintre Xi Jinping și Vladimir Putin a început într-un format restrâns și a continuat ulterior prin negocieri extinse între delegațiile celor două state. Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, urmează să poarte la rândul său discuții cu omologul rus Serghei Lavrov.

Potrivit Kremlinului, Moscova și Beijingul intenționează să semneze 21 de documente bilaterale în cadrul vizitei lui Vladimir Putin în China. Printre acestea se numără o declarație comună privind aprofundarea parteneriatului strategic și un document referitor la promovarea unei „ordini mondiale multipolare”.

Agenția chineză Xinhua a transmis că cele două state susțin dezvoltarea unor noi forme de relații internaționale și extinderea cooperării în mai multe domenii strategice.

În timpul ceremoniei oficiale organizate la Marea Sală a Poporului din Beijing, Xi Jinping a afirmat că Rusia și China trebuie să se opună „oricărei forme de intimidare unilaterală şi oricăror acţiuni care încearcă să rescrie istoria”.

Liderul chinez a subliniat că relațiile bilaterale au ajuns „la un nou punct de pornire” și că cele două state vor accelera cooperarea inclusiv în domeniul inteligenței artificiale și al inovării tehnologice.

Ceremonia de primire organizată pentru Vladimir Putin a fost similară celei oferite recent președintelui american Donald Trump. Liderul rus a fost întâmpinat cu gardă militară, fanfară oficială și copii care fluturau steagurile Chinei și Rusiei.

