Donald Trump a respins joi informațiile potrivit cărora propunerea americană adresată Iranului ar fi fost redusă la un document de o singură pagină și a susținut că planul transmis de Washington include mai multe condiții considerate esențiale de administrația americană.

„Ei bine, este mai mult decât o ofertă de o pagină. Este o ofertă care spune, în esenţă, că ei nu vor avea arme nucleare, că ne vor preda materialul nuclear şi multe alte lucruri pe care le vrem”, le-a spus Trump reporterilor.

Întrebat dacă Iranul a acceptat deja aceste condiții, Donald Trump a afirmat că Teheranul și-ar fi exprimat acordul, însă a pus sub semnul întrebării seriozitatea angajamentelor iraniene.

Liderul american a susținut totodată că negocierile sunt complicate de existența mai multor centre de putere la Teheran.

„Şi, ştiţi, avem de-a face cu diferite grupuri de lideri”, a adăugat Trump.

Presa iraniană a relatat însă că autoritățile de la Teheran nu au finalizat încă răspunsul oficial la propunerea americană și continuă să analizeze mesajele transmise de Washington prin intermediari pakistanezi.

În același timp, conducerea iraniană încearcă să transmită publicului intern un mesaj de forță și victorie. Prim-vicepreședintele Mohammad Reza Aref a afirmat, potrivit televiziunii de stat Press TV, că Iranul va marca în curând o „mare victorie” în conflictul cu SUA și Israelul.

„Vom organiza în curând celebrarea victoriei noastre, iar sancţiunile şi presiunile impuse naţiunii iraniene în ultimii ani vor fi ridicate odată cu marea victorie a poporului iranian”, l-a citat Press TV pe Aref.

Noile declarații ale lui Donald Trump au venit după unul dintre cele mai grave episoade militare produse de la intrarea în vigoare a armistițiului dintre SUA și Iran, pe 7 aprilie.

Armata iraniană a acuzat Statele Unite că au atacat două nave care traversau Strâmtoarea Ormuz și că au efectuat lovituri asupra unor zone aflate pe teritoriul iranian. La rândul său, armata americană a susținut că a deschis focul ca reacție la atacuri iraniene asupra navelor militare americane.

„Trei distrugătoare americane de clasă mondială tocmai au traversat, cu mare succes, Strâmtoarea Ormuz, sub focul inamic. Cele trei distrugătoare nu au suferit nicio avarie, dar atacatorii iranieni au suferit pagube considerabile. Aceștia au fost complet distruși, împreună cu numeroase ambarcațiuni mici, folosite pentru a înlocui marina lor complet decapitată. Aceste ambarcațiuni s-au scufundat în adâncurile mării, rapid și eficient. Rachetele au fost lansate asupra distrugătoarelor noastre și au fost doborâte cu ușurință. La fel, au venit și drone, care au fost prăjite în timp ce se aflau în aer”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social.

În ciuda confruntărilor, Donald Trump a insistat că armistițiul nu s-a prăbușit și a încercat să minimalizeze amploarea incidentelor.

„S-au jucat cu noi astăzi. I-am spulberat”, a spus Trump, în timp ce inspecta lucrările de renovare a bazinului de la Memorialul Lincoln din Washington.

Ulterior, într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Donald Trump a susținut că forțele iraniene au suferit pierderi importante în timpul confruntărilor navale.

„Aceste bărci s-au dus la fundul mării rapid şi eficient. Au fost lansate rachete asupra distrugătoarelor noastre, dar au fost interceptate cu uşurinţă. La fel şi dronele care au venit şi au fost distruse în aer”, a scris el.

Liderul de la Casa Albă a continuat seria declarațiilor dure la adresa regimului iranian și a avertizat că SUA vor reacționa și mai agresiv dacă nu va fi semnat rapid un acord.

„„O țară normală ar fi permis acestor distrugătoare să treacă, dar Iranul nu este o țară normală. Aceștia sunt conduși de NEBUNI și, dacă ar avea șansa să folosească o armă nucleară, ar face-o fără ezitare, dar nu vor avea niciodată această oportunitate și, la fel cum i-am doborât din nou astăzi, îi vom doborî mult mai tare și mult mai violent în viitor, dacă nu își semnează acordul, RAPID! Cele trei distrugătoare ale noastre, cu echipajele lor minunate, se vor alătura acum blocadei noastre navale, care este cu adevărat un „zid de oțel””, a avertizat Donald Trump, pe Truth Social.

Donald Trump a reiterat și poziția administrației americane privind programul nuclear iranian, afirmând că Teheranul nu trebuie să obțină niciodată arma nucleară.

„Nu există nicio şansă. Ei ştiu asta şi au fost de acord cu asta. Să vedem dacă sunt dispuşi să semneze”, a declarat Trump.

Comandamentul militar comun al Iranului a acuzat Statele Unite că au încălcat armistițiul prin atacarea unui petrolier iranian și a unei alte nave comerciale, dar și prin lovituri aeriene asupra unor zone civile situate pe insula Qeshm și în localitățile Bandar Khamir și Sirik.

Potrivit armatei iraniene, forțele Teheranului au răspuns prin atacuri asupra unor nave militare americane aflate la est de Strâmtoarea Ormuz și în apropierea portului Chabahar.

Un purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya a susținut că loviturile iraniene au provocat „pagube semnificative”, însă Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că niciun obiectiv american nu a fost lovit.

Oficialii americani au declarat că Iranul a utilizat rachete, drone și ambarcațiuni rapide pentru atacurile asupra celor trei distrugătoare americane, iar armata SUA a răspuns prin lovirea unor poziții de lansare a rachetelor și dronelor.

„CENTCOM nu urmăreşte escaladarea, dar rămâne poziţionat şi pregătit să protejeze forţele americane”, se arată într-un comunicat.

Autoritățile iraniene au avertizat că vor continua să răspundă militar oricărei acțiuni americane.

„SUA şi aliaţii lor trebuie să ştie că Iranul va răspunde ferm şi fără cea mai mică ezitare oricărui act de agresiune sau atac”, a declarat purtătorul de cuvânt militar iranian, potrivit televiziunii de stat.

Televiziunea iraniană Press TV a transmis ulterior că situația din zonele de coastă și de pe insulele iraniene din apropierea Strâmtorii Ormuz „a revenit la normal” după câteva ore de confruntări.

În ciuda reluării ostilităților, Donald Trump a declarat că negocierile cu Iranul continuă și că administrația americană încearcă să obțină un acord negociat.

„Negociem cu iranienii”, a spus Trump reporterilor.

Propunerea americană aflată în discuție ar urma să pună capăt oficial conflictului, însă lasă nerezolvate unele dintre cele mai sensibile subiecte, inclusiv suspendarea completă a programului nuclear iranian și redeschiderea totală a traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Zona are o importanță strategică majoră pentru economia mondială, deoarece înaintea războiului prin această rută tranzita aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze.

Donald Trump a admis că nu există încă certitudinea semnării unui acord final între Washington și Teheran.

„S-ar putea să nu se întâmple, dar s-ar putea întâmpla în orice zi. Cred că ei îşi doresc acordul mai mult decât mine”, a declarat liderul american.

Conflictul începe să genereze și efecte politice interne pentru Donald Trump, în condițiile în care președintele american și-a construit campania electorală pe promisiunea evitării implicării SUA în noi războaie externe și pe reducerea prețurilor la carburanți.

Pe fondul escaladării tensiunilor, contractele futures pentru petrolul american au crescut cu până la 3% în tranzacțiile asiatice de vineri.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat vineri dimineață că țara se confruntă cu noi atacuri cu rachete și drone lansate de Iran.

Autoritățile au transmis că în mai multe zone ale țării s-au auzit explozii și zgomote produse de operațiunile de interceptare desfășurate de sistemele de apărare.

„Publicul este îndemnat să rămână calm şi să urmeze instrucţiunile de siguranţă şi securitate emise de autorităţile competente”, au transmis autoritățile într-un mesaj publicat pe platforma X.

Emiratele Arabe Unite anunțaseră anterior, pe 9 aprilie, că spațiul aerian național este sigur după intrarea în vigoare a armistițiului dintre SUA și Iran, însă autoritățile au continuat să intercepteze atacuri în ultimele săptămâni.

Potrivit informațiilor oficiale, Emiratele Arabe Unite au devenit în ultimele două luni statul din regiune care a suportat cele mai multe atacuri lansate de Iran.

