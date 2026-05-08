Fundația Alianța Democrațiilor, cu sediul în Danemarca, care a comandat sondajul, a arătat că Statele Unite au fost menționate cel mai frecvent, după Rusia și Israel, la întrebarea privind țara considerată cea mai mare amenințare pentru lume.

Studiul nu detaliază criteriile utilizate în evaluare, însă organizația susține că obiectivul său este promovarea și apărarea valorilor democratice la nivel global.

Tarifele impuse de Donald Trump, declarațiile sale repetate privind posibila preluare a controlului asupra Groenlandei, reducerea sprijinului militar acordat Ucrainei, precum și conflictul SUA–Israel cu Iranul și efectele sale asupra prețului petrolului au contribuit, potrivit analiștilor, la tensionarea relațiilor transatlantice.

În acest context, reacțiile președintelui american, nemulțumit de refuzul unor state europene de a trimite forțe navale pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz după escaladarea conflictului aerian cu Iranul, au alimentat suplimentar tensiunile. În aprilie, Trump a afirmat chiar că analizează o posibilă retragere din NATO, o declarație care a amplificat incertitudinile privind viitorul alianței.

Potrivit indicelui „Democracy Perception Index”, care măsoară percepția globală pe o scară de la -100% la +100%, imaginea Statelor Unite a scăzut la -16%, de la +22% în urmă cu doi ani, plasând țara în urma Rusiei (-11%) și a Chinei (+7%). Studiul nu explică factorii care stau la baza percepției pozitive asupra Chinei.

Sondajul a fost realizat de compania Nira Data între 19 martie și 21 aprilie, pe un eșantion de peste 94.000 de respondenți din 98 de țări, dintre care 46.600 au evaluat percepțiile asupra statelor în 85 de țări. Raportul a fost publicat înaintea Summitului Democrației de la Copenhaga, programat pentru 12 mai.

Percepțiile privind calitatea democrației diferă puternic între statele europene. Țările nordice — Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda — împreună cu Elveția sunt evaluate constant foarte pozitiv, fiind considerate exemple de bune practici în funcționarea instituțiilor democratice și a sistemului de justiție.

În contrast, Ucraina, România, Rusia, Franța și Serbia se regăsesc în zona evaluărilor negative, indicând niveluri mai reduse de încredere în funcționarea democratică. România are un scor de -21, apropiat de cel al Rusiei, în timp ce Ucraina înregistrează -23, cel mai scăzut din grupul menționat.

În ceea ce privește percepția asupra statului de drept, diferențele rămân la fel de vizibile. Țările nordice și Elveția sunt apreciate pentru corectitudinea și imparțialitatea sistemelor judiciare, alături de state precum Kuweit și Egipt. La capătul opus, Liban, România și Venezuela sunt evaluate negativ, România având un scor de -36, similar cu cel al Libanului.