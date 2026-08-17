Unul dintre cele mai mari orașe ale lumii este înghițit treptat de ape. Aproape 40% se află deja sub nivelul mării

Jakarta, capitala Indoneziei și centrul unei aglomerări urbane de aproape 42 de milioane de locuitori, se confruntă cu una dintre cele mai grave crize de mediu dintre marile metropole ale lumii. În anumite zone, terenul coboară cu până la 25 de centimetri pe an, iar aproape 40% din oraș se află deja sub nivelul mării. Extragerea masivă a apei subterane, urbanizarea accelerată și creșterea nivelului oceanului amplifică riscul inundațiilor. Autoritățile încearcă să protejeze zonele vulnerabile prin diguri, ziduri de coastă și alte lucrări de infrastructură.

Jakarta s-a transformat în câteva decenii dintr-un oraș cu mai puțin de un milion de locuitori într-o uriașă aglomerare urbană, extinsă pe coasta de nord-vest a insulei Java. După proclamarea independenței Indoneziei, în 1945, orașul a devenit capitala țării, iar dezvoltarea sa demografică și economică s-a accelerat constant.

Potrivit datelor ONU citate de El País, aproape 42 de milioane de persoane trăiesc în prezent în zona metropolitană cunoscută drept Marea Jakarta. Aceasta reunește orașe, localități periferice, sate și cartiere dezvoltate succesiv, formând una dintre cele mai întinse și dense structuri urbane de pe planetă.

În fiecare dimineață, milioane de oameni pornesc spre locurile de muncă, școli și universități sau își câștigă existența din activități informale desfășurate pe străzi. Dimensiunea populației poate fi comparată cu concentrarea într-un singur spațiu urban a aproximativ jumătate dintre locuitorii Germaniei.

Expansiunea Jakartei a fost alimentată în special de migrația din mediul rural, oamenii fiind atrași de oportunitățile economice ale capitalei. În unele zone au apărut zgârie-nori, centre comerciale și proiecte imobiliare de lux, susținute inclusiv de averile generate de industriile nichelului, cuprului, petrolului și uleiului de palmier.

La distanțe foarte mici de aceste zone prospere se află însă cartiere sărace dezvoltate de-a lungul cursurilor de apă puternic poluate. Condițiile sanitare sunt precare, iar numeroși locuitori au acces limitat la locuri de muncă stabile.

„Nu e de lucru”, spun ei.

Diferențele sociale sunt vizibile în aproape toate zonele metropolei. Inclusiv oamenii care supraviețuiesc colectând materiale din munții de deșeuri sunt parte a economiei informale care susține o populație enormă, în condițiile unui trafic sufocant și ale unei infrastructuri aflate permanent sub presiune.

Peste toate aceste probleme se suprapune însă una care amenință însăși existența unor cartiere: Jakarta se scufundă.

Deceniile de urbanizare accelerată și extragerea necontrolată a apei subterane au contribuit decisiv la tasarea terenului. Numeroase gospodării care nu beneficiază de alimentare corespunzătoare cu apă prin rețeaua publică depind de puțuri, iar exploatarea pânzei freatice a accentuat fenomenul.

În anumite zone ale Jakartei, solul coboară cu până la 25 de centimetri într-un singur an. Aproape 40% din metropolă se află deja sub nivelul mării, în timp ce cartierele nordice de coastă sunt afectate periodic de inundații. Creșterea nivelului oceanului asociată încălzirii globale adaugă o presiune suplimentară.

Autoritățile încearcă de mai mulți ani să limiteze riscul prin ziduri și diguri de coastă, care sunt consolidate periodic cu noi straturi de beton. În paralel, sunt efectuate lucrări de dragare, iar unele drumuri din zonele inundabile sunt ridicate pentru a rămâne practicabile.

În anumite cartiere, apărarea în fața mareelor a devenit deja o problemă cotidiană.

„La început, inundațiile erau mici, apoi au crescut treptat”, spune Siti Paramita, o femeie de 35 de ani care locuiește împreună cu soțul și copiii ei în Muara Angke, în nordul Jakartei, într-o modestă așezare de pescari aflată chiar în prima linie, cea care încasează asalturile oceanului. „Uneori apa îmi ajunge până la pulpe, iar anul trecut, câteodată, până la stomac”.

În comunitatea pescărească Muara Angke, midiile verzi reprezintă principala sursă de venit pentru numeroase familii. Cochiliile acoperă suprafețe întinse, inclusiv cărările dintre locuințe, iar așezarea pare construită parțial chiar din resturile rezultate după procesarea moluștelor.

Midiile sunt pescuite în larg, apoi preparate pe mal în recipiente improvizate din butoaie. După fierbere, sunt răsturnate în grămezi, iar femeile separă manual carnea de cochilii. Siti Paramita spune că poate procesa într-o singură zi până la trei butoaie, aproximativ 30-40 de kilograme, pentru care primește circa 105.000 de rupii, echivalentul a aproximativ 5,75 dolari.

Dedy Heriyanto, soțul femeii, în vârstă de 37 de ani, explică faptul că aceleași cochilii au dobândit și un rol defensiv. Locuitorii le așază în straturi succesive pentru a ridica nivelul terenului și pentru a menține cărările deasupra apei cât mai mult timp.

„Dacă am sta pur și simplu și am aștepta ca apa să tot crească, până la urmă totul s-ar scufunda”, spune el. Dar știe că e o luptă inegală. „Ne luptăm cu natura; n-o să câștigăm niciodată. Singurul lucru pe care îl obținem cu inițiative de genul ăsta e să oprim inundațiile să se agraveze”.

Inundațiile provocate de maree nu sunt evenimente izolate și nici nu apar exclusiv în anumite luni. În perioadele cu valuri ridicate, apa pătrunde noapte de noapte în comunitate și acoperă până la nivelul genunchilor cărări care în trecut puteau fi folosite normal.

Apa transportă cantități importante de deșeuri și provoacă iritații celor care merg desculți prin ea. Viața comunității continuă însă chiar și în timpul inundațiilor: magazinele rămân deschise, motocicletele traversează zonele acoperite de apă, copiii se joacă, iar rozătoarele caută suprafețele mai înalte.

„Nu vă faceți griji, nu mușcă”, zâmbește un vecin. „Doar caută de mâncare. Iar când e inundație, urcă pe teren mai înalt”. Cele mai ridicate suprafețe sunt tocmai cele pe care localnicii au acumulat cele mai multe cochilii de midii.

Autoritățile indoneziene recunosc amploarea riscului și analizează o strategie care să combine intervențiile asupra râurilor cu lucrările de protecție a litoralului. Agus Harimurti Yudhoyono, ministrul coordonator pentru Infrastructură și Dezvoltare Regională, a prezentat direcțiile avute în vedere într-un răspuns acordat El País în timpul unei apariții publice la Jakarta, în luna iulie.

Oficialul consideră Jakarta cea mai expusă capitală din Indonezia atât la creșterea nivelului mării, cât și la tasarea terenului. Strategia presupune „îmbunătățirea fluxului” râurilor și menținerea acestora „curate”, astfel încât apa să poată ajunge în aval și să susțină alimentarea populației și a industriei. Guvernul urmărește și limitarea utilizării terenurilor într-un mod care ar putea afecta capacitatea naturală a râurilor. Ministrul admite existența unui „pericol” care „planează în permanență asupra comunităților de coastă”.

„De aceea, este necesar să construim diguri, apărări de coastă și ziduri de sprijin, folosind chiar și abordări bazate pe natură, precum protecția prin plantații de mangrove”.

Problemele orașului sunt percepute diferit în funcție de situația economică a locuitorilor. „E foarte deprimant”, spune Nabilla Asmaahany, o coafeză de 24 de ani, când vorbește despre aceste lucruri pe o terasă din Block M, o zonă de divertisment puternic gentrificată, devenită virală printre tinerii înstăriți din clasa de mijloc.

Tânăra discută cu o prietenă în timp ce consumă un latte și un matcha latte al căror preț total este comparabil cu venitul obținut într-o zi de femeile care procesează midiile în comunitățile sărace. Nabilla Asmaahany descrie drept „superficial” un oraș în care, în opinia sa, numeroși oameni sunt preocupați în primul rând de bani.

Diferențele economice produc și percepții radical diferite asupra riscurilor orașului.

„Nu se îngrijorează, pentru că pe ei nu-i afectează”. Prietena ei, Thahira Kairunnisa, studentă de 23 de ani la inginerie oceanică, adaugă: „Clasa de jos nici nu-și permite luxul de a-și face griji din pricina asta”.

Nemulțumirea față de autorități se manifestă tot mai vizibil în rândul tinerilor indonezieni, iar reprezentanții Generației Z s-au implicat activ în protestele antiguvernamentale. Demonstrațiile organizate în vara trecută s-au soldat cu cel puțin zece morți la nivel național, iar în capitală au fost incendiate inclusiv clădiri oficiale.

În apropiere de Block M, în fața Parchetului General, la 2 august a avut loc un protest privind presupuse fapte de corupție atribuite lui Febrie Adriansyah, procuror general adjunct care demisionase. Poliția l-a prins cu 74 de kilograme de lingouri de aur și câteva milioane în valută.

Neîncrederea în instituțiile statului este exprimată direct de participanții la asemenea manifestații. „Nu am încredere în guvern, nici în parchet, nici în judecători”, declară Muhamar Fakhri, un lider studențesc de 22 de ani. Vorbește și el despre inegalitatea galopantă: „O simt din clipa în care mă trezesc”.

Indonezia are aproximativ 287 de milioane de locuitori și este cea mai mare economie din Asia de Sud-Est, însă distribuția averii rămâne puternic dezechilibrată. Potrivit unui raport Celios, cel mai bogat 1% al populației deține o avere comparabilă cu cea a celor mai săraci 55 de milioane de indonezieni. Capitala concentrează aceste contraste și continuă, în același timp, să atragă noi locuitori.

Marea Jakarta generează aproximativ un sfert din produsul intern brut al Indoneziei, potrivit lui Ahmad Gamal, profesor de urbanism și planificare regională și prorector al Universității din Indonezia. „Asta demonstrează clar că oportunitățile nu lipsesc; dimpotrivă: majoritatea oportunităților se creează în Jakarta”.

Modul în care aceste oportunități sunt distribuite între diferitele categorii sociale rămâne însă o problemă distinctă.

Valurile succesive de migranți care au ajuns în capitală s-au stabilit timp de decenii în cartierele cunoscute sub denumirea de kampung, termen care înseamnă literalmente „sat”. Unele cercetări estimează că aproximativ 60% dintre locuitori trăiesc în asemenea comunități, în timp ce statisticile oficiale indică doar 7,7% pentru unitățile de cartier considerate marginale.

Aceste comunități funcționează în multe cazuri asemenea unor sate integrate în interiorul unei metropole. Unele s-au dezvoltat de-a lungul generațiilor și au devenit cartiere consolidate, în timp ce altele sunt alcătuite în continuare din construcții improvizate, ridicate din scânduri și tablă lângă canale puternic poluate.

Posibilitățile financiare reduse îi împiedică pe numeroși locuitori să plece din asemenea zone. „M-aș muta în altă parte, dar am nevoie de bani”, spune Yanti Eti, de 37 de ani. Vorbește în pragul casei sale, unde locuiesc 12 oameni, cu vederea la pârâul poluat. S-a născut aici, la fel ca și mama ei.

Discuția se încheie după ce soțul femeii, care se odihnea înaintea turei de noapte, este trezit. Bărbatul lucrează ca șofer de mototaxi, una dintre ocupațiile frecvente pentru persoanele cu venituri reduse. Într-un oraș afectat de ambuteiaje permanente, motocicletele au devenit un mijloc esențial de transport, iar numeroși lucrători din economia „gig” prestează servicii prin platforme precum Gojek și Grab, pentru venituri mici obținute din fiecare cursă.

În pofida proiectelor dezvoltate pentru ameliorarea mobilității, Jakarta ocupă locul al nouălea între cele mai congestionate orașe ale lumii, potrivit companiei de analiză a traficului Inrix.

Locuitorii pierd aproximativ 83 de ore anual în ambuteiaje, iar transportul public nu poate prelua întregul volum al deplasărilor zilnice. Dezechilibrul contribuie inclusiv la poluarea aerului, explică profesorul Ahmad Gamal:

„Oamenii locuiesc unde nu muncesc sau muncesc unde nu locuiesc”.

Gravitatea problemelor acumulate de Jakarta l-a determinat pe fostul președinte Joko Widodo să propună mutarea capitalei într-un oraș complet nou. Nusantara este construită pe insula Borneo, iar lucrările au început în 2022, însă transferul efectiv al principalelor instituții ale statului nu a fost finalizat.

Proiectul continuă, dar ministerele nu s-au mutat încă în noua capitală. În același timp, administrația actualului președinte Prabowo a redus unele bugete, alimentând semne de întrebare privind ritmul și sprijinul acordat în continuare dezvoltării Nusantara.

Perspectiva mutării este privită cu interes de o parte dintre funcționarii care ar putea fi transferați.

„Dacă transportul și clădirile ar fi în stare bună, cred că aș fi dispusă să mă mut acolo”, spune Kiki Puspita Amalia, de 42 de ani, care ar putea fi afectată, în calitate de angajată la Ministerul Afacerilor Maritime și Pescuitului.

Kiki Puspita Amalia este căsătorită, are doi copii și locuiește în Bogor, unul dintre orașele periferice integrate în uriașa zonă metropolitană a Marii Jakarte.

Distanța față de serviciu presupune un navetism dificil, însă femeia preferă Bogor datorită spațiului mai mare disponibil și costurilor mai accesibile ale locuirii.

„Jakarta e prea sufocantă ca să crești copii”, spune ea.

Alegerea o obligă însă să se trezească la ora 4:00 pentru a-și putea respecta programul. Își pregătește micul dejun, se aranjează, își pune vălul și pornește spre gară în timp ce începe să se lumineze.

În trenul aglomerat spre centrul metropolei, femeia traversează succesiv numeroase cartiere și citește versete din Coran pe telefon. După sosirea în gara centrală, mai parcurge ultima parte a traseului cu un mototaxi. Drumul de acasă până la serviciu durează aproximativ o oră și jumătate, iar cu mașina poate ajunge chiar la trei ore.