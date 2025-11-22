Inițiativa a pornit din nevoia de a răspunde solicitărilor și nemulțumirilor cetățenilor, generate de situațiile în care asociațiile de proprietari îi direcționau către primărie pentru rezolvarea problemelor legate de locurile de parcare. Autoritățile locale urmăresc ca procesul să devină mai transparent, mai rapid și lipsit de birocrație, toate procedurile fiind complet digitalizate.

Municipalitatea anunță că, în perioada 22 noiembrie 2025 – 2 martie 2026, nu vor mai fi preluate cereri sau dosare noi pentru atribuirea locurilor de parcare. În acest interval, activitatea Serviciului Gestionare Parcări se va concentra exclusiv pe digitalizarea sistemului și pe transpunerea datelor existente în noua platformă. Din 2 martie 2026, cetățenii vor putea depune solicitările doar online.

Platforma va oferi acces la verificarea în timp real a locurilor disponibile, posibilitatea depunerii documentelor în format electronic, gestionarea abonamentelor și participarea online la procesul de obținere a unui loc liber. Fiecare utilizator își va putea administra propriul cont, având acces la informațiile privind locurile alocate, documentele atașate, cererile depuse și plățile efectuate.

„Am pornit aceste demers de la solicitările cetățenilor și plângerile lor, din cauză că asociațiile de proprietari îi îndrumau la primărie să rezolve problema locului de parcare. (…) Acum, se va simplifica foarte mult procedura de atribuire și va fi totul mult mai transparent, nu va mai fi atâta birocrație, totul va fi online, digital. Va fi un proiect unic în țară, care nu a mai fost implementat nicăieri în România. Ne bucurăm să fim primii din România care realizează acest proiect, asigurând transparență totală în procesul de atribuire a parcărilor de domiciliu”, a declarat Lucian Popa, șeful Direcției Patrimoniu Imobiliar.

Pentru ca baza de date să fie completă, Primăria Oradea a cerut asociațiilor de proprietari ca până la 15 decembrie să transmită toate informațiile referitoare la locurile de parcare și deținătorii acestora. Ulterior, angajații Serviciului Gestionare Parcări vor verifica la fața locului situația reală și vor încărca toate datele în platforma digitală.

„Când se eliberează un loc, toți cetățenii din asociație primesc un mesaj (…) Dacă un loc este solicitat de mai mulți, vor licita online, direct, fără să mai vină la ghișeele primăriei”, a explicat directorul Lucian Popa.

Un element esențial al noului sistem este modul transparent prin care va fi alocat un loc devenit liber. În momentul eliberării unui loc, toți cetățenii din asociația respectivă vor primi o notificare. Dacă există mai mulți solicitanți pentru același loc, atribuirea se va realiza printr-o licitație online, eliminându-se astfel necesitatea prezentării la ghișeele primăriei.

La Pitești a avut loc o întâlnire importantă dedicată problemelor semnalate de locuitorii cartierului Nord, mai ales celor din zonele Eremia Grigorescu și Nicolae Bălcescu. Evenimentul s-a desfășurat la Școala Gimnazială „Alexandru Davila” și a reunit echipa executivă a municipiului, alături de directorii instituțiilor publice responsabile de serviciile locale. Scopul întâlnirii a fost evaluarea punctuală a situațiilor ridicate de cetățeni și identificarea unor soluții concrete.

La discuții au participat primarul Cristian Gentea, viceprimarul Lucrețiu Tudor, city managerul Gelu Tofan, consilierul primarului Cristina Munteanu, șeful Poliției Locale Gabriel Gherghe, purtătorul de cuvânt al Poliției Locale Bogdan Aristănțoiu, directorul SC Apă Canal 2000 SA Mihai Marinescu, directorul ADP Mircea Braniște, directorul general SPEP Gheorghe Zaharia, directorul Publitrans Gabriel Rotaru, directorii din cadrul Primăriei Pitești Iulian Chiriță și Dan Teodorescu, precum și reprezentantul Poliției Locale Tatiana Eremia.

Deficitul de locuri de parcare rămâne preocuparea principală în rândul locuitorilor din zonă. Aceștia au semnalat și situațiile frecvente în care locurile rezervate persoanelor cu handicap sunt utilizate nejustificat, în detrimentul celor care au reală nevoie de ele.

În acest context, primarul Cristian Gentea a anunțat că a inițiat discuții la nivel guvernamental, inclusiv cu Ministerul Muncii, pentru actualizarea legislației care reglementează parcările destinate persoanelor cu dizabilități. Propunerea urmărește ca locurile rezervate să fie atribuite exclusiv persoanelor cu handicap locomotor. O astfel de modificare ar reduce abuzurile și ar permite o repartizare corectă, adaptată nevoilor reale ale comunității. Totodată, aceasta ar contribui la o gestionare mai eficientă a parcărilor de reședință în zonele cu densitate mare a populației.

Pe lângă problemele legate de parcări, locuitorii au ridicat și alte aspecte care afectează calitatea vieții din cartier. Printre acestea se numără iluminatul public insuficient, ghenele nesupravegheate, colectarea deficitară a deșeurilor și restanțele acumulate în cadrul unor asociații de proprietari. De asemenea, au fost semnalate dificultăți privind funcționarea anumitor servicii publice.