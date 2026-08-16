Porți șlapi aproape în fiecare zi? Problemele care pot apărea la picioare, genunchi și spate

Șlapii sunt aproape nelipsiți vara, mai ales la plajă, piscină sau în zilele foarte călduroase. Sunt potriviți pentru drumuri scurte, însă purtarea lor zilnică și pentru perioade lungi poate modifica mersul și poate suprasolicita picioarele.

Șlapii clasici de plajă au de obicei o talpă subțire și foarte flexibilă, nu oferă suficient sprijin bolții piciorului și lasă călcâiul complet liber. Problemele pot apărea atunci când sunt purtați ore întregi sau pe distanțe mari.

Pentru că încălțămintea nu este fixată în partea din spate, piciorul trebuie să o mențină pe poziție la fiecare pas. Degetele tind să se încordeze pentru a „prinde” talpa, partea din față a piciorului lucrează diferit, iar pasul poate deveni mai scurt.

La început, efectul poate fi doar o senzație de oboseală. După o zi întreagă pot apărea arsuri în talpă, tensiune în boltă, gambe obosite sau dureri de călcâi.

Dacă șlapii sunt purtați frecvent și pe distanțe mari, pot fi suprasolicitate fascia plantară, tendonul lui Ahile și musculatura piciorului. La unele persoane pot fi agravate și probleme existente, precum monturile sau deformările degetelor.

Una dintre problemele asociate cu purtarea îndelungată a încălțămintei fără susținere este fasceita plantară.

Fascia plantară este o bandă de țesut care se întinde de la călcâi spre degete și contribuie la susținerea bolții piciorului și la amortizarea șocurilor produse în timpul mersului.

Atunci când este suprasolicitată în mod repetat, pot apărea mici leziuni și durere, în special în zona în care fascia se prinde de călcâi.

Durerea provocată de fasceita plantară este resimțită de obicei în partea inferioară a călcâiului și poate semăna cu o înțepătură puternică. Poate fi mai intensă dimineața, la primii pași, sau după o perioadă lungă petrecută pe scaun.

Șlapii nu sunt singura cauză a acestei probleme, dar încălțămintea foarte plată și lipsită de susținere o poate întreține sau agrava. Riscul este mai mare pentru persoanele cu bolta piciorului foarte joasă sau foarte înaltă, gambe rigide ori tendonul lui Ahile tensionat.

Studiile care au comparat mersul în șlapi cu cel în pantofi sport au identificat diferențe în modul în care se deplasează piciorul.

Pasul tinde să fie mai scurt, iar glezna lucrează diferit. Organismul încearcă practic să controleze o încălțăminte care nu este fixată bine de picior.

Aceste modificări nu înseamnă că orice persoană care poartă șlapi va dezvolta probleme. Totuși, cu cât distanța parcursă este mai mare, cu atât mișcările respective se repetă mai mult.

În viața de zi cu zi, schimbarea poate fi observată prin pași mai mici, degete încordate, gambe tensionate sau senzația că piciorul alunecă înainte ori lateral.

Piciorul reprezintă punctul de sprijin al corpului, iar modificările mersului se pot transmite către articulațiile aflate mai sus.

În cazul șlapilor, călcâiul nu este fixat, iar piciorul se poate mișca mai ușor pe teren denivelat. Glezna trebuie să corecteze permanent poziția, ceea ce poate provoca oboseală și suprasolicitarea tendoanelor.

Și genunchii pot resimți schimbarea. Dacă pasul devine mai scurt sau piciorul aterizează diferit, se modifică și modul în care forțele sunt transmise către genunchi.

În timp, aceste compensări pot fi resimțite și la nivelul șoldurilor sau al zonei lombare, mai ales după multe ore de mers sau stat în picioare.

Șlapii cu toc înalt sunt și mai dificil de controlat. Greutatea este deplasată către partea din față a piciorului, în timp ce combinația dintre toc și lipsa unei fixări bune reduce stabilitatea.

Șlapii foarte largi se pot îndoi, pot aluneca sau se pot agăța de trepte și borduri. Riscul crește pe pietriș, pavaj denivelat și suprafețe ude.

O talpă foarte moale, care se îndoaie ușor la jumătate, nu oferă suficientă stabilitate. Dacă încălțămintea este și veche, tocită sau deformată, protecția scade suplimentar.

Din acest motiv, șlapii nu sunt potriviți pentru sport, grădinărit, plimbări lungi sau activități în care este nevoie de aderență și stabilitate.

Pielea poate avea și ea de suferit. Bareta dintre degete poate provoca frecare, iar după mai multe ore pot apărea roșeață, bășici, bătături sau fisuri.

Șlapii lasă o mare parte a piciorului neprotejată. Tăieturile provocate de scoici, cioburi, așchii sau alte obiecte pot deveni o problemă, în special pentru persoanele cu diabet, neuropatie sau circulație deficitară.

În cazul unei sensibilități reduse, o rană poate trece inițial neobservată.

Orice tăietură trebuie curățată și protejată. Dacă apar roșeață care se extinde, umflătură, căldură locală, puroi sau o durere tot mai intensă, este necesară evaluarea medicală.

Șlapii pot fi însă utili în dușurile comune, vestiare și la piscină, deoarece reduc contactul direct al piciorului cu podeaua. Este important ca aceștia să fie spălați regulat și lăsați să se usuce complet.

Pentru zilele cu mult mers, sandalele cu baretă în partea din spate reprezintă o variantă mai stabilă. Piciorul este mai bine fixat, iar degetele nu trebuie să se încordeze permanent pentru a menține încălțămintea pe poziție.

Talpa ar trebui să fie suficient de groasă pentru a amortiza șocurile și să ofere sprijin bolții piciorului. Totodată, nu ar trebui să se plieze foarte ușor la jumătate sau să se răsucească excesiv.

Pentru teren denivelat, excursii sau plimbări lungi sunt mai potrivite sandalele tehnice ori pantofii sport ușori și respirabili.

Contează și alegerea mărimii. Degetele și călcâiul nu ar trebui să depășească marginile încălțămintei, iar piciorul nu trebuie să alunece înainte la fiecare pas.