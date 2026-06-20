Adevărul despre bagajele de mână pe care mulți îl află prea târziu

Companii aeriene precum Jet2, easyJet, Ryanair și TUI rămân printre cele mai utilizate opțiuni pentru zborurile din Europa, iar perioada de vârf a vacanțelor de vară readuce în prim-plan modul în care pasagerii își pregătesc bagajele. În acest context, odată cu apropierea sezonului aglomerat, călătorii primesc recomandări legate de organizarea eficientă a bagajelor și respectarea regulilor impuse de operatorii aerieni.

În ultimii ani, tot mai mulți pasageri aleg să călătorească exclusiv cu bagaj de mână, pentru a reduce timpul petrecut în aeroport și pentru a evita costurile suplimentare. Totuși, depășirea limitelor impuse pentru dimensiune sau greutate continuă să genereze taxe consistente, care pot ajunge la aproximativ 60 de lire sterline la poartă sau chiar 65 de lire sterline pentru bagajele de cală, suma totală putând urca la 125 de lire sterline.

Pe acest fond, tot mai mulți turiști caută metode de împachetare mai eficiente, adaptate regulilor stricte ale companiilor aeriene. În discuție intră organizarea inteligentă a spațiului din valiză și prioritizarea obiectelor esențiale. Nick Gaskin, director de vânzări și marketing la IT Luggage, a explicat că abordarea corectă a împachetării poate influența semnificativ experiența de călătorie.

„A împacheta bine nu înseamnă a încăpea mai mult în bagaje, înseamnă a călători mai inteligent. Având în vedere că tot mai mulți oameni aleg călătorii flexibile, mai scurte și opțiuni care permit doar bagajul de mână, organizarea și pregătirea pot face o diferență enormă în experiența generală de călătorie. Câteva obiceiuri simple pot economisi timp, pot reduce stresul și pot ajuta călătorii să simtă că dețin mai mult control de la plecare până la sosire”, a explicat Nick Gaskin pentru Express.

Odată cu creșterea popularității bagajului de mână, accentul se mută pe maximizarea fiecărui spațiu disponibil. Nick Gaskin recomandă crearea unui set compact de articole esențiale pentru zbor și eventuale situații neprevăzute.

„Tratează-ți bagajul de mână ca pe o plasă de siguranță. Include articole esențiale precum lenjerie intimă, articole de toaletă esențiale – ținând cont de limitele de lichide – medicamente și un încărcător. În acest fel, ești acoperit în caz de întârzieri sau bagaje pierdute, fără a te baza pe magazinele din aeroport”, a mai transmis Nick Gaskin.

De asemenea, specialistul recomandă includerea unei ținute complete de rezervă, organizată din materiale care nu se șifonează ușor, pentru a asigura confortul în cazul schimbării planurilor sau al pierderii bagajului. Pentru documentele de călătorie, el subliniază importanța unei copii de rezervă a cărții de îmbarcare, fie salvată pe telefon, fie tipărită, pentru a evita problemele tehnice din aeroporturi.

Nick Gaskin mai recomandă păstrarea la îndemână a obiectelor necesare pe durata zborului, precum căști, gustări sau balsam de buze, depozitate într-o husă compactă, ușor accesibilă sub scaun.

Pentru călătoriile mai lungi sau pentru bagajele înregistrate, organizarea devine esențială pentru a evita supraîncărcarea și pentru a menține ordinea articolelor împachetate.

„Împachetați după ținută, nu după articol. Gruparea ținutelor complete – inclusiv accesoriile – facilitează pregătirea și previne combinațiile de ambalare care nu funcționează”, a punctat Gaskin

În același timp, utilizarea cuburilor de împachetat ajută nu doar la organizare, ci și la controlul greutății fiecărei secțiuni din bagaj. Nick Gaskin precizează: „Cuburile de împachetat nu sunt doar pentru organizare – sunt excelente pentru gestionarea greutății”, spune Nick.

„Cântăriți fiecare cub pe măsură ce îl împachetați. Este mult mai ușor să ajustați înainte ca totul să intre în valiză decât să vă ocupați de bagajul în exces la aeroport.”

În plus, poziționarea corectă a încălțămintei contribuie la eficientizarea spațiului, pantofii fiind așezați de-a lungul marginilor valizei, cu spațiile libere completate de obiecte mici, precum șosete sau accesorii.