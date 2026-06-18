Un milion de kilometri mai târziu. Ce trebuie să faci pentru ca o mașină să ajungă la un milion de kilometri?

Ce trebuie să faci pentru ca o mașină să ajungă la un milion de kilometri? Răspunsul proprietarului unei firme de construcții din Târgoviște este surprinzător de simplu: să o folosești constant, să ai grijă de ea și să nu cauți scurtături.

Automobilul despre care vorbește este un model din 2006 al unei cunoscute mărci germane. După două decenii de utilizare aproape zilnică, odometrul său a depășit limita pentru care a fost proiectat: după afișarea valorii de 999.999 km, cifrele au dispărut și au fost înlocuite de liniuțe. Mașina însă continuă să meargă.

Cumpărată pentru activitatea unei firme din domeniul construcțiilor, ea a acumulat în timp drumuri locale, deplasări prin țară, concedii în familie și aproximativ 50.000 de kilometri anual. În total, peste un milion.

Privind în urmă, proprietarul nu vorbește despre o rețetă secretă. Nu există aditivi miraculoși, modificări spectaculoase sau intervenții exotice. Există doar revizii făcute la timp, consumabile schimbate regulat și multă utilizare.

Motorul – un foarte cunoscut și apreciat 1.9 TDI (diesel) de 105 CP – nu a avut nevoie de reparații majore. În jurul valorii de 350.000 km au fost înlocuite axa cu came și tacheții, iar în prezent mașina funcționează cu al doilea ambreiaj. În rest, motorul și transmisia sunt încă cele originale. Poate că la fel de important este și faptul că automobilul nu a fost menajat excesiv.

Kilometrii au fost acumulați în condiții reale, în ritmul firesc al unei afaceri și al unei familii. Cel mai lung drum a însumat peste 2.000 de kilometri parcurși în doar trei zile, pe trasee din România.

Atunci când este întrebat ce apreciază cel mai mult la mașină după atâția ani, răspunsul nu este legat de performanțe. Proprietarul vorbește despre confortul scaunelor, spațiul interior și consumul redus. Chiar și astăzi, consumul poate coborî spre 5 l/100 km în oraș, iar pe distanțe lungi mașina depășește frecvent 1.000 de kilometri cu un singur rezervor.

Poate cel mai interesant detaliu este că acest automobil nu reprezintă o excepție izolată. În aceeași companie mai există un alt diesel, un TDI de 135 CP, care a depășit deja 650.000 de kilometri și continuă să fie utilizat.

Există automobile care sunt apreciate în principal pentru design, altele pentru performanțe și altele pentru tehnologie. Dar există și cele care pun în prim plan aspectul practic, construindu-și reputația în timp, prin experiențele reale ale proprietarilor.

Este și cazul modelului Passat, care, după lansarea din 1973, a devenit prin constanță unul dintre cele mai apreciate nume din istoria automobilului european. Cu peste 34 de milioane de exemplare vândute la nivel mondial și peste 380.000 de unități* aflate încă în circulație în România, modelul a depășit de mult statutul de simplu mijloc de transport.

mulți proprietari, o mașină are multiple fațete și trebuie să răspundă unor nevoi foarte diferite, iar exemplarul din Târgoviște ilustrează bine acest lucru. A transportat colegi, echipamente, bagaje, copii și amintiri. Este genul de automobil care transportă materiale luni și bagaje sâmbătă. Și iată că se poate trece de un milion de kilometri.

Un prilej bun să ne amintim că o mașină nu strălucește doar prin date tehnice și tehnologii, ci în special prin serviciile și satisfacțiile pe care ți le poate aduce în viața reală. Uneori, chiar după ce cifrele odometrului dispar și sunt înlocuite de liniuțe.

Notă: Conform datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, valabile la 31 decembrie 2025.