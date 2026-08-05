Alertă pe un aeroport important din Germania: zboruri deviate după apariția unui obiect suspect
SURSA FOTO: Dreamstime - Tânăr lucrând pe laptop în aeroport
Operațiunile de zbor de pe aeroportul Leipzig/Halle din Germania au fost perturbate în timpul nopții după observarea unui obiect zburător neidentificat în apropierea aeroportului și descoperirea unui alt obiect suspect în zona unei piste, potrivit poliției.
Zboruri perturbate pe aeroportul Leipzig/Halle după observarea unui obiect zburător suspect
Mai multe zboruri au fost afectate de incident, iar unele aeronave, inclusiv un avion de pasageri, au fost redirecționate către alte aeroporturi. Obiectul zburător a fost observat cu puțin timp înainte de miezul nopții, iar autoritățile au intervenit pentru verificarea situației.
Purtătorul de cuvânt al poliției, Olaf Hoppe, a declarat pentru Euronews că, în același timp cu observarea obiectului zburător, un alt obiect a fost găsit în zona pistei sudice a aeroportului, care a fost verificată de poliția federală. Oficialul a precizat că nu poate confirma dacă obiectul observat în aer era o dronă.
Poliția a anunțat că un robot specializat pentru intervenții antiexploziv a fost trimis pentru examinarea obiectului descoperit în apropierea pistei sudice. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre natura acestuia.
Verificări ale poliției și reluarea parțială a operațiunilor
Zborurile care utilizau cealaltă pistă a aeroportului au fost reluate cu puțin înainte de ora 2:00 dimineața, însă pista sudică a rămas închisă miercuri dimineață, potrivit unui comunicat transmis de poliție.
Olaf Hoppe a declarat pentru Euronews că intervenția poliției federale se apropia de final. Autoritățile au continuat verificările pentru a stabili circumstanțele incidentului și pentru a analiza o posibilă legătură între obiectul zburător observat și obiectul găsit pe aeroport.
Incidentul a avut loc în apropierea unei aeronave cargo aparținând companiei ucrainene Antonov Airlines. Potrivit publicației Leipziger Volkszeitung, compania și-a mutat o parte importantă a operațiunilor la Leipzig/Halle.
Antonov Airlines are baza pentru aeronavele de transport de marfă An-124 la Leipzig și construiește un nou hangar de mentenanță, care ar urma să fie finalizat în anul 2027. Aeroportul Hostomel din Ucraina, baza inițială a companiei, a fost distrus în timpul atacurilor rusești din perioada războiului din Ucraina.
Kurz vor Mitternacht wurde ein unbekanntes Flugobjekt in der Nähe des Flughafens #Leipzig/Halle gesichtet. Die Südpiste ist gesperrt, der Flugbetrieb im Nordbereich ist wieder aufgenommen. Wir ermitteln in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei
Zur Meldung: https://t.co/w852mIdODT pic.twitter.com/aZJPGGEvc7
— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 5, 2026
Noi incidente cu drone raportate pe aeroporturile germane
Operațiunea desfășurată la Leipzig/Halle se adaugă unei serii de incidente care au afectat traficul aerian din Germania. În luna octombrie a anului trecut, presa locală a relatat că o instalație laser fusese amplasată în apropierea aeroportului din München pentru protejarea zonei împotriva observărilor de drone.
Măsura a fost luată după ce aeroportul din München fusese închis timp de două zile consecutive ca urmare a unor raportări privind posibile drone în apropierea spațiului aerian.
În luna noiembrie, activitatea de zbor de pe aeroportul Brandenburg din Berlin a fost suspendată timp de aproximativ două ore după observarea unei drone în zona aeroportului.
Serviciul german de navigație aeriană DFS a anunțat că numărul incidentelor cu drone neidentificate în spațiul aerian al Germaniei a crescut. Potrivit datelor prezentate de instituție, anul trecut au fost înregistrate 144 de survoluri cu drone, dintre care 35 au fost raportate în zona aeroportului din Frankfurt.
NATO confirmă observarea unei drone lângă o aeronavă ucraineană
NATO a confirmat miercuri că o dronă a fost observată peste noapte în apropierea unei aeronave ucrainene aflate pe aeroportul Leipzig/Halle. Confirmarea a venit după suspendarea temporară a operațiunilor de zbor, ca urmare a unui incident de securitate descris de poliție.
Potrivit unor surse de securitate, drona ar fi fost echipată cu explozibili și un detonator. Informația nu a fost confirmată public de poliție. Mai multe aeronave au fost deviate după raportarea obiectului zburător neidentificat și după descoperirea obiectului suspect pe aeroportul din estul Germaniei.
Sectorul nordic al aeroportului și-a reluat operațiunile miercuri dimineață, în timp ce pista sudică a rămas închisă pe durata verificărilor. Poliția a continuat să analizeze dacă obiectul observat în aer și obiectul găsit pe aeroport aveau legătură între ele. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că nu exista un pericol imediat.
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