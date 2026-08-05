Dolarul pierde teren, iar aurul urcă puternic. Ce arată cursul BNR de astăzi

Banca Națională a României a publicat cursul valutar valabil pentru miercuri, 5 august 2026. Datele oficiale indică o apreciere a leului în raport cu principalele valute internaționale, cea mai importantă evoluție fiind consemnată față de dolarul american.

Moneda națională a câștigat aproape un ban și jumătate în raport cu dolarul american, iar noua cotație anunțată de BNR este de 4,5480 lei pentru un dolar. Este cel mai redus nivel al monedei americane înregistrat după data de 17 iunie 2026.

Leul a înregistrat o evoluție favorabilă și în raport cu alte valute importante. Francul elvețian a fost cotat la 5,6210 lei, în scădere cu aproape un ban, în timp ce moneda euro a ajuns la 5,2489 lei, iar lira sterlină la 6,1244 lei.

În același timp, prețul aurului a urcat semnificativ. Un gram de aur a fost evaluat la 607,9521 lei, după o creștere de 14,224 lei față de ședința precedentă. Este cea mai ridicată cotație consemnată din 22 iulie 2026.

Potrivit cursului oficial, euro a fost cotat la 5,2489 lei, cu o scădere de 0,0008 lei față de ziua anterioară. Dolarul american a ajuns la 4,5480 lei, înregistrând un minus de 0,0144 lei, iar francul elvețian a coborât la 5,6210 lei, cu 0,0093 lei.

Și lira sterlină s-a depreciat ușor, fiind cotată la 6,1244 lei, cu 0,0074 lei mai puțin. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite a fost stabilit la 1,2383 lei, iar dolarul australian a avut o valoare de 3,2049 lei.

Realul brazilian a fost cotat la 0,8869 lei, dolarul canadian la 3,2339 lei, iar renminbi-ul chinezesc la 0,6739 lei. Coroana cehă a rămas la 0,2169 lei, fără modificări față de ședința precedentă, în timp ce coroana daneză a fost evaluată la 0,7022 lei.

Lira egipteană a urcat la 0,0912 lei, iar dolarul din Hong Kong a fost cotat la 0,5799 lei. Cursul pentru 100 de forinți maghiari a ajuns la 1,4483 lei, iar pentru 100 de rupii indoneziene la 0,0254 lei.

Shekelul israelian a fost cotat la 1,5150 lei, rupia indiană la 0,0478 lei, iar 100 de coroane islandeze la 3,7016 lei. Pentru 100 de yeni japonezi, BNR a anunțat un curs de 2,8833 lei, în timp ce 100 de woni sud-coreeni au fost evaluați la 0,3192 lei.

Leul moldovenesc a avut o cotație de 0,2614 lei, peso-ul mexican de 0,2640 lei, iar ringgitul malaysian de 1,1109 lei. Coroana norvegiană a fost cotată la 0,4774 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6676 lei.

Peso-ul filipinez a ajuns la 0,0748 lei, zlotul polonez la 1,2181 lei, iar dinarul sârbesc a rămas la 0,0447 lei. Rubla rusească a fost cotată la 0,0561 lei, în timp ce coroana suedeză a avut aceeași valoare ca moneda norvegiană, respectiv 0,4774 lei.

Dolarul singaporez a fost stabilit la 3,5476 lei, bahtul thailandez la 0,1370 lei, iar noua liră turcească la 0,0955 lei. Hryvna ucraineană a fost cotată la 0,1017 lei.

Prețul unui gram de aur a urcat la 607,9521 lei, marcând o creștere de 14,224 lei față de cotația precedentă și atingând cel mai ridicat nivel consemnat după 22 iulie 2026.

Drepturile speciale de tragere (DST) au fost evaluate la 6,2153 lei, în timp ce randul sud-african a fost cotat la 0,2773 lei, potrivit cursului oficial publicat de Banca Națională a României pentru data de 5 august 2026.