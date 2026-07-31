Capital.ro – Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Capital > Economie > Curs valutar vineri, 31 iulie. Cât valorează euro și dolarul în ultima zi a lunii. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar vineri, 31 iulie. Cât valorează euro și dolarul în ultima zi a lunii. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar vineri, 31 iulie. Cât valorează euro și dolarul în ultima zi a lunii. BNR a publicat noile cotații

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar

Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește pe Google News
Publicat de Leonard Bădilă la 31 iulie 2026, 13:38
Din cuprinsul articolului

Curs valutar vineri, 31 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 31 iulie, cursul valutar oficial pentru principalele valute și pentru gramul de aur. Moneda europeană a fost cotată la 5,2473 lei, în timp ce dolarul american a avut un curs de 4,5595 lei. Lira sterlină a fost cotată la 6,1332 lei, iar francul elvețian la 5,6420 lei.

Curs valutar vineri, 31 iulie. Cât valorează euro și dolarul în ultima zi a lunii

Dolarul australian a fost evaluat la 3,2067 lei, iar dolarul canadian la 3,2534 lei. Coroana cehă a fost cotată la 0,2167 lei, iar coroana daneză la 0,7020 lei.

Lira egipteană a avut un curs de 0,0891 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4420 lei, iar pentru 100 de yeni japonezi, cursul a fost de 2,8514 lei.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2609 lei, coroana norvegiană la 0,4786 lei, iar zlotul polonez la 1,2166 lei. Rubla rusească a avut un curs de 0,0574 lei, iar coroana suedeză a fost cotată la 0,4779 lei.

Lira turcească a fost evaluată la 0,0959 lei, iar randul sud-african la 0,2757 lei. Realul brazilian a fost cotat la 0,9008 lei, iar renminbi-ul chinezesc la 0,6753 lei.

Rupia indiană a avut un curs de 0,0478 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni, BNR a stabilit un curs de 0,3173 lei. Peso-ul mexican a fost cotat la 0,2630 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6787 lei.

Dinarul sârbesc a avut un curs de 0,0447 lei, iar hryvna ucraineană a fost cotată la 0,1021 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite a fost evaluat la 1,2415 lei, iar bahtul thailandez la 0,1365 lei.

Dolarul din Hong Kong a fost cotat la 0,5814 lei, iar shekelul israelian la 1,4939 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul a fost de 0,0253 lei, iar pesoul filipinez a fost evaluat la 0,0744 lei.

Pentru 100 de coroane islandeze, BNR a stabilit un curs de 3,6797 lei, în timp ce ringgitul malaysian a fost cotat la 1,1157 lei, iar dolarul singaporez la 3,5540 lei.

Gramul de aur a fost cotat la 594,6297 lei, iar drepturile speciale de tragere (DST) au avut un curs de 6,2193 lei.

Valută / Indicator Curs BNR (31 iulie 2026)
Dolar australian (AUD) 3,2067 lei
Dolar canadian (CAD) 3,2534 lei
Franc elvețian (CHF) 5,6420 lei
Coroană cehă (CZK) 0,2167 lei
Coroană daneză (DKK) 0,7020 lei
Liră egipteană (EGP) 0,0891 lei
Euro (EUR) 5,2473 lei
Liră sterlină (GBP) 6,1332 lei
100 Forinți maghiari (HUF) 1,4420 lei
100 Yeni japonezi (JPY) 2,8514 lei
Leu moldovenesc (MDL) 0,2609 lei
Coroană norvegiană (NOK) 0,4786 lei
Zlot polonez (PLN) 1,2166 lei
Rublă rusească (RUB) 0,0574 lei
Coroană suedeză (SEK) 0,4779 lei
Liră turcească (TRY) 0,0959 lei
Dolar american (USD) 4,5595 lei
Rand sud-african (ZAR) 0,2757 lei
Real brazilian (BRL) 0,9008 lei
Renminbi chinezesc (CNY) 0,6753 lei
Rupie indiană (INR) 0,0478 lei
100 Woni sud-coreeni (KRW) 0,3173 lei
Peso mexican (MXN) 0,2630 lei
Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6787 lei
Dinar sârbesc (RSD) 0,0447 lei
Hryvnă ucraineană (UAH) 0,1021 lei
Dirham EAU (AED) 1,2415 lei
Baht thailandez (THB) 0,1365 lei
Dolar Hong Kong (HKD) 0,5814 lei
Shekel israelian (ILS) 1,4939 lei
100 Rupii indoneziene (IDR) 0,0253 lei
Peso filipinez (PHP) 0,0744 lei
100 Coroane islandeze (ISK) 3,6797 lei
Ringgit malaysian (MYR) 1,1157 lei
Dolar singaporez (SGD) 3,5540 lei
Gramul de aur (XAU) 594,6297 lei
Drepturi speciale de tragere (DST) 6,2193 lei

Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR au rămas neschimbate față de ziua precedentă

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României la ora 11:00, ratele dobânzilor ROBID au rămas neschimbate față de ziua precedentă. Pentru data de 31 iulie 2026, ROBID a fost de 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow next (T/N), 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,45% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,59% pentru șase luni (6M) și 5,64% pentru douăsprezece luni (12M).

Și ratele ROBOR s-au menținut la aceleași niveluri ca în data de 30 iulie 2026. Astfel, ROBOR a fost cotat la 5,63% pentru scadențele overnight și tomorrow next, 5,71% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,92% pentru șase luni și 5,97% pentru douăsprezece luni.

Informații articol
Etichete: , , , ,
Publicat în: Economie

Recomandările noastre

Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

Condiții de preluare

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.