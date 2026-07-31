Curs valutar vineri, 31 iulie. Cât valorează euro și dolarul în ultima zi a lunii. BNR a publicat noile cotații

Curs valutar vineri, 31 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 31 iulie, cursul valutar oficial pentru principalele valute și pentru gramul de aur. Moneda europeană a fost cotată la 5,2473 lei, în timp ce dolarul american a avut un curs de 4,5595 lei. Lira sterlină a fost cotată la 6,1332 lei, iar francul elvețian la 5,6420 lei.

Dolarul australian a fost evaluat la 3,2067 lei, iar dolarul canadian la 3,2534 lei. Coroana cehă a fost cotată la 0,2167 lei, iar coroana daneză la 0,7020 lei.

Lira egipteană a avut un curs de 0,0891 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, BNR a stabilit un curs de 1,4420 lei, iar pentru 100 de yeni japonezi, cursul a fost de 2,8514 lei.

Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2609 lei, coroana norvegiană la 0,4786 lei, iar zlotul polonez la 1,2166 lei. Rubla rusească a avut un curs de 0,0574 lei, iar coroana suedeză a fost cotată la 0,4779 lei.

Lira turcească a fost evaluată la 0,0959 lei, iar randul sud-african la 0,2757 lei. Realul brazilian a fost cotat la 0,9008 lei, iar renminbi-ul chinezesc la 0,6753 lei.

Rupia indiană a avut un curs de 0,0478 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni, BNR a stabilit un curs de 0,3173 lei. Peso-ul mexican a fost cotat la 0,2630 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6787 lei.

Dinarul sârbesc a avut un curs de 0,0447 lei, iar hryvna ucraineană a fost cotată la 0,1021 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe Unite a fost evaluat la 1,2415 lei, iar bahtul thailandez la 0,1365 lei.

Dolarul din Hong Kong a fost cotat la 0,5814 lei, iar shekelul israelian la 1,4939 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul a fost de 0,0253 lei, iar pesoul filipinez a fost evaluat la 0,0744 lei.

Pentru 100 de coroane islandeze, BNR a stabilit un curs de 3,6797 lei, în timp ce ringgitul malaysian a fost cotat la 1,1157 lei, iar dolarul singaporez la 3,5540 lei.

Gramul de aur a fost cotat la 594,6297 lei, iar drepturile speciale de tragere (DST) au avut un curs de 6,2193 lei.

Valută / Indicator Curs BNR (31 iulie 2026) Dolar australian (AUD) 3,2067 lei Dolar canadian (CAD) 3,2534 lei Franc elvețian (CHF) 5,6420 lei Coroană cehă (CZK) 0,2167 lei Coroană daneză (DKK) 0,7020 lei Liră egipteană (EGP) 0,0891 lei Euro (EUR) 5,2473 lei Liră sterlină (GBP) 6,1332 lei 100 Forinți maghiari (HUF) 1,4420 lei 100 Yeni japonezi (JPY) 2,8514 lei Leu moldovenesc (MDL) 0,2609 lei Coroană norvegiană (NOK) 0,4786 lei Zlot polonez (PLN) 1,2166 lei Rublă rusească (RUB) 0,0574 lei Coroană suedeză (SEK) 0,4779 lei Liră turcească (TRY) 0,0959 lei Dolar american (USD) 4,5595 lei Rand sud-african (ZAR) 0,2757 lei Real brazilian (BRL) 0,9008 lei Renminbi chinezesc (CNY) 0,6753 lei Rupie indiană (INR) 0,0478 lei 100 Woni sud-coreeni (KRW) 0,3173 lei Peso mexican (MXN) 0,2630 lei Dolar neo-zeelandez (NZD) 2,6787 lei Dinar sârbesc (RSD) 0,0447 lei Hryvnă ucraineană (UAH) 0,1021 lei Dirham EAU (AED) 1,2415 lei Baht thailandez (THB) 0,1365 lei Dolar Hong Kong (HKD) 0,5814 lei Shekel israelian (ILS) 1,4939 lei 100 Rupii indoneziene (IDR) 0,0253 lei Peso filipinez (PHP) 0,0744 lei 100 Coroane islandeze (ISK) 3,6797 lei Ringgit malaysian (MYR) 1,1157 lei Dolar singaporez (SGD) 3,5540 lei Gramul de aur (XAU) 594,6297 lei Drepturi speciale de tragere (DST) 6,2193 lei

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României la ora 11:00, ratele dobânzilor ROBID au rămas neschimbate față de ziua precedentă. Pentru data de 31 iulie 2026, ROBID a fost de 5,35% pentru scadențele overnight (O/N) și tomorrow next (T/N), 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,45% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,59% pentru șase luni (6M) și 5,64% pentru douăsprezece luni (12M).

Și ratele ROBOR s-au menținut la aceleași niveluri ca în data de 30 iulie 2026. Astfel, ROBOR a fost cotat la 5,63% pentru scadențele overnight și tomorrow next, 5,71% pentru o săptămână, 5,74% pentru o lună, 5,84% pentru trei luni, 5,92% pentru șase luni și 5,97% pentru douăsprezece luni.