Permisul auto se schimbă în România. Reguli noi pentru milioane de conducători auto

Permisul auto va trece prin cea mai amplă reformă din ultimii ani, după ce Uniunea Europeană a adoptat un nou pachet de reguli care va schimba modul de eliberare, utilizare și suspendare a documentului. România va trebui să transpună noile prevederi în legislația națională până în 2028, iar cele mai multe măsuri vor deveni aplicabile din 2029. Printre schimbări se numără introducerea permisului digital, noi cerințe la examenul auto și recunoașterea unor sancțiuni în toate statele membre ale UE.

Permisul auto va avea, în următorii ani, și o versiune digitală, care va putea fi stocată pe telefonul mobil sau pe alte dispozitive electronice, ca parte a portofelului european pentru identitate digitală. Măsura face parte din reforma adoptată la nivelul Uniunii Europene și urmărește modernizarea modului în care șoferii își dovedesc dreptul de a conduce.

Documentul electronic va fi recunoscut în toate statele membre și va deveni forma standard de eliberare a permisului de conducere după expirarea perioadei de tranziție stabilite de autoritățile europene.

În același timp, persoanele care preferă documentul clasic sau nu utilizează un smartphone nu vor fi obligate să renunțe la varianta fizică. Acestea vor putea solicita în continuare emiterea permisului în format tradițional.

Reforma obligă și România să adapteze atât cadrul legislativ, cât și sistemele informatice necesare pentru implementarea permisului digital și integrarea acestuia în infrastructura europeană.

Noile norme europene modifică și modul în care vor fi evaluați viitorii conducători auto, punând un accent mai mare pe siguranța rutieră și pe tehnologiile moderne utilizate de automobilele actuale.

La examen, candidații vor trebui să demonstreze că înțeleg funcționarea sistemelor de asistență la conducere și a tehnologiilor automate instalate pe mașinile noi. În același timp, evaluarea va acorda o importanță sporită protejării participanților vulnerabili la trafic, precum pietonii, bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice.

O altă modificare importantă este introducerea unei perioade de probă de minimum doi ani pentru șoferii aflați la început de drum. În acest interval, sancțiunile vor fi mai severe pentru abateri considerate deosebit de grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, nepurtarea centurii de siguranță ori nerespectarea obligației de utilizare a sistemelor de protecție pentru copii.

Totodată, Uniunea Europeană introduce un sistem comun de conducere însoțită pentru tinerii de 17 ani care obțin permisul categoria B. Aceștia vor putea conduce doar în prezența unui șofer cu experiență până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pachetul legislativ european urmărește și eliminarea situațiilor în care un conducător auto sancționat într-un stat membru continuă să conducă fără restricții în alte țări din Uniunea Europeană.

În acest context, suspendarea dreptului de a conduce va putea fi recunoscută la nivel european pentru anumite fapte deosebit de grave, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație.

Măsura vizează infracțiuni și abateri precum conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, depășirea vitezei legale cu cel puțin 50 km/h sau producerea unui accident grav din culpă. În astfel de situații, efectele sancțiunii nu se vor mai limita doar la statul în care aceasta a fost aplicată.

Prin această schimbare, autoritățile europene urmăresc creșterea siguranței rutiere și aplicarea unitară a sancțiunilor pentru cele mai periculoase încălcări ale legislației.

În paralel cu modificările adoptate la nivel european, România a introdus deja reguli care simplifică accesul la anumite categorii de permis pentru șoferii care dețin experiență și o categorie apropiată.

Astfel, anumite persoane nu vor mai fi obligate să susțină din nou examenul teoretic. De exemplu, deținătorii permisului categoria B1, care au cel puțin un an de experiență, vor putea obține categoria B fără proba de sală.

De aceeași facilitate beneficiază și conducătorii auto care trec de la categoria A1 la A2 sau de la A2 la A, după minimum doi ani de experiență, aceștia urmând să susțină doar proba practică.

În anumite condiții, și persoanele care dețin categoria B și doresc obținerea categoriei A sau A2 vor putea urma aceeași procedură simplificată, cu condiția absolvirii cursurilor prevăzute de legislația în vigoare.

Șoferii români nu sunt obligați, deocamdată, să își înlocuiască permisul de conducere și nici să efectueze demersuri suplimentare. Directiva europeană trebuie transpusă în legislația națională până la 26 noiembrie 2028, iar cele mai multe dintre noile reguli vor intra în vigoare începând cu 26 noiembrie 2029. Până atunci, autoritățile vor adapta legislația, procedurile de examinare și infrastructura informatică necesară implementării noilor măsuri.