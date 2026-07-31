Schimbare importantă pentru fermieri. Ce documente vor fi cerute la plățile APIA

Fermierii care solicită plăți directe prin APIA vor avea parte de modificări privind dovedirea statutului de fermier activ înainte de campania din 2027. Ministerul Agriculturii a anunțat că va revizui prevederile actuale, după solicitările formulate de organizațiile reprezentative din sector. Decizia vine în urma sesizărilor privind interpretarea diferită a regulilor introduse prin Ordinul MADR nr. 44/2026. Autoritățile susțin că scopul este aplicarea unitară și predictibilă a noilor condiții.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că va modifica prevederile referitoare la dovedirea calității de fermier activ înainte de lansarea campaniei de depunere a cererilor de plată din 2027. Decizia apare într-un răspuns oficial transmis Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), după ce organizația a semnalat existența unor interpretări diferite ale noilor reguli introduse prin Ordinul MADR nr. 44/2026.

LAPAR a arătat că a primit numeroase sesizări din partea producătorilor agricoli privind modul în care trebuie aplicate noile prevederi referitoare la demonstrarea desfășurării activității agricole.

Organizația precizează că susține obiectivul autorităților de a direcționa plățile directe exclusiv către cei care desfășoară efectiv activitate agricolă, însă consideră că aplicarea Ordinului nr. 44/2026 trebuie să fie unitară și predictibilă, pentru a evita dificultăți pentru agricultorii care respectă legislația.

În acest context, LAPAR a solicitat un punct de vedere comun din partea Ministerului Agriculturii, a Autorității de Management pentru Planul Strategic PAC și a APIA privind mai multe aspecte care au generat interpretări diferite în teritoriu.

Printre întrebările adresate autorităților se numără dacă agricultorii care utilizează sămânță din producția proprie își pot demonstra activitatea agricolă prin documente interne ale exploatației, dacă documentele prevăzute de Ordinul nr. 44/2026 trebuie prezentate alternativ sau cumulativ, cum vor proceda persoanele fizice care nu țin evidență contabilă similară societăților comerciale, dacă APIA va emite instrucțiuni unitare pentru toate centrele județene și în ce mod vor putea demonstra activitatea agricultorii care folosesc exclusiv utilajele proprii și nu dețin facturi pentru prestări de servicii.

În răspunsul transmis organizației, Ministerul Agriculturii explică faptul că modificările introduse prin Planul Strategic PAC 2023-2027 și prin Ordinul MADR nr. 106/2024 urmăresc consolidarea conceptului de „fermier activ”, astfel încât beneficiarii plăților directe să poată demonstra că desfășoară efectiv activitate agricolă.

Instituția precizează că această demonstrare se realizează prin prezentarea unor documente justificative minime privind înființarea sau întreținerea culturilor și întreținerea terenurilor agricole, în funcție de specificul fiecărei exploatații.

Totodată, ministerul subliniază că legislația nu impune depunerea tuturor documentelor prevăzute în lista anexată ordinului.

„Este suficientă prezentarea a cel puțin unui document relevant, în funcție de situația concretă a fiecărui fermier și de documentele pe care acesta le deține”, se arată în explicațiile transmise de Ministerul Agriculturii.

Ministerul Agriculturii a clarificat și una dintre principalele preocupări exprimate de organizațiile de profil, referitoare la utilizarea semințelor certificate.

Instituția precizează că noile prevederi nu elimină posibilitatea folosirii semințelor provenite din producția proprie și nici nu introduc obligația utilizării semințelor certificate pentru dovedirea calității de fermier activ.

„Cerința privind semințele certificate rămâne aplicabilă exclusiv intervențiilor de sprijin cuplat din sectorul vegetal”, transmite Ministerul Agriculturii.

În același document oficial, ministerul anunță că va demara în perioada următoare procesul de revizuire și actualizare a prevederilor Ordinului MADR nr. 106/2024, în urma consultărilor cu organizațiile reprezentative din agricultură.

Potrivit instituției, modificările urmăresc ca toate modalitățile prin care fermierii își pot demonstra desfășurarea activității agricole să fie prevăzute explicit în legislație, astfel încât campania de depunere a cererilor de plată din 2027 să se desfășoare în condiții clare, unitare și predictibile.